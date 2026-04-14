Ikon Chelsea, John Terry, akan memegang kendali atas semua keputusan terkait sepak bola di Colchester United seiring dengan hampir selesainya proses akuisisi senilai £14 juta
Terry memimpin upaya pengambilalihan
Colchester telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang melakukan pembicaraan mendalam dengan sekelompok investor terkait kemungkinan penjualan klub. Fokus utama dari tawaran senilai £14 juta ini adalah Terry, pemenang Liga Premier lima kali bersama Chelsea, yang diperkirakan akan hadir dalam laga liga Colchester melawan Accrington Stanley pada Selasa malam. Menurut Telegraph Sport, jika transaksi ini rampung, Terry akan memegang kendali penuh atas strategi perekrutan, skuad pemain, dan penunjukan manajer.
Pihak pemilik membenarkan adanya pembicaraan mengenai penjualan
Meskipun bek tengah legendaris tersebut belum memberikan komentar secara terbuka, jajaran pimpinan saat ini di Community Stadium telah mengakui bahwa kesepakatan tersebut sedang menuju tahap akhir. Transisi ini berpotensi memanfaatkan pengalaman Terry di akademi Chelsea untuk memfasilitasi kesepakatan peminjaman pemain di masa mendatang bagi klub yang berbasis di Essex tersebut.
Menanggapi negosiasi yang sedang berlangsung dalam pernyataan yang dirilis oleh klub, pemilik Robbie Cowling mengatakan: "Colchester United saat ini sedang melakukan diskusi mendetail dengan sebuah konsorsium mengenai usulan penjualan klub. Pada tahap ini, kami belum dapat memberikan komentar mengenai individu atau perusahaan tertentu yang terlibat.
"Rincian lebih lanjut hanya akan diungkapkan setelah transaksi selesai sepenuhnya dan semua formalitas telah diselesaikan. Sementara itu, fokus saya tetap pada memastikan bahwa setiap keputusan mengenai kepemilikan klub di masa depan adalah yang tepat bagi Colchester United, para pendukungnya, dan kesuksesan jangka panjangnya."
Ambisi kepemimpinan
Terry, yang memiliki ijazah dalam bidang manajemen klub, telah lama memendam ambisi untuk menduduki posisi kepemimpinan. Telegraph Sport melaporkan pada tahun 2023 bahwa ia pernah menjajaki pembelian 10 persen saham Chelsea sebagai bagian dari konsorsium yang melibatkan pengusaha teknologi Harley Kisberg, yang juga mencakup investasi dari para penggemar. Meskipun rencana tersebut tidak terwujud, pergeseran perannya ke posisi operasional yang lebih luas di Colchester sejalan dengan tren di mana tokoh-tokoh ternama berinvestasi di klub sepak bola divisi bawah untuk mendorong pertumbuhan profesional.
Jalan yang penuh tantangan di depan
Kedatangan sosok ikonik ini terjadi di saat tim sedang berupaya memperkuat performa yang stabil, dengan saat ini menduduki peringkat ke-13 di League Two dengan 60 poin dari 42 pertandingan. Pasukan asuhan Danny Cowley akan menghadapi jadwal yang padat hingga akhir musim, dan tambahan keahlian yang signifikan ini bisa menjadi kunci bagi prospek perekrutan jangka panjang tim. Setelah formalitas selesai, fokus akan beralih pada apakah pengalaman Terry yang luar biasa dapat mengubah Colchester menjadi pesaing promosi yang sesungguhnya pada musim depan.