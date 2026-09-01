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Iliman Ndiaye Man City GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Iiman Ndiaye lolos dari ancaman besar setelah Manchester City mengalahkan Tottenham dalam perebutan penyerang Everton: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Manchester City
I. Ndiaye
Tottenham Hotspur
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Melainkan, karena akhir musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir baik untuk semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga kasus ketika setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, dibuat bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi andai mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir, kemudian, untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi nilai untuk setiap transfer yang rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa memantau para pemenang besar, dan pihak yang kalah, dalam musim transfer.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 September: Iliman Ndiaye (Everton ke Manchester City, £65 juta)

    Untuk Everton: Pukulan telak yang datang begitu telat di bursa transfer. Jika Everton ingin melangkah maju dan kembali lolos ke kompetisi Eropa, maka mereka harus mempertahankan pemain seperti Ndiaye. Namun, sosok yang mencetak gol kompetitif pertama di Hill Dickinson Stadium, sekaligus gol terakhir Everton di Goodison Park, justru hengkang tepat saat ia memasuki masa emasnya. Pemain 26 tahun itu memberi Everton faktor X di lini serang yang akan sulit digantikan, bahkan jika Jack Grealish, seperti yang diperkirakan, bergerak ke arah sebaliknya dan kembali ke Merseyside dari City. Mengingat sejumlah uang yang dihamburkan musim panas ini, paket senilai £65 juta juga terasa sangat rendah untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, dan kecil kemungkinan hal itu membangkitkan banyak kepercayaan terhadap komite transfer yang terus mendapat sorotan sepanjang bursa transfer. Nilai: D

    Untuk City: Memang bukan rekrutan paling menyita perhatian pada musim panas ini, tetapi terlihat sangat masuk akal mengingat lubang yang perlu diisi dalam skuad Enzo Maresca. Kepergian Savinho dan Omar Marmoush membuat City sedikit kekurangan opsi di lini serang, dan setelah mereka gagal merekrut Cody Gakpo dari Liverpool, kembali mengejar Ndiaye setelah sempat menunjukkan minat lebih awal pada musim panas ini merupakan keputusan yang solid. Pemain internasional Senegal itu sudah terbukti di Premier League dan tidak kekurangan rasa percaya diri, yang seharusnya memungkinkannya naik level ketika harus tampil di Liga Champions juga. Ndiaye kecil kemungkinan memiliki nilai jual kembali yang besar, jadi biayanya bisa terbukti agak mahal jika ia tidak bermain sesuai potensinya, tetapi mengingat betapa baiknya City menjual pemain dalam beberapa bulan terakhir, mereka mampu mengeluarkan dana ini dengan risiko yang kecil. Nilai: B+

    Untuk Ndiaye: Benar-benar lolos dari petaka! Saat bursa transfer memasuki 36 jam terakhirnya, Ndiaye tampak siap bergabung dengan Tottenham setelah Everton menyepakati kesepakatan dengan klub London utara itu. Namun, alih-alih terjun ke situasi kacau yang sedang dialami Tottenham saat ini, ia justru menuju Etihad Stadium, tempat ia bisa bersaing meraih trofi dan bermain bersama beberapa talenta menyerang terbaik di dunia sepak bola. Apakah ia akan mendapatkan menit bermain sebanyak yang mungkin bisa ia dapatkan di Tottenham masih bisa diperdebatkan, karena ia harus bersaing dengan Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden, dan Rayan Cherki untuk mendapat tempat dalam susunan pemain Maresca. Namun, dengan empat kompetisi yang diikuti, Ndiaye seharusnya cukup sering dirotasi sehingga kepindahan ini layak untuk perkembangan kariernya. Nilai: A-

    Tom Maston

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  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 September: Mykhailo Mudryk (Chelsea ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Sosok yang pasti ingin segera mereka tinggalkan. Bahkan sebelum larangan narkoba yang membuatnya diskors pada November 2024, Mudryk sudah terbukti menjadi salah satu kegagalan transfer paling mahal di era Clearlake Capital di Stamford Bridge. Direkrut dengan biaya awal £61 juta pada Januari 2023, pemain internasional Ukraina itu hanya mencetak 10 gol dalam lebih dari 70 penampilan untuk Chelsea sebelum sanksi panjangnya, dan tidak pernah benar-benar terlihat cocok dengan Premier League meski memiliki kecepatan eksplosif dan gaya bermain lincah. Tentu saja, ada peluang besar Mudryk kembali ke London barat musim panas mendatang jika Tottenham memilih untuk tidak mempermanenkan transfernya, tetapi Chelsea pasti senang karena tidak perlu memikirkan Mudryk selama sembilan bulan ke depan. Nilai: B-

    Untuk Spurs: Penutup yang membingungkan untuk bursa transfer yang menyita perhatian. Kegagalan Tottenham mendapatkan Iliman Ndiaye membuat mereka beralih dan bergerak merekrut Mudryk pada jam-jam terakhir bursa, dan tidak diragukan lagi mereka telah mendapatkan penyerang berbakat untuk sisa musim ini. Namun, masih harus dilihat seberapa besar kontribusi realistis yang bisa diberikan Mudryk untuk Spurs saat mereka berusaha membalikkan start buruk musim ini. Ingat, pemain berusia 25 tahun itu praktis tidak tampil dalam laga kompetitif selama hampir dua tahun, tidak menunjukkan performa konsisten selama tiga setengah tahun, dan bergabung dengan lini serang yang sudah diperkuat sesama rekrutan baru Savinho dan Omar Marmoush, serta Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, dan Mathys Tel sebagai opsi di sisi sayap. Jika ditambah opsi yang cukup konyol senilai £75 juta untuk mempermanenkan kepindahan Mudryk, ini benar-benar keputusan yang bikin garuk kepala dari para ahli transfer Tottenham. Nilai: D

    Untuk Mudryk: Peluang yang mungkin sempat ia pikir tidak akan pernah datang. Pemotongan larangan awal empat tahunnya memberi Mudryk kesempatan untuk menghidupkan kembali kariernya, dan fakta bahwa ia mendapat peluang melakukannya bukan hanya di Premier League, tetapi juga bersama salah satu anggota 'Big Six', pasti melampaui mimpinya yang paling liar. Para penggemar Spurs sangat mendambakan seorang pahlawan untuk mengangkat mereka dari kekacauan saat ini, dan manajer Roberto De Zerbi tahu cara mengeluarkan kemampuan terbaik Mudryk setelah sebelumnya melatihnya di Shakhtar Donetsk. Dengan riwayat yang dimilikinya, ini kemungkinan adalah kesempatan terakhir Mudryk untuk membangun karier di level atas, dan ia sangat mungkin hanya menghangatkan bangku cadangan sepanjang sebagian besar musim, tetapi sekadar memiliki peluang untuk membangun ulang dirinya di panggung seperti ini saja sudah merupakan berkah tersendiri. Nilai: A

    Tom Maston

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 September: Gabriel Jesus (Arsenal ke Barcelona, €15 juta)

    Untuk Arsenal: Kesepakatan ini tidak terlihat bagus di atas kertas mengingat Arsenal membayar £45 juta untuk merekrut Jesus dari Manchester City empat tahun lalu. Namun, mendapatkan hampir £10 juta di muka jauh lebih baik daripada kehilangannya secara gratis musim panas mendatang. Sulit memahami mengapa Barcelona memutuskan melancarkan pendekatan terlambat untuk Jesus mengingat usia dan riwayat kebugarannya, dan Arsenal harus segera menerimanya. Pemain 29 tahun itu sudah tertinggal jauh di belakang Kai Havertz dan Viktor Gyokeres dalam rencana lini serang Mikel Arteta, tetapi masih membebani klub dengan gaji yang dilaporkan mencapai £265.000 per pekan. Kini gaji itu sudah lepas dari beban klub, Arsenal punya ruang tambahan untuk berpotensi merekrut striker lain sebelum tenggat waktu, meski sekarang tampaknya kecil kemungkinan Julian Alvarez dari Atletico Madrid akan menjadi sosok yang datang. Kehilangan fleksibilitas Jesus memang sedikit merugikan, tetapi sudah lama sejak ia dianggap sebagai pemain kunci bagi Arsenal. Cedera telah menghalanginya mencapai potensi penuh dan sebagian besar suporter Arsenal kemungkinan tidak akan terlalu terusik dengan kepergiannya. Mengirim pemain Brasil itu ke luar negeri, alih-alih ke rival Premier League, juga menjadi bonus. Nilai: A

    Untuk Barca: Merekrut pemenang Premier League lima kali hanya dengan €15 juta adalah langkah berisiko rendah bagi juara Spanyol itu. Jesus cukup fleksibel untuk bermain di mana saja di lini depan Hansi Flick dan bos Barcelona itu akan menyukai seberapa besar kerja yang ia lakukan saat tim tidak menguasai bola. Namun, Jesus adalah alternatif yang kurang meyakinkan dibanding target utama klub, Alvarez. Kemampuan pemain internasional Brasil itu tidak pernah diragukan, tetapi tubuhnya sudah mengecewakannya selama bertahun-tahun. Jesus tidak bisa dipercaya untuk menjadi starter dalam banyak pertandingan setiap pekan, apalagi menuntaskannya. Ia juga sama sekali tidak mendekati tingkat ketajaman Robert Lewandowski, dengan hanya mencetak 10 gol dalam 58 penampilan di Premier League selama tiga musim terakhir. Flick tetap perlu secara rutin merotasi pemain seperti Raphinha, Karim Adeyemi, dan Anthony Gordon ke posisi No.9 karena Jesus tidak cukup tangguh atau cukup tajam untuk menjadi andalan utama. Ini terasa seperti langkah putus asa yang tidak dipikirkan dengan matang, dan akan mengejutkan jika Jesus terbukti menjadi tambahan murah yang sukses bagi skuad Barca. Nilai: D

    Untuk Jesus: Barca memberi Jesus kontrak dua tahun dengan opsi tambahan satu tahun, dan ia pasti merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Lulusan akademi Palmeiras itu sudah jauh melewati masa puncaknya, sebagaimana dibuktikan oleh fakta bahwa ia bahkan tidak pernah hampir mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia 2026 Brasil, dan telah menjadi pemain peran kecil di Arsenal sejak 2024. Jesus tidak pantas mendapatkan kesempatan ini, tetapi ia tidak akan peduli. Ada kemungkinan ia bisa berhasil, karena La Liga tidak menuntut fisik sebesar Premier League, ia cocok dengan profil khas penyerang tengah ala Flick, dan ia punya rekan senegara, Raphinha, yang siap membantunya cepat beradaptasi. Ia akan bermain jauh lebih sering di Camp Nou daripada saat di Emirates, yang akan memungkinkannya mendapatkan kembali kepercayaan diri dan, mungkin, sentuhannya di depan gawang. Juga tidak ada biaya transfer besar yang membebaninya, jadi ia seharusnya bisa bermain dengan bebas dan dengan senyum di wajahnya dalam tim yang memainkan sepak bola yang menarik. Barcelona dan Paris Saint-Germain mungkin adalah dua klub saja yang berada di depan Arsenal di Eropa saat ini, dan Jesus akan percaya bahwa ia akhirnya bisa menambahkan medali juara Liga Champions ke CV-nya di Catalunya. Yang harus ia lakukan hanyalah tetap bugar. Nilai: A+

    James Westwood

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £123 juta)

    Untuk PSG: Juara Prancis itu mungkin tidak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya dengan €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi pemain yang sangat berguna bagi PSG, tetapi dia belum benar-benar membuat dirinya tak tergantikan, jadi mereka melakukan pekerjaan luar biasa dengan membujuk Liverpool menggelontorkan biaya transfer sembilan digit. Luis Enrique juga sudah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, memastikan PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Bahkan, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain 23 tahun itu tidak lagi masuk dalam persamaan. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol yang memang tak bisa ditawarkan PSG kepadanya, dan karena itu kesepakatan ini akan membantu menjaga keharmonisan di ruang ganti saat mereka mengejar lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya akhir transfer ini juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat ketika mereka melepas pemain skuad lainnya di bursa transfer mendatang. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang sangat mudah diambil. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus keluar masuk susunan pemain inti. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan percaya dia bisa menjadi sosok yang lebih menentukan sebagai bagian utama dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif saat bermain dari sisi kiri, Barcola juga nyaman di kanan dan memberi Liverpool kembali kualitas elite di sepertiga akhir yang hilang setelah Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatannya yang eksplosif dan gaya bermain langsung sangat cocok dengan Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain menekan. Barcola jelas akan memberi lini depan Liverpool lebih banyak hal dibanding Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target di penghujung bursa bagi Tottenham dan Manchester City. Namun, ini bukan sepenuhnya kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk salah sebagai pemain seharga £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan langsung beradaptasi dengan kerasnya fisik sepakbola Premier League. Fans dan pengamat akan segera mengkritik Barcola jika dia mengalami masalah adaptasi, dan Liverpool telah membuka diri untuk kembali diejek atas keputusan transfer mereka setelah sulitnya perjalanan Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri mampu menangani tekanan kehidupan di Anfield setelah tampil memukau dalam tim PSG yang memenangi Piala Eropa secara beruntun, serta meninggalkan jejak di panggung Piala Dunia bersama Prancis. Namun, sangat mungkin untuk berpendapat bahwa memainkan peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani terlalu banyak tanggung jawab, dia mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali tampil di lapangan dan sangat diuntungkan dengan bekerja bersama beberapa pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk dalam kategori itu saat ini, dan dia sudah berada di senja kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang kini dihadapinya di Anfield, Barcola hidup lebih mudah di PSG. Iraola membutuhkannya untuk menjadi penentu kemenangan Liverpool dua hingga tiga kali sepekan, dan kita belum tahu apakah dia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, keberanian Barcola tetap layak dihormati; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan nyaris terjamin, untuk menjadi bagian dari proyek Iraola yang masih dalam tahap awal menunjukkan bahwa dia punya mental yang kuat. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk pernah menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena dia dibayangi setidaknya oleh empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi jika dia mampu menginspirasi laju Liverpool meraih trofi, dia bisa masuk dalam persaingan. Selama dia siap tancap gas sejak awal dan mau bekerja keras, ini bisa menjadi kepindahan yang melambungkan Barcola ke status superstar. Nilai: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Agustus: Allan (Palmeiras ke Manchester City, £34 juta)

    Untuk Palmeiras: Setelah menolak tawaran awal City sebesar £21 juta, Palmeiras telah melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memeras tambahan £13 juta dari klub Premier League itu untuk lulusan akademi yang bukan superstar yang tak tergantikan. Raksasa Brasil itu meraup keuntungan murni dari pemain 22 tahun tersebut dalam kesepakatan yang sesuai dengan model mereka, yaitu mengembangkan pemain binaan sendiri sebelum menjualnya dengan nilai signifikan ketika mereka sudah mapan di level senior. Allan menjadi kisah sukses besar lain bagi klub, setelah penjualan Estevao ke Chelsea dan Endrick ke Real Madrid baru-baru ini. Sementara itu, dari sisi sepakbola semata, kepergian Allan tidak akan meninggalkan lubang besar dalam tim. Fleksibilitas taktis dan etos kerjanya yang mengesankan membuatnya menjadi favorit di bawah pelatih kepala Abel Ferreira, tetapi angkanya di sepertiga akhir lapangan kurang meyakinkan. Palmeiras saat ini berada di puncak klasemen Serie A Brasil, dan tidak akan melepas Allan jika mereka tidak merasa yakin bisa terus melaju dan meraih trofi tanpanya pada bagian akhir kampanye 2026 mereka. Nilai: A

    Untuk Man City: Menuruti tuntutan Palmeiras terkait biaya akhir Allan menunjukkan betapa putus asanya City saat ini. Enzo Maresca hanya punya Jeremy Doku dan Antoine Semenyo untuk diandalkan di area sayap, dengan Savinho dan Omar Marmoush sama-sama telah bergabung dengan Tottenham, sementara Jack Grealish juga diperkirakan akan pergi sebelum bursa musim panas ditutup. Allan memberi bos baru City itu opsi lain, cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi sayap dan sebagai wing-back jika diperlukan. Sebagai pelari yang rajin dengan energi yang seolah tak pernah habis, Maresca akan bisa mengandalkan Allan untuk memberi City kehadiran fisik tambahan. Namun, kecil kemungkinan dia akan membuat perbedaan besar di sepertiga akhir lapangan. Memang, Allan hanya mencatatkan empat gol dan dua assist di Serie A musim ini, dan dia perlu meningkatkan pengambilan keputusan serta eksekusinya untuk menjadi nama besar di City. Tidak diragukan lagi potensinya ada; dengan olah kaki dan kecepatan untuk memperdaya bek serta timing untuk memutus permainan sesuka hati, Allan seharusnya menjadi tambahan yang berguna di kedua ujung lapangan bagi Maresca. Hanya saja, para pendukung sebaiknya menahan ekspektasi mereka terhadap pemain yang masih punya banyak sisi kasar untuk dipoles. Nilai: B-

    Untuk Allan: Sebuah kepindahan menarik yang memberi pemain muda itu panggung untuk melangkah lebih jauh dan merebut tempat di tim nasional senior Brasil. Allan kini akan mendapat kesempatan untuk menguji dirinya di lingkungan elite Premier League dan Liga Champions, yang merupakan ganjaran pantas atas dedikasi dan profesionalisme yang ia tunjukkan di Palmeiras. Tuntutan Maresca yang terstruktur dan berbasis penguasaan bola juga seharusnya sangat cocok untuk Allan. Taktikus asal Italia itu menyukai pemain sayap yang bisa berpindah posisi dengan cair, dan masuk ke lini tengah saat fase build-up. Allan memiliki kemampuan teknis untuk melakukan hal itu dengan tepat, dan kemampuannya dalam counter-press sangat cocok untuk skema garis pertahanan tinggi Maresca. Namun, dia harus berjuang untuk setiap detik waktu bermain mengingat kedalaman skuad City. Beralih dari starter yang terjamin menjadi pemain pendukung tentu akan membawa frustrasi, dan intensitas sepakbola Premier League bisa menjadi kejutan budaya. Allan harus tetap fokus dan memaksimalkan setiap kesempatan yang dia dapatkan, kalau tidak banderol £34 juta itu akan mulai terasa membebani. Nilai: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 Agustus: Ollie Watkins (Aston Villa ke Al-Hilal, €60 juta)

    Untuk Villa: Mendapatkan £50 juta untuk seorang striker yang akan berusia 31 tahun pada Desember adalah pekerjaan yang impresif dari Villa. Tak akan pernah ada waktu yang lebih baik untuk menjualnya, dan seperti yang kurang lebih diakui Unai Emery, Watkins tidak lagi ingin berada di Villa Park. Kepergian pemain setalismanik itu tentu menjadi pukulan, dan penggantinya, Nicolas Jackson, tidak akan sepadan, tetapi akan jauh lebih buruk jika mempertahankan Watkins yang tidak bahagia dan bisa mengganggu tim ke depannya. Emery pasti sedih situasinya sampai seperti ini. Dengan Morgan Rogers, Ezri Konsa, dan Youri Tielemans juga sudah pergi, Villa benar-benar sebenarnya tidak perlu kehilangan satu lagi pemimpin di ruang ganti. Bab terakhirnya memang tidak indah, tetapi Watkins adalah ikon modern Villa yang selalu menyumbang setidaknya 15 gol Premier League dalam masing-masing dari empat musim terakhir. Villa tidak akan bisa mengandalkan Jackson untuk menghadirkan kualitas penentu kemenangan yang sama secara konsisten. Nilai transfernya memang bagus, tetapi saga ini tetap akan meninggalkan rasa pahit. Nilai: C+

    Untuk Al-Hilal: Langkah yang cerdas di tengah laporan yang mengklaim bahwa klub sedang mencari cara untuk mengakhiri kontrak Karim Benzema. Watkins punya lebih banyak yang bisa ditawarkan di lini depan, mengingat ia datang setelah menjalani musim dengan 21 gol untuk tim papan atas Premier League. Al-Hilal bisa yakin bahwa Watkins mampu memimpin lini serang hingga akhir kontraknya yang berdurasi tiga tahun. Ia seharusnya langsung menjadi kandidat peraih Sepatu Emas bersama nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan mantan bintang Brentford Ivan Toney saat Al-Hilal membidik merebut kembali gelar Saudi Pro League dari Al-Nassr. Merekrut pemain dengan kaliber Watkins juga akan membuat Al-Hilal percaya diri untuk memenangi gelar AFC Champions League Elite pertama mereka sejak 2021. Watkins masih merupakan pemain internasional Inggris yang aktif, dengan kecepatan dan kecerdikan untuk menjadi sukses besar. Ini adalah kudeta transfer yang luar biasa bagi Al-Hilal, yang menunjukkan bahwa daya tarik finansial Arab Saudi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Nilai: A+

    Untuk Watkins: Aib total. Pada Januari tahun lalu, Watkins menjadi subjek tawaran dari Arsenal, dan kabarnya telah lama menjadi target Manchester United. Minat terhadap Watkins dari Premier League pada musim panas ini cukup besar baginya untuk tetap bermain di level tertinggi, atau ia bisa bergabung dengan Fenerbahce setelah dilaporkan menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Turki tersebut, yang tetap akan jauh lebih baik ketimbang menuju Arab Saudi. Watkins mengorbankan tahun-tahun terakhir terbaik dalam kariernya demi saldo rekening yang lebih besar, dengan pakar sepak bola Arab Saudi Mohamed Qutob mengatakan kepada Radio WM bahwa ia berpeluang mendapatkan “minimal £20 juta per tahun”, dengan gaji itu dikategorikan bebas pajak. Itu mungkin bisa dimaklumi jika Watkins adalah pemain yang lebih tua dan sudah tidak banyak lagi yang bisa diberikan, tetapi itu jelas bukan situasinya. Ia mungkin bisa bersinar di klub top Eropa mana pun, dan terus menjadi aset penting bagi Inggris. Ia juga dikabarkan menerima £130.000 per pekan di Villa, yang lebih dari cukup untuk kenyamanan finansial. Transfer ini memancarkan kurangnya ambisi yang memuakkan, dan ia seharusnya malu atas cara dirinya memojokkan Villa. Watkins seharusnya dilarang dipanggil ke timnas Inggris setelah mencairkan nilainya di puncak kariernya. Bisnis yang buruk, tercela, dan menjijikkan, yang hanya makin membuat para penggemar kehilangan kepercayaan pada magis sepak bola. Nilai: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 Agustus: Emiliano Martinez (Aston Villa ke Chelsea, £7,5 juta)

    Untuk Villa: Menjual Martinez menjadi sebuah keharusan setelah Villa membeli Zion Suzuki dari Parma. Pemenang Piala Dunia asal Argentina itu tidak akan pernah menerima peran sebagai pelapis Suzuki, dan itu bisa memicu gesekan di ruang ganti. Juga tidak masuk akal bagi Villa untuk mempertahankan Martinez yang tidak puas untuk tahun kedua secara beruntun. Komitmennya dipertanyakan setelah kepindahannya ke Manchester United gagal terwujud tahun lalu, dan upaya hengkang yang kembali berantakan pasti akan membuat tingkat motivasinya jatuh ke titik terendah. Mengirimnya ke Chelsea juga menjadi keuntungan bagi Villa; sebagai bisnis kedelapan antara kedua klub dalam empat tahun terakhir, ini semakin memperkuat hubungan mereka. Meski dia tetap sosok besar dan favorit suporter, inilah waktu yang tepat bagi Villa untuk melepas Martinez dari daftar gaji mereka. Menerima kerugian signifikan dari investasi awal £20 juta untuk mantan kiper Arsenal itu memang sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada alasan logis bagi Villa untuk terus membayar gajinya yang besar. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Meski dalam beberapa tahun terakhir Martinez menjadi sedikit lebih rentan melakukan kesalahan, tidak diragukan lagi bahwa dia merupakan peningkatan besar dibanding Robert Sanchez. Kiper Spanyol itu sudah terlalu lama menjadi kelemahan utama Chelsea; mereka tidak akan pernah bisa kembali bersaing untuk trofi-trofi terbesar jika dia tetap menjadi pilihan utama. Martinez membawa reputasi yang telah terbukti di Premier League, dan dia adalah pemimpin alami dengan mentalitas menang dengan segala cara. Mendapatkan pemenang Trofi Yashin dua kali itu hanya dengan £7,5 juta adalah sebuah pencapaian besar bagi Chelsea, yang peluangnya bukan hanya untuk lolos ke Liga Champions, tetapi juga berpotensi menekan Arsenal dalam perburuan gelar, kini terlihat jauh lebih baik. Dia adalah pemain untuk laga besar yang tidak akan kesulitan menghadapi tekanan yang datang bersama kehidupan di Stamford Bridge, dan juga akan menjadi mentor ideal bagi kiper pelapis Mike Penders. Starting XI Xabi Alonso kini terlihat sangat tangguh. Nilai: A+

    Untuk Martinez: Ini adalah langkah naik level yang dicari pahlawan Argentina itu di level klub, terlepas dari belum adanya sepak bola Liga Champions yang saat ini ditawarkan Chelsea. Siklus Martinez di Villa jelas sudah berakhir, dan mereka bisa menghadapi musim transisi yang sulit setelah kehilangan begitu banyak pemain kunci lainnya. Sebaliknya, Chelsea siap menjadi kekuatan elite lagi. Martinez kini memiliki kesempatan untuk menulis babak gemilang lainnya dalam karier luar biasanya di salah satu klub terbesar di Eropa. Juventus juga memburu pemain 33 tahun itu, tetapi Martinez masih cukup bagus untuk sukses di Premier League, yang sudah lebih unggul daripada Serie A selama beberapa waktu. Menukar Villa Park dengan Stamford Bridge semestinya menjadi proses yang mulus bagi Martinez, terutama karena dia sangat cocok dengan sistem 3-4-2-1 racikan Alonso. Pemain Argentina itu nyaman membangun serangan dari belakang, tidak seperti Sanchez, dan dia seharusnya akan bersinar sebagai sweeper-keeper yang melindungi garis pertahanan tinggi Chelsea. Martinez tanpa ragu akan merasa bahwa dia bisa mencapai semua target kariernya yang tersisa bersama Chelsea, dan siapa tahu, itu bahkan bisa membuatnya memperpanjang karier internasionalnya bersama Argentina selama satu atau dua tahun lagi. Nilai: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Agustus: Nicolas Jackson (Chelsea ke Aston Villa, £65 juta)

    Untuk Chelsea: Mengamankan keuntungan sebesar itu dari seorang pemain yang awalnya mereka datangkan hanya dengan £32 juta dan yang tidak lagi dibutuhkan di bawah Xabi Alonso adalah langkah brilian dari Chelsea. Keputusan untuk menahan godaan meminjamkan Jackson lagi di tengah minat dari Atletico Madrid juga membuahkan hasil, dengan gajinya sebesar £100.000 kini benar-benar keluar dari pembukuan mereka. Jackson tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam dua musim pertamanya di Stamford Bridge, dan ceritanya sama saat dipinjamkan ke Bayern Munich musim lalu. Dia memang tidak akan mendapat tempat di depan Joao Pedro atau Danny Welbeck, jadi penjualan ini adalah langkah yang paling menguntungkan bagi Chelsea. Meski begitu, krisis cedera di lini depan bisa membuat kesepakatan ini terlihat buruk seiring waktu. Mereka juga sedang memperkuat rival langsung dalam perebutan tempat kualifikasi Liga Champions, dan itu akan menjadi citra buruk bagi Chelsea jika Unai Emery tiba-tiba mampu mengeluarkan potensi penuh Jackson. Namun, Chelsea akan selalu bisa mengatakan bahwa tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak. Mendapatkan kembali hingga £65 juta untuk versi Jackson yang sekarang tanpa diragukan lagi membuat semua pihak di ruang rapat berjabat tangan. Nilai: A-

    Untuk Villa: Jackson jelas tidak layak dihargai dengan biaya transfer termahal sepanjang sejarah klub bagi Villa. Penyelesaiannya sangat tidak konsisten dan dia tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Ollie Watkins. Ya, dia lima tahun lebih muda daripada pemain yang digantikannya, tetapi dia sama sekali tidak punya rekam jejak di Premier League pada level yang sama. Meski Jackson mencetak 24 gol yang cukup terhormat dalam 65 penampilan liga untuk Chelsea, dia membuang jauh lebih banyak peluang daripada yang berhasil dia konversi, dan juga punya kecenderungan menerima kartu-kartu konyol. Namun, Jackson memiliki hubungan yang baik dengan Emery setelah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu di Villarreal, dan sistem cair Emery akan memungkinkan pemain 25 tahun itu bergerak melebar dan menciptakan keunggulan jumlah di sisi lapangan. Dia tidak harus terus berada diapit dua bek tengah seperti saat di Chelsea. Villa juga cenderung menyerang dengan dua pemain di depan, jadi Jackson tidak akan pernah terisolasi. Sulit melihatnya berubah menjadi pencetak gol yang produktif, tetapi Jackson yang percaya diri seharusnya bisa bangkit seiring keterlibatannya dalam permainan terbuka meningkat. Meski demikian, ini bukan pembelian yang benar-benar akan kembali membuat fans Villa antusias, terutama setelah kejutan kekalahan telak 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka. Akan menjadi kesalahan jika Villa tidak mencari tambahan pelapis di lini serang sebelum deadline, karena Jackson tidak cukup bagus untuk memimpin dorongan finis lima besar lainnya. Nilai: C+

    Untuk Jackson: Setelah dua tahun yang penuh inkonsistensi dan kesempatan terbatas bersama Chelsea dan Bayern, Jackson tentu akan sangat senang bisa mendapatkan peran utama di bawah seorang manajer yang sebelumnya mampu mengeluarkan permainan terbaiknya. Emery sepenuhnya memahami kekuatan taktis dan kebutuhan psikologis Jackson, dan dia akan lebih dihargai sejak awal dibandingkan yang pernah dia rasakan di Chelsea. Namun, mengisi sepatu Watkins adalah tugas yang menakutkan dan dia tidak akan diberi banyak kesabaran mengingat banderolnya yang luar biasa besar. Jika Jackson gagal langsung tampil bagus, kesulitan Villa sebagai sebuah tim akan terus berlanjut, dan tim rekrutmen akan dihujani kritik karena mengambil perjudian semahal itu. Perbandingan terus-menerus dengan Watkins bisa membebaninya, dan banyak hal akan bergantung pada ketangguhan mentalnya. Setidaknya, Jackson kini sudah lepas dari awan ketidakpastian yang mengikutinya di Chelsea dan ketidakstabilan yang menahan laju klub itu dalam beberapa tahun terakhir. Villa menawarkan lingkungan yang lebih stabil, serta sepak bola Liga Champions, yang memberi Jackson kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Ini adalah skenario terbaik yang bisa dia harapkan pada tahap kariernya saat ini, tetapi penyerang Senegal itu sekarang harus menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Nilai: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Sedikit aneh bagi City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya satu setengah musim setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang tengah menanjak. Bersaing dengan mesin gol Erling Haaland untuk memperebutkan tempat utama di lini depan adalah tugas yang tidak menyenangkan bagi striker mana pun, dan City mungkin merasa Marmoush tidak benar-benar tampil luar biasa saat diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuhnya terganggu oleh menit bermainnya yang memang terbatas, cedera lutut, serta pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Yang cukup telling, baru pada akhir Januari tahun ini ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League musim 2025-26. Marmoush bisa dengan alasan yang kuat menunjuk pada minimnya waktu bermain, mengingat ia mencatat enam keterlibatan gol dalam total waktu yang setara sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang tidak akan pernah menggeser Haaland dari susunan pemain inti, dan di usia 27 tahun, tidak mengejutkan jika City memanfaatkan kesempatan untuk meraup uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan pinjaman awalnya ke London utara. Menarik untuk melihat bagaimana City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus rela lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Pengeluaran berlebihan lainnya dalam musim panas yang penuh bisnis membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum melakukan cukup banyak hal di Manchester untuk membenarkan City meraih keuntungan kecil dari apa yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang ke masalah mereka setelah flirted with relegation dalam musim beruntun; Marmoush menyusul Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang pada akhirnya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham akan berharap kedatangan pemain 27 tahun itu akhirnya memperbaiki posisi bermasalah sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; baik Richarlison maupun Dominic Solanke diganggu cedera dan inkonsisten. Spurs harus percaya bahwa, dengan menit bermain yang cukup, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu memborong gol ketika ia menjadi andalan utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam pengertian itu, ini adalah langkah yang menarik dan bisa membantu klub London utara itu memperkecil jarak dengan para rivalnya. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan melihat ke belakang, Marmoush mungkin akan merasa bahwa ia seharusnya tidak perlu bergabung dengan City tahun lalu, dengan masa singkatnya berjalan seperti yang diperkirakan banyak orang mengingat ada rintangan besar berupa Haaland yang menutup jalannya menuju kesuksesan di Manchester. Meski mungkin terasa agak terlalu dini, tidak ada yang bisa menyalahkan striker itu karena mencari awal baru di Premier League. Walau ia mungkin tidak akan bersaing memperebutkan trofi, Marmoush kini punya kesempatan pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, tempat di mana ia seharusnya bisa berharap menjadi starter pasti di lini depan. Apakah ia bisa menjadi tipe pencetak gol yang sangat dirindukan klub sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level produktif yang membuat City berani mengeluarkan uang besar untuknya sejak awal, tetapi ia harus langsung tancap gas agar tidak terkena dampak dari Roberto De Zerbi yang terkenal sangat mudah berubah. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Sekilas, ini tampak seperti kesepakatan yang bagus untuk Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih tinggi daripada yang mereka bayarkan kepada Ipswich Town untuk merekrutnya hanya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka ini bisa membantu mereka melakukan lebih banyak bisnis sebelum bursa transfer ditutup. Namun, 20% dari keuntungan tersebut kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena adanya klausul penjualan kembali yang disertakan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya memiliki Joao Pedro dan striker veteran Danny Welbeck sebagai opsi di pos No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Namun, ini adalah risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea itu. Alonso dengan cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistemnya, dan Chelsea dengan tegas melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain pelapis yang tidak lagi diandalkan. Chelsea tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Delap di tengah musim yang kacau dari sisi pergantian manajer, dan melepasnya secepat ini merupakan pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar itu meredam dampaknya dengan sempurna. Pada akhirnya, Delap sepenuhnya kalah menonjol dari sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak ada gunanya mempertahankannya untuk satu tahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan Premier League untuk Chelsea bukanlah gambaran yang bagus. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di hadapan publik dan ruang gerak PSR mereka ke depan bisa terkena dampak besar. Berinvestasi sebesar itu pada pemain 23 tahun yang kesulitan menemukan performa dan kebugaran sepanjang setahun terakhir adalah langkah yang sangat nekat, bagaimanapun cara melihatnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan striker lain setelah kepindahan Taiwo Awoniyi senilai £9 juta ke Coventry. Igor Jesus dan Chris Wood yang kini berusia 35 tahun sama-sama tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa menghadirkan energi yang sangat kurang. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lewat atletismenya dan kemampuan membawa bola dengan kecepatan tinggi. Dia juga finisher yang kuat dengan kedua kaki, dan akan lapar untuk membuktikan dirinya setelah periode yang begitu membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, kalau tidak kesepakatan ini tidak akan pernah terjadi. Pertanyaannya hanya apakah dia bisa menangani tekanan besar yang akan langsung dipikulnya sejak menit pertama di klub ambisius lainnya. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah titik krusial dalam karier Delap yang masih belia. Dia menyia-nyiakan peluangnya di Chelsea, tetapi sukses di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain tim senior Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terbendung dan mengangkat Ipswich di pundaknya dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka masih ada di dalam dirinya, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke permukaan. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi dia akan langsung masuk sebagai sosok utama untuk Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat ideal baginya untuk memulihkan kepercayaan dirinya, dan gaya bermain Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest racikan Glasner disiapkan untuk memainkan sepak bola langsung berintensitas tinggi yang melukai lawan saat transisi, sesuatu yang memang cocok untuk Delap. Dia memiliki postur mengesankan, kelincahan, dan kecepatan untuk menusuk ke belakang lini pertahanan sesuka hati; pertanyaannya hanya apakah dia bisa memanfaatkan peluang saat kesempatan itu mulai datang. Delap beruntung bisa mendarat dengan baik, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi - ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Manchester City: Mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 adalah pencapaian yang cukup luar biasa, mengingat betapa kecil dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tidak pernah benar-benar menemukan peran yang pasti di Manchester, dan dana dari penjualannya seharusnya membantu City dalam upaya mereka mengejar Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez adalah gelandang senior keempat yang hengkang pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Saat ini, Enzo Maresca hanya memiliki rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic untuk diandalkan di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu memberikan pelapis dan tidak pernah tampil kurang dari 100 persen. Ini sangat mungkin menjadi penjualan yang cepat disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan sepadan dengan label harga mahal mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez mengurangi dampak kehilangan duo gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor berharga bagi rekrutan anyar lainnya, Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur serangan dari lini dalam dalam sistem Newcastle racikan Matthias Jaissle dengan umpan-umpan progresifnya dan tingkat high turnover yang mengesankan, yang merupakan terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan setidaknya bermain 900 menit (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan dengan tahun-tahun terbaik dalam kariernya yang masih ada di depan, pemain 24 tahun itu bisa terbukti menjadi pembelian cerdik bagi Newcastle. Namun, para fans yang mungkin berharap Gonzalez akan langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya sedang menipu diri sendiri. Ia lebih merupakan perusak daripada kreator, dan karena itu tidak menghadirkan ancaman yang mendekati level yang sama di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi transfer ini seharusnya sangat membantu mencegah mereka jatuh ke zona pertarungan degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tidak diragukan lagi merupakan langkah mundur dalam hal daya saing di level tertinggi, ini secara keseluruhan adalah langkah positif bagi Gonzalez. Ia tidak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle asuhan Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle kembali naik di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang lumayan. Namun, ia tidak bergabung dengan lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa pemain-pemain kelas dunia di sekelilingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang berat, dan tidak menjadi lebih mudah oleh banderol harganya sebesar £52 juta, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan itu, dan peluangnya masuk tim nasional Spanyol akan lebih besar karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Keuntungan besar lainnya. Bouaddi baru berusia 13 tahun saat bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan paun sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa layak pemain terbaik pertandingan saat melawan Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu tim elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat transfer musim panas menjadi tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menghargai Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya meraup uang besar dari pemain-pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti halnya penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang punya reputasi layak dalam mengembangkan dan membina talenta-talenta muda top. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini, bahkan setelah ia mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan memimpin Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang sebanyak mungkin dari Rodri sambil pada saat yang sama menemukan penerus yang layak. Harus diakui, mereka berhasil mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, terlalu besar tuntutannya untuk meminta seorang pemain 18 tahun langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada dalam sepakbola. Namun, harus dikatakan bahwa City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa saja memanfaatkan kesempatan dengan merekrut Bouaddi!). Meski begitu, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca, itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang sudah ditakdirkan untuk ia ambil, cepat atau lambat. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga sangat yakin dengan kualitasnya. Ia sama sekali tidak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang menjadi salah satu alasan mengapa ia mengganti afiliasi tim nasional dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang berat dan ia tidak akan diberi banyak kelonggaran mengingat label harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa dari sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, serta mengurangi sebagian tekanan agar ia bisa langsung tampil bagus. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalannya model bisnis brilian Brighton. Brighton mungkin sempat mengundang tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar manis karena mereka meraih keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United, setelah ia menjalani musim yang bisa dibilang terbagi dua, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Konsekuensinya, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus untuk Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil tidak konsisten. Klub pesisir selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian akan mereka jual dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Manchester United: United akan merasa kesabaran mereka membuahkan hasil. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer yang berada di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali untuk Baleba pada suatu titik di masa depan. Waktu itu kini telah tiba, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk menuntaskan apa yang mereka anggap sebagai kesepakatan murah di musim panas ketika biaya transfer meningkat sangat tajam, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, di usia 22 tahun, penampilan Baleba yang naik-turun hanyalah hasil dari dirinya yang masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaik Baleba jelas masih ada di depannya. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia jauh membaik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasarnya. Baleba menghadirkan fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah hengkangnya Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terlebih setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya sedang menuju Old Trafford dalam sebuah kepindahan yang pasti merupakan transfer impian bagi pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda dengan potensi tinggi ketika rela mengucurkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih relatif belum dikenal pada usia 19 tahun, dan selain penurunan pada musim lalu ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba layak mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Tampaknya ia akan langsung menjadi figur penting di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik telah lama ada dalam daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah dengan wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos dan Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Man City: Benar-benar kandidat kuat untuk menjadi biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan sepanjang sejarah sepakbola! City pasti tertawa lebar karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang lebih banyak menjanjikan daripada membuktikan selama dua musimnya di Stadion Etihad, meski datang dengan gegap gempita, dalam periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. Manchester City tentu sangat gembira karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi itu demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, pada usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk menjadi talenta kelas dunia di Stadion Tottenham Hotspur dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar itu dan mereka juga masih memiliki sosok seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah bugar kembali dalam skuad. Untuk pemain dengan kualitas Savinho yang saat ini biasa-biasa saja, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi nanti. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah mengundang keheranan, kesepakatan ini akan membuat orang semakin tercengang. Tottenham telah menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan bisa dibilang mereka masih dapat membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terdegradasi. Namun, mengeluarkan £85 juta untuk Savinho, dari semua nama yang ada, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin sudah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak konsisten di level tinggi, dan tidak pernah sekalipun selama waktunya di City winger Brasil itu menunjukkan bahwa ia mampu memberikannya. Pertanyaan serius harus diajukan tentang bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk winger itu setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipat hanya 12 bulan dan satu musim yang tanpa kesan berarti kemudian, dengan catatan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Sangat mungkin Savinho akan berkembang dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pengeluaran berlebihan yang sangat besar sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Anda harus sedikit bersimpati kepada Savinho, karena sekarang ia harus mampu memenuhi ekspektasi dari biaya transfer raksasa ini di Stadion Tottenham Hotspur atau berisiko dicap gagal, sebuah hasil yang oleh sebagian orang terasa tak terelakkan. Seandainya Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), tekanan itu tak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu sekarang akan dituntut langsung tancap gas dan segera menjadi figur sentral dalam serangan De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho tentu memiliki kemampuan untuk berkembang jika dijadikan pemain kunci dan tampil pekan demi pekan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai 'Big Six', kesempatan bekerja di bawah manajer lain dengan reputasi luar biasa, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan yang tak bisa dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya yang sangat astronomis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan sukses atau gagalnya kariernya di level tertinggi. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa ditebak, tetapi tetap saja menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang jelas cukup membuat para fans terpuruk. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi orang-orang Scouse". Meski begitu, ada alasan yang bisa dipahami mengapa Liverpool mengizinkan Jones pergi, karena kontraknya hanya tersisa satu tahun dan dia jelas sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot pun tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, seperti yang ditegaskan oleh perselisihan ban kaptennya dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool patut diapresiasi karena tetap teguh pada biaya transfer yang mereka inginkan untuk Jones, sekarang sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sebenarnya sudah kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi Slot yang lebih baik di bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang seorang ahli di bursa transfer dan CEO Inter itu kemungkinan akan merasa bahwa Jones adalah bisnis yang bagus. Ingat, meskipun terasa seperti produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, dia sebenarnya masih berusia 25 tahun dan belum lama juga dia bermain cukup baik hingga mampu menembus skuad Inggris. Jones jelas terlihat cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat mengesankan dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja habis-habisan untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, dia bisa dibilang merupakan pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti ada peluang besar dia bisa menjadi sukses sebesar pemain Skotlandia itu di Milan seperti halnya di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Situasi Jones di Anfield sudah berjalan stagnan. Dia mandek, kariernya terhenti, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor tentang keretakan hubungannya dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia juga tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat dia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola. Karena itu, transfer menjadi sebuah keharusan dan kepindahan ke Milan bisa jadi persis obat yang dibutuhkan Jones. Tentu saja, kehadiran sesama pemain senegaranya John Stones dan Djed Spence seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat di San Siro, dan tidak akan mengejutkan jika dia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, tak terbantahkan berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu tidak senang dengan paket total £55 juta ($75 juta) untuk pemain yang memasuki dua tahun terakhir dalam kontraknya. Ke depannya, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan di usia 28 tahun, ini mungkin adalah hasil terbaik yang bisa didapat, terlepas dari statusnya sebagai pemain timnas Inggris dan Villa yang sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, keluarnya Konsa membuat Villa memiliki lini belakang yang sangat tipis menjelang musim baru Premier League, jadi mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga berarti kehilangan satu lagi pemain kunci ketika skuad Unai Emery terus terpecah setelah kepindahan Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing ke Chelsea dan Man Utd, sementara ada ketidakpastian serius terkait masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini langkah yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dilaporkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang dialami bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki cukup opsi untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah bek tengah, begitu juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly lebih dari mampu untuk menutup sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan itu akan begitu merugikan pertahanan yang sudah sangat terorganisasi. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilan terbatasnya musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku bagi lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besarnya di balik layar di Emirates, ketika klub mengabulkan keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan adalah bek yang sangat bagus yang membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Juru taktik asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu sulit menyalahkan Konsa karena pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia mencari lebih banyak gelar besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan dirinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan mengungguli White, dan ia hampir pasti akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti begitu Saliba dan Timber pulih dari operasi masing-masing dan dinilai cukup fit untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam yang terdiri dari para starter pasti dan apa yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran kedua itulah yang tampaknya kemungkinan besar akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika ia mengakhiri masanya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia mungkin tidak akan terlalu peduli. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Pencapaian yang luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan harga £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan awal yang positif di Premier League, mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan bos Pep Guardiola pada akhirnya hampir sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester duduk di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak membantu memperbaiki peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meskipun orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City sama sekali tidak akan menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain pelapis. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah memiliki reputasi yang memang layak sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ di sepakbola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin perburuan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu memang telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis keempat di Saudi Pro League 2025-26 tidak lepas dari rentetan tak terkalahkan 17 pertandingan, yang menjadi rekor klub. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa meniru performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama sepanjang sejarah masih terbuka untuk diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin menguatkan persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang akan segera pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 kursi, adalah kekuatan yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk meraih trofi terbesar di level klub. Jadi, mengapa ia kini memutuskan untuk menghabiskan apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun puncak dalam karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia nantinya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang bertalenta teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merugikan harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan terasa menyakitkan bagi para pendukung City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. Rasanya City hampir pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan sosok pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini belakang sekaligus playmaker yang bermain lebih ke dalam, Rodri menjadi motor kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangkan 74,1% pertandingan Premier League mereka ketika gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol dalam laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan komplet yang sama, dan calon tambahan Ayyoub Bouaddi terlalu muda serta kurang berpengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pukulan mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas sangat besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Sebuah rekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sebenarnya sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang hal itu terasa seperti kesimpulan yang sudah pasti. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan musuh bebuyutan mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah sangat mapan ketimbang pekerjaan pembangunan ulang Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir dalam puzzle bagi Barca untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang bertahan terbaik dalam permainan ini dan sosok yang sempurna untuk menghadirkan stabilitas ke susunan tim Flick. Lawan jelas akan jauh lebih sulit membelah Barca dalam fase transisi dengan Rodri membersihkan semuanya. Pemain 30 tahun itu juga seharusnya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bergerak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang dilaporkan sedang berpacu untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak berlebihan rasanya untuk menyebut Barca kini bisa mendominasi di level domestik dan kontinental dalam dua atau tiga tahun ke depan setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan semuanya. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangkan Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak ada apa-apanya dibandingkan kesempatan untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang sudah begitu ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kondisi fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tuntutan fisiknya tidak sebesar itu seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangkan dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang diharapkan mengisi peran diktator penakluk segalanya yang sama seperti yang ia jalani dengan sangat baik bersama Spanyol dan City dalam tujuh tahun terakhir. Telah dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia mengambil keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari pendukung setia Barca seperti yang ia rasa layak ia terima, tetapi tidak sulit untuk memahami alasannya. Mantan bintang Man City itu mencetak 65 gol yang terbilang solid selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik sepanjang kariernya, 21 gol di semua kompetisi, musim lalu saat tim asuhan Hansi Flick berhasil mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa, dan membuat fans sangat frustrasi dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada peluang yang lebih baik untuk menguangkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi setelah gol kemenangannya untuk Spanyol di final Piala Dunia 2026, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, angka itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya akan habis musim panas depan, dan mereka juga akan harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mereka mengikatnya dengan kontrak baru karena klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Melepas gajinya yang besar dari pembukuan juga membantu Barca merampungkan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak daripada Torres sebelumnya. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk dalam kategori pesepakbola individu elite, tetapi mengamankan seorang juara dunia serbabisa di puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan keuntungan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktis untuk Luis Enrique, yang memberikan debut internasional seniornya bersama Spanyol pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu pemain yang paling fleksibel, mampu bermain sebagai penyerang tengah maupun di kedua sisi sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan kompatriotnya Fabian Ruiz, yang semestinya langsung memberi hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Ada peluang besar Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan membuatnya menjadi opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG dibandingkan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai sebuah langkah naik, sekaligus sebagai konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti kurangnya kemajuan dalam negosiasi kontrak dengan Barca, yang bisa dimengerti. PSG sedang berusaha menjadi klub kedua yang mampu menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun di era modern, sementara Barca belum pernah memenangkan kompetisi itu sejak 2015, ketika mereka adalah pihak yang memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalonia. Trio lini depan terkuat PSG, yang akan selalu dipilih kembali oleh Luis Enrique dalam laga-laga paling penting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di kedua sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai tokoh utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia keliru besar. Luis Enrique mungkin bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok yang esensial di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan segera menyadari bahwa rumput tetangga tidak lebih hijau, dan mungkin bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini tampak berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Spurs menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimana pun Anda melihatnya. Ya, mereka berhasil mencegahnya bergabung dengan rival mereka di Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada di puncak performanya, dan merupakan salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya yang lebih tinggi. Namun, ini juga terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, dan mendapat dua kartu merah saat Spurs berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para penggemar memburuk akibat hal itu, dan bisa dibilang dia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka tetap punya stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Spurs untuk melakukan pembangunan ulang yang tepat di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah keinginannya terpenuhi. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sosok yang sempurna untuk sistem Atletico racikan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti dia seharusnya tidak akan kesulitan beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Dia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berupaya menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memangkas jarak dengan Barcelona di puncak klasemen La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang sulit diraih itu. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar sebenarnya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memungkinkan Atletico menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk di antara klub yang tertarik pada Romero, tetapi dia hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim asuhan Simeone dirancang sesuai dengan kekuatannya, dan kualitas-kualitas itu akan lebih dihargai di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah dia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League melihat Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi itulah tepatnya alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah kepindahan ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, meski mereka tampaknya kembali menanjak dengan De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi ini dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkan Romero memotong jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Dia juga memiliki empat rekan setim di tim nasional Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan pahit, tetapi dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya untuk satu tahun lagi. Winger itu praktis menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah suramnya kampanye 2025-26 klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencapai dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dia setelah dimulainya musim Eredivisie yang baru merupakan kemunduran yang cukup besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial brutal yang sudah lama mereka hadapi dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam pengertian itu, Ajax hanya akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini benar-benar terbuka untuk diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG sangat terbuka untuk mencairkan sang penyerang Prancis, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik membiarkan klub-klub seperti Liverpool menunggu sementara mereka memperkuat serangan dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Hal terbaiknya adalah kepergian pemain berusia 23 tahun itu kemungkinan akan menutup biaya gabungan Aklouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian tertinggi bagi kualitasnya. Lagipula, jika Barcola saja tidak bisa mengunci tempat starter reguler di tim bertabur bintang PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal itu? Pemain berusia 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa dikatakan bahwa Godts hampir pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan dia seharusnya mendapat cukup banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, ketika Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah laga Eropa mereka di tengah pekan. Namun, orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan formatif ini, meskipun mungkin saat ini tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini bagi seorang winger untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah satu lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus untuk Inggris di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan bertahan yang sangat solid di posisi bek kanan maupun bek kiri saat tampil dalam kedelapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel sliding penyelamatan di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun demikian, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain berusia 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak Inggris' yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs memiliki stok yang cukup di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan pertama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah pencapaian besar bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah sosok yang sangat pas untuk mengisi kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi bertahan dan ia juga punya fleksibilitas untuk menjadi pelapis Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biaya transfernya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka dipatok harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang pantas setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia berhasil menegaskan tempatnya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk menjuarai Serie A lagi dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada jendela transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berupaya mengubah tuntutan selama negosiasi, bahkan sempat meminta sebanyak klausul rilisnya senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi yang signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Sejujurnya, mereka tidak berada dalam posisi negosiasi yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan, di usia 28 tahun, ia juga bukan sosok prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang itu akan cukup membantu Rayo memperkuat skuad dan melanjutkan hasil finis di peringkat kedelapan La Liga untuk musim kedua secara beruntun musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea memang perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah Marc Cucurella hengkang dengan cepat ke Real Madrid selama Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia memang merupakan pemain yang dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia memiliki tanggung jawab besar untuk mengisi peran itu, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, sehingga Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin juga mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket senilai €22 juta (£19 juta/$25 juta) menjadi solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meski ini pada akhirnya bisa jadi hanya solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Benar-benar kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur penting sebagai bek sayap agresif yang suka bermain menyerang dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mewujudkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan mendapat banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung gaji Araujo secara penuh, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatatkan total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung padanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan dimasukkannya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas tahun depan. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski sekarang Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di seluruh area lapangan. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis pertahanan setelah Ibrahima Konate bergabung dengan Real Madrid secara bebas transfer. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan anyar Jeremy Jacquet masih berupaya kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa beroperasi sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun sinkronisasi yang andal dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan sempat keberatan membayar £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan banyak tekanan di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung masih ada klub elite Eropa lain yang menginginkannya mengingat masalah konsistensi yang ia alami, dan ia akan menyadari potensi konsekuensinya jika gagal. Ia tentu akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan harapan bisa benar-benar menikmati sepak bolanya lagi, setelah melalui periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Didorong oleh gemuruh suporter fanatik Anfield tentu akan memberi Araujo lonjakan adrenalin yang besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan membawa kehadiran udara yang nyata ke pertahanan Liverpool, sekaligus cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya banyak dikritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan nilai transfer yang cukup signifikan untuk seorang bek tengah yang sejak menembus tim utama pada 2021 tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap disayangkan melihat salah satu pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode menantang bagi klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim ketika dipanggil kembali dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea sudah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali fit setelah ruptur ACL, jadi penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak mampu menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini menjadi cerminan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisi mereka dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia merupakan pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memaklumi karena keterikatannya dengan klub selama 19 tahun. Paket total senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa akan terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara dengan sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal yang baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah cukup lama berusaha mencairkan keuntungan dari dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, hanya untuk dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan berselang, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia memberikan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya ketimbang pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar bersih bagi sang bek, yang kini bisa menantikan tampil di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diinginkan di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia mampu beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham dengan nilai £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini kekosongan itu terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk menggantikan peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang tertinggi di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan kerap menyeret rekan-rekan setimnya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim setelah ia resmi menggantikan Eddie Howe di kursi pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa menjadi mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun kelanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang sudah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah dimainkan bersama Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan memberi suntikan dinamisme ekstra dalam serangan dan agresivitas lebih dalam bertahan, setelah memenangkan lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya yang disukai Arteta. Kekuatan di lini tengah adalah alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali berhadapan dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menyumbang empat assist untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam hal pengaruh vital, meski itu terjadi sebelum tersingkir secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia dan secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia sangat brilian secara teknik di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok idola kultus yang dirancang khusus untuk para pendukung Arsenal, seseorang yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah problem adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sisi fisik dan taktik, dan banyak hal akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real mungkin tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda turun lebih jauh dalam urutan pilihan skuad. Adil untuk mengatakan bahwa Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di jalannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah bagi La Viola saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai nomor 10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa menghasilkan kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan gegap gempita, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan raihan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia mendapat kartu merah karena memprotes wasit tanpa perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara mental, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Didatangkan kembali dari Burnley pada musim panas lalu setelah pergi pada 2023 untuk menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki musim baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat kiper muda Inggris itu kembali turun dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka tentu sangat senang telah meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu di bawah Guardiola hanya menjadi kiper untuk laga piala. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda bertalenta tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah kudeta besar bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat tim pada musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka mengambil langkah yang tepat musim depan. Trafford mengikuti free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina bertalenta tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai No.1 masa depan Inggris, Newcastle diketahui menjadi salah satu pengagum pemain 23 tahun itu, yang bisa saja memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen serta menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menjalani satu musim penuh sebagai tidak lebih dari pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire, Leeds sangat mungkin akan memasang banderol dua kali lipat dari angka itu kepada salah satu raksasa Eropa dalam beberapa tahun mendatang. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia akhirnya memiliki peluang nyata untuk memantapkan diri sebagai No.1 Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi yang mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru, setelah berbicara secara terbuka musim lalu tentang kebutuhan untuk lebih sering bermain, dan ia akan berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia racikan pelatih asal Jerman itu meski berstatus pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub yang disebut sebagai ‘big six’, tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Nama-nama seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan utama di balik laju Leipzig menuju finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig sudah terbiasa menguangkan aset-aset terbaik mereka; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan makin memperkuat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi itu tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan pelapis tambahan di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa sang remaja direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior ketika Arsenal berusaha merekrut pemain Brasil itu, tetapi Diomande lebih sering beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi partner yang sempurna untuk full-back yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga semestinya membantu proses transisi. Mengalahkan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kebangkitan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar biasa tidak menyadari keberadaan Diomande pada periode yang sama tahun lalu, ketika ia merampungkan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Bahkan, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah mengawali dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin akan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan kontribusi 23 gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Setelah itu, panggilan ke Piala Dunia pun datang, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah menjadi target banyak klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir kampanye 2024-25, dengan status yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengherankan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama perjalanan mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tidak ada yang bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain asal Mesir itu hanya mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke posisi kelima di Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka melontarkan kritik kepada Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah harapan, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti lewat sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer bagi Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta transfer terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Tahun-tahun terbaik Salah jelas sudah lewat pada usia 34, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang baru sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan jelas berada di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka tentu berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik dari generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan mengangkat profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa segera membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang musim lalu berbagi gelar Sepatu Emas dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing memperebutkan posisi teratas dan menjalani laju kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi pemain bebas transfer ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan sampai membuat para penggemar paling loyal pun menjauh, dan sekarang ia ditakdirkan mengakhiri karier gemilangnya dengan cara yang mengecewakan. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang merupakan penilaian sangat buruk mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi itu hanya karena levelnya jauh menurun. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan menghalangi langkah Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Namun, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya, kemudian, meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah hengkang permanennya Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah menjalani bursa transfer yang sejauh ini cenderung sepi, The Bees kini masuk ke pasar dengan gebrakan besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dipuji, Mamadou Sangare, bergabung dengan biaya transfer £41 juta ($55 juta), yang merupakan rekor klub, untuk menggantikan pemain internasional Inggris itu. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini merupakan perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicibir, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin akan berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan termasuk di antara banyak pengagumnya mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam pengertian sepakbola, cukup jelas bahwa pemain berusia 36 tahun itu direkrut bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Namun demikian, ia harus memenangkan hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan membuat dirinya tersedia dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang aneh setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu tangan kanan Alonso yang paling dipercaya, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti akan sangat menarik baginya pada fase karier gemilangnya ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga diharapkan membantu mengantar era baru di sana ketika Chelsea berupaya merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk trofi-trofi besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk sukses. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terlindungi hingga usia 38 ketika ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, sebuah biaya yang signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang rampung antara kedua klub sejak dimulainya kampanye 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg pasti sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi baik sebagai playmaker yang bermain lebih ke dalam maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan ia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta-talenta terbaik mereka tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco nyaris merupakan keputusan yang sangat mudah bagi Chelsea setelah kampanye terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknis melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya tergoda hijrah ke Real Madrid, dan ia juga masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Nilai B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian merekrutnya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengasah sisi fisik permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen tersebut untuk Argentina. Ia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sebenarnya sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang musim lalu menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih yang sangat jauh sekaligus pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler pasti akan bertekad mendapatkan pengganti yang sepadan, terutama karena penyerang muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih harus menepi setelah mengalami cedera ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Saat ini masih belum jelas kepada siapa mereka akan beralih di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang "matang" dan "tangguh secara emosional", saat mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi kampanye yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kini berada di ujung kariernya. Ia juga tidak akan sekadar menjadi pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, penyerang Brighton itu baru saja menjalani kampanye pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini (13), dengan catatan tertinggi keduanya datang pada 2024-25. Ia bahkan telah mencetak sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Ia tampaknya akan menjadi pilihan kedua di belakang Joao Pedro, yang berarti Chelsea harus bekerja dalam hal pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak penyerang yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang jelas tak bisa dilewatkan Welbeck. Ia kini bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, di mana ia akan memiliki kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Ia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi ada peluang besar ia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara ia juga seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, ia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan kembali bersama Pedro, yang dengannya ia memiliki koneksi kuat di Brighton dan yang bisa ia bimbing dengan sempurna, begitu pula Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Perpisahan emosional John Stones dipastikan pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu sudah tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan dia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola telah memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang dideritanya saat musim dingin yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati satu dekade yang gemilang di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang telah lama dinantikan. Stones tanpa ragu akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika dia masih terikat kontrak, dia tak akan menghasilkan biaya transfer yang besar. Setelah pemain 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City kemungkinan juga senang bahwa dia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko signifikan yang melekat pada kepindahan ini bagi Inter, meski ini adalah transfer gratis. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang dia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius mengenai daya tahannya. Pada performa terbaiknya, dia tetap salah satu bek tengah pengumpan bola terbaik yang ada, seperti yang diperlihatkannya lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A merupakan semacam tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada seorang pemain yang tubuhnya sering mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga bisa saja memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan klub-klub seperti Chelsea dan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan dia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi dia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, baik di level domestik maupun di Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Dia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones bisa saja memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini dia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Dia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap dalam persaingan di level internasional, jika dia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semi-final Piala Dunia pada musim panas ini. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace mengeluarkan hanya £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena hampir melipatgandakan tiga kali lipat uang mereka dalam waktu sesingkat itu, ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace tentu sudah mengantisipasi minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace belanja besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya sedikit berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi harapan, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati tahun-tahun puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Kehadirannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea kemitraan bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Kini, yang diperlukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior tim nasional Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan dia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan tangguh yang konsisten di London selatan. Pindah ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan starter Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir melalui dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Namun, setidaknya uang bukan masalah. Entah biaya sebenarnya £116 juta atau £130 juta, dengan Forest menyebut yang terakhir, itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya dengan £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meskipun Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang rapat direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal kali ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, ia memang harus jadi seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad pada musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan pewaris yang pantas untuk takhta pemain berusia 30 tahun tersebut. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangkan lebih banyak duel dibanding pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat sebagai sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri, ini adalah contoh paling nyata dari ‘pajak Inggris’. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris menjanjikan pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet dibanding Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya antara situasi masing-masing adalah tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meskipun ada banyak ketidakpastian yang mengelilingi era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah kesempatan emas baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho begitu cepat pada musim panas ini, seorang pemain yang dengan sangat mudah bisa saja sulit dijual mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat serta banderol mahal klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menuntaskan transfer keluar dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan jumlahnya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang pasti sangat mereka sukai, terutama setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah transfer yang akan membunyikan alarm bagi fans Villa. Pelatih kepala Unai Emery kabarnya menjadi sosok pendorong utama di balik upaya mereka memburu sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah ahli taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar yang melekat karena Garnacho untuk beberapa waktu sekarang tampak kehilangan daya ledak dan swagger yang dulu membuatnya menjadi talenta begitu menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tidak terlihat mampu menyamai angka serangan milik Rogers, dan akan ada pertanyaan serius yang harus dijawab jika ia gagal tampil maksimal sementara Villa tetap berkewajiban membelinya pada akhir musim, kemungkinan juga dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan keuangan, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai barter jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, dan karena itu selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Mendapat awal baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya hanyut ke level mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan yang terbaik dari pemain yang sebelumnya tampil di bawah ekspektasi, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika ia berpikir tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menguntungkan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool pada musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia disingkirkan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meski Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat senang dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu untuk sang winger. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi tim Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatatkan 51 kontribusi gol yang menakjubkan (22 gol, 29 assist) di semua kompetisi, membantu Brugge melaju ke gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko dalam kepindahan ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan dalam pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich sudah menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya soal apakah ia bisa menerjemahkan performanya dari Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Sang winger kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode yang gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dilaporkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti akan sangat gembira karena transfer ini terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk meneken kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering dibekap cedera dan kesulitan tampil konsisten sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun terkait bisnis transfer mereka, dan itu memang pantas, tetapi kredit tetap harus diberikan ketika memang layak, karena ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai calon bintang besar Jerman berikutnya, tetapi dia masih baru 24 tahun, sehingga menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang dia beri debut internasional lima tahun lalu itu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi terlihat seperti calon superstar ketika dia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Memang ada tanda-tanda musim lalu bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan yang luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Hal baiknya adalah dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena dia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara radikal pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Jika Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu mungkin lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam posisi dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi antarklub Eropa untuk dinantikan, tetapi juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah uang yang gila dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti, sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah keberhasilan besar. Perkiraannya, Rogers akan menuju London utara pada musim panas ini, bukan ke bagian barat kota. Namun, meski ada dugaan masalah anggaran akibat kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang yang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan tiba di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dan dengan biaya yang sangat dimahalkan. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah bahwa telah ada kemajuan di balik layar dalam upaya mencarikan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea telah membayar jauh terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang layak dalam kariernya, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang diisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro jelas bisa memberi dampak besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sangat ingin pindah ke Emirates, tempat dia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa dia berubah pikiran karena dipengaruhi Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih krusial dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Adilnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena dia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya dan mantan rekan setimnya di level junior Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu kesulitan luar biasa saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangkan satu dari tujuh laga Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki sisa kontrak dua tahun, kehilangannya hanya seharga £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi periode absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu sudah mendekati persaingan. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan begitu diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga jelas sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya transfer Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tak mampu memenuhi harga dalam upaya merekrut target-target utama mereka di lini tengah, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain yang sudah terbukti di Premier League dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis kesempatan yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah lewat dari genggamannya. Tielemans sudah lama diperkirakan akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, hal itu benar-benar tidak terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya yang sekarang, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa sendiri adalah klub besar. Namun, United tanpa diragukan berada di level yang berbeda dalam hal prestise, sehingga ini menjadi transfer besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan kepada rival langsung dalam perebutan posisi empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) ditambah £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum benar-benar menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Ini salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United beralih ke Santos dengan panik saat mereka berusaha menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni saat pramusim mereka dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terbilang mahal untuk pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan dijamin menjadi starter setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah, pada usia 22 tahun, dia masih punya banyak level permainan lagi yang bisa dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin didorong oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah melalui musim ketika dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah dia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Old Trafford dibandingkan yang dia peroleh di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempat kerjanya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan bergantung kepada sang pemain untuk memastikan dirinya mampu memantapkan posisi sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri paceklik trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung bermimpi klub yang didukung negara itu akan menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle menggunakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris tersebut dengan baik, semuanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi justru kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, yang benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para fans adalah ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, penderitaan yang lebih besar akan datang, yang berarti para suporter bahkan tak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar tetap akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Pembelian hebat lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau bukti ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak layak dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level paling tinggi tetap merupakan sebuah perjudian, dan perjudian yang sangat perlu berbuah hasil bagi Spurs. Untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan ketua eksekutif Daniel Levy, kini mereka melihat klubnya mengungguli para rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tidak terduga. Anggapan sebelumnya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League pada masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa penyebabnya? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki uang yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dikabarkan ingin pulang ke tanah air, dan bahkan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti merasa mundur karena harga yang dipatok Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini akan menghabiskan tahun-tahun puncaknya, yang jelas terasa ganjil. Namun, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin transfer ini akan berjalan baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu ke dalam kontrak pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka memang patut dipertanyakan, meski cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski begitu, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) jelas merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa mematok harga jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki sisa kontrak dua tahun. Adil jika dikatakan tangan Inter mungkin memang terikat; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya memang meminta klausul tersebut, yang dipatok di €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun pada tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti bisnis sangat cerdik lainnya dari Real Madrid, yang tengah membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan asal Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang daripada ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga jelas bukan opsi jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries ingin klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas sudah layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan harga transfernya yang rendah berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer yang sangat besar dan akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Begitu West Ham terdegradasi, sudah jelas bahwa beberapa penjualan besar akan dibutuhkan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham mampu mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, jajaran direksi klub yang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini kembali menegaskan bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang buruk, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Dia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tak terbantahkan dari kesepakatan ini. Spurs, seperti yang sudah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menangkis minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan harus segera, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Bahkan, untuk menempatkan angka-angka yang terlibat dalam konteks, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati level rekan senegara sesama 21 tahun itu, jadi dia benar-benar harus menunjukkan bahwa dia bisa. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini terlihat sebagai kepindahan yang aneh. Fernandes sempat dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, dia justru berakhir di Spurs, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang benar-benar berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu akan benar-benar bertahan di Spurs, mengingat tak satu pun pihak terkenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya bisa menunggu hingga setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk dengan biaya sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan besar akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari memang hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dikatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama diupayakan Bayern. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, etos kerja, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada hal yang membantah penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski menembus susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa saja terasa seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia tentu meyakini bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna untuk skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdas untuk Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka, tetapi hanya sempat mencatat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah sejak beberapa waktu lalu memutuskan untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin disayangkan bahwa Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi kesan di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu tim seperti Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, pikirannya berubah dan mempertahankannya memang tampak selalu akan menjadi perjuangan berat. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan memberi lampu hijau untuk transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk menikung langkah Inter dalam memburu Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas sebuah kudeta dalam konteks tersebut. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Defender of the Year Serie A 2025-26, diperkirakan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sangat sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup baik di level tertinggi. Karena itu, transfer ini menghadirkan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya sempat ia bela saat masih kecil dan klub yang diyakini ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak The Blues yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut peluang untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa disiapkan menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa pasti tertawa sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini serang PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak terlalu mencerminkan hal baik bagi pemain Portugal itu. Demikian pula fakta bahwa ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan nilai €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional ini, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari bereskan satu hal terlebih dahulu: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terutama bagi tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pandit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat mau tak mau memicu banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah rekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah sangat lama dinantikan bagi pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bersama Ronaldo, sehingga menahan perkembangan Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia sendiri tidak melakukan pekerjaan yang terlalu hebat untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya kurang lebih sama di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sosok yang bagus untuk dimainkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan efektif. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar di sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski nilai transfer ini memang besar, angkanya benar-benar luar biasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub penjual terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka rekrut hanya dengan £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka pasti senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa valuasinya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali uang itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang mengesankan di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka dan Igor Julio akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke semasa di Brighton, tetapi tetap saja terasa bahwa Spurs telah dikelabui hingga membayar terlalu mahal untuk bek tengah ini setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilainya £70 juta, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kalibernya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator ulung dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang bergejolak, dan sesama bek tengahnya, Micky van de Ven, bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, piawai mengalirkan bola, serta memiliki daya juang dan kepemimpinan yang sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton di titik tengah kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti minat yang dilaporkan itu, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut 'Big Six', Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Tottenham memang ke atas setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang kokoh saat klub London utara itu menjalani apa yang kemungkinan akan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang selalu akan terkendala oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah satu musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Spanyol untuk Piala Dunia, dan klausul rilis itu membuat mereka tak punya banyak pilihan soal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus bahan bakar tambahan untuk rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, karena melihat peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu kabarnya sudah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang 22 tahun yang langsung, cepat, dan juga bekerja keras dalam bertahan itu tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain baru Iraola, dengan pelatih kepala anyar itu kabarnya mendorong agar kesepakatan ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama mendapatkan tawaran mereka diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz jelas sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi ternama Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna baru satu tahun lalu. Kali ini, Munoz akan berharap bisa menetap dan membangun dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool yang masih diperkirakan akan mengejar winger ajaib RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada di posisi serba sulit terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kesepakatan baru ketika ia berada di puncak performa pada musim juara 2024-25, mereka akan bisa meminta biaya transfer yang layak saat waktunya berpisah. Namun, pada akhirnya pemain Prancis itu pergi dengan cuma-cuma setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi ini, akan terasa sangat janggal jika Liverpool menuruti tuntutan gaji Konate yang sangat besar, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah musim yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok. Negosiasi yang melelahkan dan telah berlangsung berbulan-bulan pun berakhir tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, besar kemungkinan Real Madrid akan memberi Konate, target jangka panjang mereka, gaji selangit seperti yang ia inginkan. Meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, itu tetap menjadi risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain itu pada November tahun lalu, dan itu cukup menggambarkan situasinya. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat berada dalam performa terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki puncak karier untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali bentuk permainan terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area bermasalah di skuad klub. David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan besar terhadap Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Pemenang terbesar dari situasi ini jelas adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji besar yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter di samping Huijsen. Di atmosfer Bernabeu yang begitu menekan, kesabaran terhadap kesalahan-kesalahan seperti yang mewarnai musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk memantapkan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukannya masih sangat jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo, secara sederhana, adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, serta benar-benar integral dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah sosok pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah sebabnya pelatih asal Catalunya itu sangat menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan menutup kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama terasa akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak ideal dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal paling pantas yang ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Meski begitu, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid tidak hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga menyalip rival bebuyutan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut praktis tuntas dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva jelas sudah berlalu, tetapi ia menunjukkan selama perburuan gelar Premier League musim lalu bahwa dirinya masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo kemungkinan adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang Mourinho inginkan dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, bahkan mungkin lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan punya kesempatan bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa diragukan akan ia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meskipun mungkin sedikit disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya masih sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang didatangkan Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain asal Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal secara diam-diam bahwa ia ingin pindah serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka kemungkinan akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kini kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terlaksana, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan sebuah transfer mengejutkan. Klub itu baru mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk menggelontorkan dana demi Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya agak menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi berapa banyak tahun berkualitas lagi yang secara realistis bisa didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dilepas. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tidak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari transfer ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan itu dirampungkan begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang diproyeksikan oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat mahalnya biaya transfer tersebut, ia harus langsung tampil maksimal atau berisiko mendapat tekanan dari suporter Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat kaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah layak masuk jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap merupakan langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kurang kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih punya Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza juga baru datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang secara gratis menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesannya tetap bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya siap diberikan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak laga pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia memang punya opsi selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada laga terakhir musim ini. Namun, Robertson mungkin justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang daripada pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan performa Tottenham secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami tetap tidak yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibandingkan saat di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berjuang untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum pada akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Menyedihkan memang, tetapi akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah sejak awal dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan bayaran yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu untuk klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa dia memang bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan uang yang didapat dari Isak, dan mendatangkan talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tidak lagi bisa menawarkan sepakbola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk menggelontorkan dana besar untuk pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan situasi justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu jelas bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia sehingga membuat harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik tentang seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon kemungkinan lebih mampu memberi Flick apa yang diinginkannya dari seorang winger, dan dia akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang mengisyaratkan Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya selama dua tahun terakhir, Gordon akhirnya mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa fokusnya sempat teralihkan oleh hubungan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern Munich bisa dimengerti menolak harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan luar biasa untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim yang bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang sekarang tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi tampil berdampingan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle