Ikon Liga Premier menyarankan Cole Palmer untuk hengkang dari Chelsea yang 'beracun' di tengah kabar kepindahan ke Man Utd
Barry memperingatkan tentang suasana yang tidak sehat di Chelsea
Mantan pemain Manchester City itu mengungkapkan kekhawatiran serius bahwa suasana ruang ganti di Stamford Bridge secara nyata menghambat perkembangan para bintang muda Chelsea. Barry menyarankan agar pemain seperti Palmer mungkin perlu mencari klub lain untuk mewujudkan ambisi olahraga mereka.
“Setiap pemain ingin bermain di ruang ganti yang stabil di klub yang stabil,” jelas Barry kepada Midnite. “Jika Anda berada di ruang ganti yang mungkin sedikit beracun, sulit untuk berlatih dan tampil setiap hari, itu tidak menyenangkan. Kita semua tahu ruang ganti itu sangat kuat; jika ada dua atau tiga pemain mulai meragukan keyakinan manajer atau metodenya, hal itu secara alami akan merembes masuk. Jika beberapa pemain itu tidak bahagia, mereka tidak akan tampil di level terbaik mereka jika ada sesuatu yang menggerogoti mereka, dan hal itu bisa merembes ke performa seluruh tim. Jika itu terjadi di Chelsea, hal itu akan memengaruhi ruang ganti.”
Kabar transfer Man Utd dan masalah cedera
Peringatan ini muncul di tengah terus merebaknya spekulasi mengenai kepindahannya ke Old Trafford, dengan sejumlah laporan yang menyebutkan bahwa Palmer mungkin tertarik untuk kembali ke wilayah Barat Laut. Meskipun sang pemain sebelumnya telah membantah keras spekulasi bahwa ia sedang mencari jalan keluar, Barry meyakini bahwa kurangnya rencana jangka panjang pada akhirnya akan berdampak buruk.
“Setiap pemain, termasuk Cole Palmer dan yang lainnya, jika mereka tidak melihat masa depan yang stabil dan jangka panjang di Chelsea, wajar bagi mereka dan agen mereka untuk mulai mencari dan berpikir ‘ke mana kita bisa pergi dan meraih prestasi’ dalam karier sepak bola yang pada akhirnya singkat,” tambah Barry.
Palmer telah mengalami musim yang mengecewakan secara pribadi, berjuang melawan cedera pangkal paha yang mengganggu yang membuatnya absen hingga 12 minggu, meskipun ia masih berhasil mencetak sembilan gol liga dalam 22 penampilan.
Reputasi Rosenior sebagai 'guru pengganti'
Kondisi internal klub mencapai titik kritis di bawah kepemimpinan Rosenior, yang masa jabatannya yang singkat dilaporkan terganggu oleh kurangnya rasa hormat dari para pemain. Ketidakharmonisan merajalela di ruang ganti, dengan beberapa anggota tim dilaporkan menyebut mantan manajer tersebut dengan julukan pedas "guru pengganti" seiring hasil pertandingan yang mulai merosot.
Barry merenungkan betapa sulitnya bagi seorang pelatih untuk bangkit kembali begitu suasana ruang ganti memburuk. “Saya pernah mengalami hal itu dalam waktu singkat selama karier saya. Manajer putus asa, mereka bisa melihat bahwa pemain ini memengaruhi suasana ruang ganti, mereka ingin menyingkirkannya, tetapi dalam sepak bola, Anda tidak bisa melakukannya dalam semalam. Liam Rosenior tidak akan punya kesempatan untuk melakukan sesuatu mengenai hal itu,” katanya.
Upaya mencari stabilitas terus berlanjut
Bagi Palmer, fokusnya tetap pada pemulihan kebugaran penuh dan memastikan posisinya di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia. Namun, dengan The Blues yang saat ini berada di peringkat kedelapan Liga Premier dan tengah menghadapi krisis gol yang telah mencetak rekor historis yang tidak diinginkan, pemain berusia 23 tahun itu mungkin akan menghadapi ujian loyalitasnya jika klub tidak mampu menemukan stabilitas yang menurut Barry sangat penting bagi kesuksesan.