IKON: Bagaimana Kylian Mbappé yang masih remaja dua kali meniru Pele saat Prancis menjuarai Piala Dunia 2018

""Saya tidak hanya ingin menjadi pemain yang sekadar lewat di dunia sepak bola." Kedalaman makna kata-kata Kylian Mbappe segera setelah final Piala Dunia 2018 itu bertolak belakang dengan usianya yang masih muda, namun ia tak perlu khawatir. Pada usia 19 tahun, ia baru saja mengantarkan Prancis meraih kejayaan di panggung terbesar sepak bola - meniru salah satu legenda terbesar sepanjang masa sebanyak dua kali - dan ia tetap menjadi sorotan sejak saat itu.

Mbappe bukanlah sosok yang benar-benar asing ketika ia tiba di Rusia sebagai bintang baru yang menjanjikan dalam skuad Prancis asuhan Didier Deschamps. Ditunjuk sebagai calon bintang besar setelah penampilannya yang menonjol di Monaco, remaja itu telah bergabung dengan klub kota kelahirannya, Paris Saint-Germain, setahun sebelumnya melalui pinjaman awal sebelum transfer permanen senilai €180 juta (£166 juta), yang berarti ia akan menjadi pemain termahal kedua sepanjang masa pada usia 19 tahun. Ia langsung membuktikan nilai investasinya, dengan menyumbang 38 gol pada musim debutnya di ibu kota Prancis, meskipun tidak terlalu menonjol di Ligue 1.

Namun, cara Mbappe menggebrak turnamen sebagai remaja adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sejak Pele di Swedia pada 1958, saat ia berulang kali meniru prestasi sang legenda sepanjang masa. Alasan Piala Dunia tetap menjadi acara paling menarik yang ditawarkan sepak bola adalah karena kesempatan yang singkat dan hanya terjadi setiap empat tahun sekali untuk menyaksikan seseorang menorehkan namanya di panggung terbesar secara langsung. Pada 2018, orang itu adalah Mbappe.

Ini adalah prolog dari karier yang dipastikan akan berlangsung di level tertinggi, dengan Mbappe kini menjadi superstar yang diharapkan semua orang untuk klub dan negaranya - tentu bukan seseorang yang 'hanya sekadar lewat' dalam olahraga ini.



