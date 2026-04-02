IKON: Bagaimana Kylian Mbappé yang masih remaja dua kali meniru Pele saat Prancis menjuarai Piala Dunia 2018

Kylian Mbappe baru berusia 19 tahun saat ia menjadikan Piala Dunia 2018 sebagai ajang perkenalan dirinya kepada dunia—memecahkan rekor-rekor Prancis dan menyamai prestasi yang terakhir kali terlihat pada era Pele, sambil mengantarkan Les Bleus meraih gelar yang terasa seperti awal dari sesuatu yang bersejarah. Untuk edisi terbaru Icons, podcast dan seri fitur GOAL yang menelusuri kembali 10 Piala Dunia terakhir melalui momen, tokoh, dan kontroversi yang mendefinisikannya, menghidupkan kembali semangat setiap turnamen dengan jelas, kami menengok kembali bagaimana Mbappe menjadi bintang utama bagi Prancis di Rusia...

""Saya tidak hanya ingin menjadi pemain yang sekadar lewat di dunia sepak bola." Kedalaman makna kata-kata Kylian Mbappe segera setelah final Piala Dunia 2018 itu bertolak belakang dengan usianya yang masih muda, namun ia tak perlu khawatir. Pada usia 19 tahun, ia baru saja mengantarkan Prancis meraih kejayaan di panggung terbesar sepak bola - meniru salah satu legenda terbesar sepanjang masa sebanyak dua kali - dan ia tetap menjadi sorotan sejak saat itu.

Mbappe bukanlah sosok yang benar-benar asing ketika ia tiba di Rusia sebagai bintang baru yang menjanjikan dalam skuad Prancis asuhan Didier Deschamps. Ditunjuk sebagai calon bintang besar setelah penampilannya yang menonjol di Monaco, remaja itu telah bergabung dengan klub kota kelahirannya, Paris Saint-Germain, setahun sebelumnya melalui pinjaman awal sebelum transfer permanen senilai €180 juta (£166 juta), yang berarti ia akan menjadi pemain termahal kedua sepanjang masa pada usia 19 tahun. Ia langsung membuktikan nilai investasinya, dengan menyumbang 38 gol pada musim debutnya di ibu kota Prancis, meskipun tidak terlalu menonjol di Ligue 1.

Namun, cara Mbappe menggebrak turnamen sebagai remaja adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sejak Pele di Swedia pada 1958, saat ia berulang kali meniru prestasi sang legenda sepanjang masa. Alasan Piala Dunia tetap menjadi acara paling menarik yang ditawarkan sepak bola adalah karena kesempatan yang singkat dan hanya terjadi setiap empat tahun sekali untuk menyaksikan seseorang menorehkan namanya di panggung terbesar secara langsung. Pada 2018, orang itu adalah Mbappe.

Ini adalah prolog dari karier yang dipastikan akan berlangsung di level tertinggi, dengan Mbappe kini menjadi superstar yang diharapkan semua orang untuk klub dan negaranya - tentu bukan seseorang yang 'hanya sekadar lewat' dalam olahraga ini.


    Semuanya berawal dari sebuah tendangan mudah

    Prancis sebenarnya mengawali turnamen di Rusia dengan kurang menguntungkan, meski memiliki skuad bertabur bintang yang juga diperkuat Paul Pogba, N’Golo Kante, dan Raphael Varane. Mereka harus mengandalkan tendangan penalti dan gol bunuh diri yang tak terduga untuk mengalahkan Australia di laga pembuka, sebelum menghadapi kesulitan melawan lawan tangguh lainnya, Peru.

    Namun, Mbappe tampil gemilang dan membawa Les Bleus melaju ke babak 16 besar. Anda mungkin akan kesulitan mengingat gol pertamanya di Piala Dunia tanpa bantuan internet, dan itu karena gol tersebut mungkin adalah yang paling mudah dalam seluruh kariernya hingga saat ini; setelah tendangan Olivier Giroud yang terdefleksi melambung melewati kiper Peru, remaja ini dengan sigap menyambar bola dan memasukkannya ke gawang dari jarak yang benar-benar hanya satu yard. Pada saat itu, ia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia untuk negaranya.

    Tim Prancis yang banyak melakukan rotasi pemain harus puas dengan hasil imbang tanpa gol melawan Denmark dalam pertandingan terakhir Grup C mereka, seiring dengan berlanjutnya awal yang tampak biasa-biasa saja, namun upaya Mbappe memastikan mereka sudah lolos ke babak gugur sebagai juara grup.

    Mengungguli seorang GOAT dan meniru yang lain

    30 Juni 2018. Itulah hari ketika dunia mulai menyadari. Jika orang-orang belum menyadari dan memperhatikan penampilan gemilang Mbappe di babak penyisihan grup, mereka pasti akan melakukannya di babak 16 besar.

    Pertandingan antara Kylian Mbappe dan Lionel Messi ini terbukti menjadi pertandingan klasik Piala Dunia, karena Argentina yang mengecewakan dengan finis di posisi kedua Grup D harus menghadapi Prancis dalam pertandingan yang sangat dinantikan di Kazan pada babak 16 besar. Meskipun saat itu terlalu dini untuk menyebutnya sebagai penyerahan tongkat estafet pemain terbaik dunia, pertandingan ini menjadi momen penentu dalam karier Mbappe hingga saat ini, saat ia memamerkan kemampuan atletisnya yang luar biasa dan kemampuan penyelesaian akhir yang mematikan untuk mengantarkan era baru para superstar.

    Mbappe-lah yang membuka keunggulan hanya dalam waktu 11 menit, merebut bola jauh di dalam wilayahnya sendiri setelah Messi, dari semua orang, justru kehilangan bola. Yang terjadi selanjutnya adalah demonstrasi menakjubkan tentang apa yang mampu dilakukan remaja itu, saat ia meninggalkan hampir seluruh tim Argentina di belakangnya, berlari keluar dari cengkeraman mereka dan menerobos ke area penalti sebelum dijatuhkan oleh Marcos Rojo yang tak berdaya, yang hanya berusaha mengejarnya.

    Antoine Griezmann mengeksekusi tendangan penalti tersebut, namun pertandingan yang tak terduga ini kembali imbang pada menit ke-60 setelah Angel Di Maria dan Benjamin Pavard saling mencetak gol indah, setelah tembakan Messi yang membentur pemain lawan sempat memberikan keunggulan sementara bagi Albiceleste. Namun dalam waktu empat menit, Mbappe mengambil alih kendali pertandingan dan menjauhkan Argentina.

    Pada menit ke-64, ia mengontrol bola yang memantul dan entah bagaimana menciptakan ruang di kotak penalti yang padat sebelum melepaskan tendangan kaki kiri yang keras yang meluncur di bawah lengan kiper Franco Armani yang lemah, memberikan negaranya keunggulan 3-2. Saat para pendukungnya masih merayakan, serangan tim yang mengalir dari belakang ke depan berujung pada Giroud yang melepaskan umpan cerdik ke jalur pemain berusia 19 tahun yang sedang berlari, dan ia melepaskan tendangan pertama yang tepat sasaran ke sudut bawah gawang, memicu kegembiraan di pinggir lapangan.

    Meskipun Sergio Aguero mencetak gol hiburan di menit-menit akhir, upaya tersebut membuat Mbappe memastikan kemenangan atas salah satu legenda terbesar, Messi, sekaligus meniru rekor lain dengan menjadi remaja pertama yang mencetak dua gol dalam pertandingan sistem gugur Piala Dunia sejak Pele yang berusia 17 tahun di Swedia pada 1958. Setelah 60 tahun yang panjang, rekor tersebut akhirnya terpecahkan.

    "Pele itu beda kelas"

    Prestasi itu menuai pujian dari mendiang legenda sepak bola tersebut, saat Pelé menulis di Twitter: “Selamat, @KMbappe. Dua gol di Piala Dunia di usia yang begitu muda menempatkanmu di antara para legenda! Semoga sukses di pertandingan-pertandinganmu selanjutnya. Kecuali saat melawan Brasil!”

    Namun, meski bergabung dengan ikon Brasil itu dalam klub paling eksklusif tersebut, Mbappe justru menunjukkan kerendahan hati setelah membawa negaranya ke perempat final Piala Dunia, yang bertolak belakang dengan usianya yang masih muda.

    “Sungguh membanggakan menjadi yang kedua setelah Pele, tetapi mari kita lihat konteksnya — Pele berada di kategori yang berbeda,” katanya. “Tapi bagus bisa berada di antara orang-orang ini dan mencetak gol di babak gugur. Saya masih muda, saya lahir pada tahun Prancis memenangkan Piala Dunia (1998). Itu satu-satunya kali kami menang, tapi ini kesempatan kami untuk menunjukkan kemampuan. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk bersinar daripada ini. Semua pemain top ada di sini, ini panggung terbesar.”

    “[1998] Itu tahun yang bagus—kami meraih Piala Dunia dan Kylian lahir,” kata Deschamps, mengakui bahwa kita semua telah menyaksikan Mbappe mengambil langkah besar menuju kehebatan. “Dalam pertandingan sepenting ini, dia menunjukkan semua bakatnya. Selain mencetak dua gol dan mendapatkan penalti, dia juga bertahan dengan baik saat diperlukan.

    “Dia pemuda yang hebat. Dia sangat mencintai sepak bola, dia tahu segalanya tentang klub dan pemain. Saya sangat senang dia orang Prancis dan berkembang dengan sangat baik.”

    Rekan-rekan setimnya pun mengakui bahwa ini adalah momen penting dalam karier sang pemuda. “Itulah Kylian yang kami butuhkan,” kata Griezmann kepada media. “Dia membuat perbedaan dengan mendapatkan penalti dan kemudian mencetak dua gol. Jelas bahwa dia sangat membantu kami. Saat kami menghadapi momen-momen sulit, dia selalu ada di sana.

    “Semoga dunia kini melihat potensi yang kami miliki sebagai tim. Namun, Kylian telah membuktikan dirinya di mata semua orang.”

    Menunggu di belakang panggung

    Rasanya seperti ramalan bahwa Mbappé tidak akan memiliki pengaruh yang sama di babak perempat final dan semifinal sebelum kembali muncul sebagai pahlawan di panggung terbesar, saat Prancis—yang sering dikritik karena taktik konservatifnya—berjuang keras untuk melaju ke final di Moskow.

    Griezmann-lah yang menginspirasi mereka melewati Uruguay di babak delapan besar, memberikan assist melalui tendangan bebas untuk Varane sebelum kiper Fernando Muslera entah bagaimana gagal menahan tendangan jarak jauhnya untuk mengakhiri kemenangan rutin 2-0 dalam pertunjukan efisiensi tanpa ampun dari Les Bleus. Mbappe memang memiliki peluang emas untuk membuka skor, tetapi sundulannya sangat tidak tepat waktu.

    Di semifinal melawan Belgia, Mbappe menjadi andalan Prancis saat mereka terpaksa bertahan dalam waktu lama melawan generasi emas tetangga mereka, yang dipimpin oleh Eden Hazard dan Kevin De Bruyne. Meskipun ia tidak mencetak gol, pemain muda ini selalu menjadi ancaman dalam serangan balik, menunjukkan kaki cepat dan kecerdasan posisinya—tidak pernah membiarkan pertahanan Belgia rileks.

    Momen terbaiknya adalah sentuhan ganda yang luar biasa untuk mengoper bola kepada Giroud yang berhadapan dengan gawang, namun upaya sang striker digagalkan oleh blok yang nekat. Namun, pada akhirnya, sundulan Samuel Umtiti cukup bagi pasukan Deschamps untuk melaju ke final, di mana Kroasia telah menanti.

    Menunjukkan kemampuan terbaik di panggung terbesar dunia

    Setelah relatif tidak terlalu menonjol sejak penampilan gemilangnya melawan Argentina di babak 16 besar, pertanyaannya adalah apakah Mbappé mampu tampil maksimal di panggung terbesar sepak bola dunia. Jawabannya? Ya, tanpa ragu.

    Namun, selama 45 menit, sepertinya hal itu tidak akan terjadi; remaja ini hanya menjadi pemain pinggiran di babak pertama final yang kacau balau, mungkin karena terintimidasi oleh suasana pertandingan. Prancis telah membangun keunggulan tipis 2-1 saat istirahat, sekali lagi berkat gol bunuh diri dan penalti, mirip dengan kemenangan mereka di pertandingan pembuka melawan Australia.

    Di babak kedua, however, Mbappe bangkit, mengancam Kroasia dalam serangan balik saat tim Prancis yang klinis melesat ke keunggulan yang tak terkejar atas kuda hitam abadi tersebut. Lari zig-zagnya di sayap kanan akhirnya membuat bola jatuh ke kaki Pogba, yang mencetak gol indah dengan kaki kiri pada percobaan kedua untuk membuat skor menjadi 3-1.

    Hanya enam menit kemudian, momen puncak turnamen luar biasa Mbappe pun tiba, saat bintang PSG itu meluncur dari sayap kanan untuk menerima umpan dari Lucas Hernandez di area tengah, sebelum mengarahkan tembakan dan melepaskan tendangan rendah yang presisi ke pojok bawah gawang dari jarak 25 yard. Pertandingan berakhir.

    “Anak muda yang memiliki dunia di kakinya: Kylian Mbappe,” seru Peter Drury dalam komentarnya. “Bayangkan masa depan yang menanti anak ini.”

    Dengan tendangan kaki kanannya itu, Mbappe menyamai rekor sang legenda Pele untuk kedua kalinya dalam turnamen yang sama, menjadi remaja kedua sepanjang sejarah yang mencetak gol di final Piala Dunia, saat Prancis mengangkat trofi untuk pertama kalinya sejak 1998 - tahun kelahiran pahlawan baru mereka.

    'Selamat bergabung'

    Sekali lagi, sang legenda sendiri merasa sangat senang bisa bergabung dalam jajaran eksklusif para pencetak gol muda di Piala Dunia. "Hanya remaja kedua yang mencetak gol di #FinalPialaDunia!" tulis Pele di Twitter. "Selamat datang di klub, @KMbappe - senang sekali ada teman baru!" Pria yang saat itu berusia 77 tahun itu kemudian menambahkan: "Jika Kylian terus menyamai rekor-rekorku seperti ini, mungkin aku harus membersihkan sepatu bolaku lagi..."

    Jelas bahwa penyerang muda itu telah mendapatkan kekaguman dari pria yang berbagi rekor unik dengannya, seperti yang dikatakan Pele pada Desember tahun itu: "Saya sudah memuji Mbappe tahun lalu, mengatakan dia adalah pemain hebat. Dia memenangkan Piala Dunia pada usia 19 tahun, saya baru berusia 17 tahun saat memenangkannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menyamai saya, saya pikir dia bisa menjadi Pele baru. Banyak orang mengira saya mengatakan itu sebagai lelucon, tapi tidak, itu bukan lelucon!"

    Memang, di turnamen itu dan di tengah semua sensasi yang mengelilinginya, Mbappe tampaknya telah memahami apa yang diperlukan untuk menjadi pemain hebat sepanjang masa.

    "Saya telah belajar bahwa bintang-bintang terbesar dan pemain-pemain terbaik adalah mereka yang paling rendah hati, mereka yang paling menghormati orang lain," katanya dalam wawancara sampul depan yang langka dengan majalah Time pada akhir 2018. "Ada tiga kriteria: rasa hormat, kerendahan hati, dan kejernihan pikiran. Ibu saya selalu mengatakan kepada saya bahwa untuk menjadi pemain sepak bola hebat, Anda harus, di atas segalanya, menjadi pria yang hebat."

    Bukan sekadar 'mampir'

    Pernyataan Mbappe tak lama setelah final di Moskow, saat confetti baru saja mengendap di rumput Stadion Luzhniki, mencerminkan kerendahan hati dan kejernihan pikirannya, serta mentalitas kelas atas yang dimilikinya di usia yang masih sangat muda.

    “Saya sangat bahagia. Saya sudah berbicara tentang ambisi saya sebelum Piala Dunia. Perjalanannya panjang, tapi sepadan. Kami bangga telah membuat orang Prancis bahagia. Itulah peran kami, agar mereka melupakan semua masalah mereka. Inilah yang menjadi tujuan kami bermain.

    “Saya tidak hanya ingin menjadi pemain yang sekadar lewat di dunia sepak bola. Menjadi juara dunia mengirimkan pesan. Saya ingin melakukan yang lebih baik lagi, tapi memenangkan Piala Dunia sudah menjadi awal yang baik.”

    Menengok kembali ke Piala Dunia 2018 dan apa yang telah terjadi dalam delapan tahun sejak itu, Mbappe sebenarnya tak perlu khawatir. Turnamen ini terbukti menjadi peluncuran karirnya menuju ketenaran global, saat ia bersinar dan berkilau di bawah sorotan lampu yang intens di Rusia, dua kali menyaingi pemain terbaik sepanjang masa.

    Setelah mewujudkan potensinya untuk menjadi salah satu—jika bukan yang terbaik—pemain terbaik di planet ini, ia sudah menjadi ikon Piala Dunia pada usia 26 tahun.