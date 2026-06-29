Iker Casillas memberikan tanggapan tegas terkait kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid setelah ketegangan di masa lalu

Casillas telah angkat bicara di depan umum untuk pertama kalinya sejak Mourinho ditunjuk sebagai pelatih kepala baru klub tersebut. Meskipun riwayat hubungan antara keduanya yang sudah diketahui luas dan sering kali penuh ketegangan, mantan kapten Madrid, Casillas, memilih pendekatan diplomatis ketika ditanya mengenai kembalinya “The Special One”.

Berbicara kepada DAZN, ia mengatakan: “Baiklah. Bagus. Klub telah memutuskan bahwa Jose harus datang ke Real Madrid dan semoga sukses. Mari kita berharap ia berhasil, yang tentunya akan baik bagi Madrid.”