AFP
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Iker Casillas memberikan tanggapan tegas terkait kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid setelah ketegangan di masa lalu
Casillas menanggapi kembalinya dirinya dengan tenang
Casillas telah angkat bicara di depan umum untuk pertama kalinya sejak Mourinho ditunjuk sebagai pelatih kepala baru klub tersebut. Meskipun riwayat hubungan antara keduanya yang sudah diketahui luas dan sering kali penuh ketegangan, mantan kapten Madrid, Casillas, memilih pendekatan diplomatis ketika ditanya mengenai kembalinya “The Special One”.
Berbicara kepada DAZN, ia mengatakan: “Baiklah. Bagus. Klub telah memutuskan bahwa Jose harus datang ke Real Madrid dan semoga sukses. Mari kita berharap ia berhasil, yang tentunya akan baik bagi Madrid.”
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Sejarah ketegangan di Bernabeu
Hubungan antara Casillas dan Mourinho selama masa jabatan pertama sang manajer di ibu kota Spanyol antara tahun 2010 dan 2013 memang terkenal retak. Salah satu momen penting dalam masa jabatan tersebut terjadi ketika Mourinho secara mengejutkan mencoret ikon klub itu dan memilih Diego Lopez sebagai penggantinya, sebuah langkah yang memecah belah basis penggemar dan menandai awal dari akhir masa bakti Casillas di klub tersebut.
Merenungkan masa itu, Casillas sebelumnya mengakui: “Itu adalah masa tersulit dalam karier saya karena saya adalah kapten. Saya harus terus-menerus berbicara dengannya, menangani banyak masalah, dan, pada akhirnya, sesuatu yang awalnya dimulai sebagai pernikahan yang indah, penuh cinta dan kasih sayang, berubah menjadi perceraian total seiring berjalannya waktu.”
Keraguan sebelumnya terkait penunjukan tersebut
Sebelum kepindahan itu diumumkan secara resmi, Casillas sempat mengungkapkan keraguannya terkait kemungkinan kembalinya Mourinho ke klub tempat mereka sering berselisih. Kiper legendaris itu juga secara terbuka mendukung kampanye Enrique Riquelme dalam pemilihan presiden klub yang baru saja berlangsung, yang menandakan keinginannya agar Los Merengues mengambil arah yang berbeda.
Namun, kini setelah Florentino Perez terpilih kembali dan berhasil membujuk Mourinho kembali ke Madrid, Casillas tampaknya telah mengesampingkan dendam pribadinya demi kepentingan klub. Ucapan selamatnya yang blak-blakan namun profesional menunjukkan keinginannya untuk melupakan “perpisahan” yang sebelumnya ia gambarkan.
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Tanggal resmi penunjukan Mourinho
Persiapan Madrid menjelang musim baru secara resmi mulai berjalan kencang seiring klub tersebut menyelesaikan jadwal pramusimnya di bawah asuhan Mourinho, yang memotong masa jabatannya yang kedua di Benfica demi memastikan kembalinya ke ibu kota Spanyol. Pelatih asal Portugal itu dijadwalkan akan mengambil alih kendali di Valdebebas pada 13 Juli, menandai dimulainya era baru di Santiago Bernabéu.