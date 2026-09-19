Sepakbola Italia kehilangan salah satu pemain terbaik sepanjang masa setelah Mazzola meninggal dunia pada Sabtu di usia 83 tahun setelah sakit. Gelandang serang ikonik itu menghabiskan seluruh kariernya bersama Inter, mengukir namanya dalam sejarah sepakbola.

Mazzola merupakan figur sentral dalam tim legendaris 'Grande Inter' pada era 1960-an. Ia membantu klub meraih dua Piala Eropa secara beruntun, sekaligus menikmati kesuksesan besar di level internasional bersama Italia.

Kepergiannya menandai berakhirnya sebuah era bagi Inter. Mazzola dikenang luas bukan hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena pengabdiannya seumur hidup kepada klub masa kecil yang dicintainya.