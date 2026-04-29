Ikon Liga Premier menyarankan Cole Palmer untuk hengkang dari Chelsea yang 'beracun' di tengah kabar kepindahan ke Man Utd

Mantan pemain Manchester City itu mengungkapkan kekhawatiran serius bahwa suasana ruang ganti di Stamford Bridge secara nyata menghambat perkembangan para bintang muda Chelsea. Barry menyarankan agar pemain seperti Palmer mungkin perlu mencari klub lain untuk mewujudkan ambisi olahraga mereka.

“Setiap pemain ingin bermain di ruang ganti yang stabil di klub yang stabil,” jelas Barry kepada Midnite. “Jika Anda berada di ruang ganti yang mungkin sedikit beracun, sulit untuk berlatih dan tampil setiap hari, itu tidak menyenangkan. Kita semua tahu ruang ganti itu sangat kuat; jika ada dua atau tiga pemain mulai meragukan keyakinan manajer atau metodenya, hal itu secara alami akan merembes masuk. Jika beberapa pemain itu tidak bahagia, mereka tidak akan tampil di level terbaik mereka jika ada sesuatu yang menggerogoti mereka, dan hal itu bisa merembes ke performa seluruh tim. Jika itu terjadi di Chelsea, hal itu akan memengaruhi ruang ganti.”