Igor Tudor merayakan 'perasaan yang luar biasa' setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya sebagai manajer Tottenham meski timnya tersingkir dari Liga Champions
Spurs menang, tapi tetap tersingkir
Tottenham mengalahkan Atletico 3-2 pada Rabu malam, sehingga akhirnya memberi Tudor kemenangan pertamanya sejak menggantikan Thomas Frank sebagai pelatih. Namun, hal itu belum cukup bagi Spurs karena mereka tetap tersingkir dari Liga Champions, dengan agregat 7-5 melawan tim asuhan Diego Simeone. Namun, kemenangan di London Utara ini, yang terjadi setelah hasil imbang 1-1 melawan Liverpool, mungkin bisa memberikan optimisme bahwa Tudor akhirnya membawa Spurs ke arah yang benar meskipun performa mereka belakangan ini kurang memuaskan.
Tudor menikmati momen 'indah' di Tottenham
Tudor jelas merasa optimis setelah pertandingan. Ia mengatakan kepada BBC Sport: "Perasaannya campur aduk. Tentu saja tidak menyenangkan gagal lolos, tapi penampilannya sangat bagus. Suasana di lapangan sungguh luar biasa, dengan para penggemar yang benar-benar mendukung skuad dan tim sejak menit pertama. Selamat kepada para pemain. Ini positif, penuh dedikasi, banyak berlari, banyak hal baik.
"Energi yang tercipta sangat bagus sejak awal dan para penggemar menyadari bahwa tim telah melakukan segalanya dari menit pertama hingga terakhir dan mereka mendukung kami - indah, terima kasih. Para pemain percaya dan Anda bisa melihat bahwa penampilan saat ini sangat penting. Dalam dua pertandingan terakhir, kami telah meningkat. Ini adalah pertandingan penting pada hari Minggu [melawan Nottingham Forest] tetapi itu belum akan menentukan apa pun, semuanya akan ditentukan dalam tiga pertandingan terakhir."
Dorongan semangat bagi Spurs
Tudor juga yakin bahwa kemenangan ini akan menjadi dorongan kepercayaan diri yang penting bagi timnya menjelang kembalinya mereka ke kompetisi Liga Premier. Ia menambahkan: "Hari ini kami memiliki 11 pemain dan di bangku cadangan, hanya ada satu pemain - [Kevin] Danso. [Lucas] Bergvall, [Destiny] Udogie, dan Conor [Gallagher], dokter mengatakan mereka hanya bisa bermain 20 menit, jadi Anda punya 11 pemain dan Danso. Hal itu membuat nilai penampilan ini semakin baik. Senang rasanya meraih kemenangan dan penting bagi moral."
Spurs saat ini tengah berjuang keras untuk menghindari degradasi, yang berarti tidak ada peluang untuk bermain di kompetisi Eropa musim depan. Namun, Tudor yakin mereka bisa segera kembali ke kompetisi kontinental: "Tahun depan, tidak, seharusnya tahun setelahnya. Mengapa tidak? Meraih trofi musim lalu memberikan kepercayaan diri kepada para pemain dan situasinya akan sangat berbeda jika Anda memiliki pengalaman di kompetisi Eropa."
Pertandingan sengit menanti Spurs
Tottenham kini akan menghadapi laga krusial Liga Premier melawan Nottingham Forest, yang juga sedang berjuang untuk bertahan, pada hari Minggu. Spurs saat ini hanya unggul satu poin dan satu peringkat di atas tim asuhan Vitor Pereira, dengan kedua tim menyadari bahwa kemenangan bisa menjadi kunci bagi harapan mereka untuk tetap bertahan di kasta tertinggi.
