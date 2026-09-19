AFP
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Ikon Italia dan Inter, Sandro Mazzola, meninggal dunia pada usia 83 tahun saat dunia sepak bola memberi penghormatan kepada playmaker legendaris itu
Seorang figur legendaris meninggal dunia
Sepakbola Italia kehilangan salah satu pemain terbaik sepanjang masa setelah Mazzola meninggal dunia pada Sabtu di usia 83 tahun setelah sakit. Gelandang serang ikonik itu menghabiskan seluruh kariernya bersama Inter, mengukir namanya dalam sejarah sepakbola.
Mazzola merupakan figur sentral dalam tim legendaris 'Grande Inter' pada era 1960-an. Ia membantu klub meraih dua Piala Eropa secara beruntun, sekaligus menikmati kesuksesan besar di level internasional bersama Italia.
Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era bagi Inter. Mazzola dikenang luas bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena pengabdiannya seumur hidup kepada klub masa kecil yang dicintainya.
Inter memberikan tribut yang emosional
Setelah kabar duka tersebut, Inter merilis pernyataan yang menyentuh hati untuk menghormati sosok ikonik yang hanya membela satu klub itu. Klub mengungkapkan duka mendalam, seraya menyoroti bahwa Mazzola meninggalkan jejak yang abadi dan belum pernah ada sebelumnya dalam olahraga ini.
"FC Internazionale Milano, Presiden Giuseppe Marotta, Wakil Presiden Javier Zanetti, pelatih kepala Cristian Chivu beserta stafnya, para pemain, dan semua orang di Inter berduka dengan kesedihan mendalam atas wafatnya Sandro Mazzola," konfirmasi klub tersebut.
Inter juga menyoroti ikatan mendalamnya dengan tim. "Sandro Mazzola adalah salah satu pesepakbola terbesar dalam sejarah," demikian bunyi pernyataan itu. "Dia adalah sejarah Inter: dia bergabung dengan klub ini saat masih anak-anak dan tidak pernah meninggalkannya."
Mengikuti jejak ayahnya
Mazzola memikul beban berat sejak usia muda. Ia adalah putra Valentino Mazzola, pemain legendaris Torino yang secara tragis tewas dalam bencana udara Superga 1949 ketika Sandro bahkan belum genap berusia tujuh tahun.
Terlepas dari tekanan yang luar biasa besar, Sandro mengukir warisannya sendiri yang luar biasa. Pada musim 1963-64, ia mencetak dua gol di final Piala Eropa untuk mengalahkan Real Madrid 3-1. Setelah pertandingan, Ferenc Puskas yang legendaris memberikan seragamnya kepada Mazzola sambil berkata: "Saya pernah bermain melawan ayah Anda dan Anda menghormati kenangannya."
Ia kemudian mencetak 162 gol dalam 572 penampilan untuk Inter. Kesuksesannya di level domestik mencakup empat gelar Serie A, dua Piala Interkontinental, serta finis di posisi kedua di belakang Johan Cruyff untuk Ballon d'Or 1971.
- Hulton Archive
Meninggalkan warisan Italia yang abadi
Dampak Mazzola melampaui jauh separuh biru-hitam kota Milan. Bersama tim nasional Italia, ia menjuarai Kejuaraan Eropa pada 1968 dan mencapai final Piala Dunia 1970 melawan Brasil.
Dunia sepakbola kini akan bersatu untuk berduka atas kepergian salah satu raksasa sejati dalam olahraga ini. Penghormatan niscaya akan mengalir dari seluruh penjuru dunia ketika para penggemar dan mantan rekan setim menghormati kontribusi Mazzola yang tak tertandingi bagi sepakbola Italia dan Eropa.
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