Ikon Chelsea, John Terry, akan memegang kendali atas semua keputusan terkait sepak bola di Colchester United seiring dengan hampir selesainya proses akuisisi senilai £14 juta

Meskipun bek tengah legendaris tersebut belum memberikan komentar secara terbuka, jajaran pimpinan saat ini di Community Stadium telah mengakui bahwa kesepakatan tersebut sedang menuju tahap akhir. Transisi ini berpotensi memanfaatkan pengalaman Terry di akademi Chelsea untuk memfasilitasi kesepakatan peminjaman pemain di masa mendatang bagi klub yang berbasis di Essex tersebut.

Menanggapi negosiasi yang sedang berlangsung dalam pernyataan yang dirilis oleh klub, pemilik Robbie Cowling mengatakan: "Colchester United saat ini sedang melakukan diskusi mendetail dengan sebuah konsorsium mengenai usulan penjualan klub. Pada tahap ini, kami belum dapat memberikan komentar mengenai individu atau perusahaan tertentu yang terlibat.

"Rincian lebih lanjut hanya akan diungkapkan setelah transaksi selesai sepenuhnya dan semua formalitas telah diselesaikan. Sementara itu, fokus saya tetap pada memastikan bahwa setiap keputusan mengenai kepemilikan klub di masa depan adalah yang tepat bagi Colchester United, para pendukungnya, dan kesuksesan jangka panjangnya."