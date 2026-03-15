Igor Tudor menjelaskan mengapa ia mengabaikan Antonin Kinsky yang menangis setelah pergantian pemain yang mengejutkan pada menit ke-17 — dengan manajer Tottenham itu menegaskan bahwa ia akan ‘melakukan hal yang sama lagi’
Malam yang mengerikan di Madrid
Kiper asal Ceko berusia 23 tahun itu mengalami malam yang benar-benar mengerikan di Madrid, melakukan kesalahan fatal yang membuat Atletico unggul 3-0 dalam 15 menit pertama pertandingan. Tudor bereaksi dengan menarik Kinsky dan memasukkan Guglielmo Vicario sebelum menit ke-20, namun penolakannya untuk menyapa kiper yang sedang menangis itu saat ia meninggalkan lapanganlah yang memicu kemarahan yang sesungguhnya. Mantan penjaga gawang Manchester City dan timnas Inggris, Joe Hart, merasa "terkejut" melihat kurangnya kemampuan manajemen pemain yang ditunjukkan.
Tudor membela keputusan wasit yang kontroversial terkait penjaga gawang
Menanggapi insiden tersebut, Tudor menjelaskan, seperti dilansir Football London: "Ketika Anda mengambil keputusan untuk melakukan pergantian, Anda selalu rugi. Ketika Anda melakukan pergantian itu setelah 15 menit, pelatih akan rugi dalam kedua skenario. Skenario pertama, karena Anda memasukkannya sehingga semua orang bertanya, 'mengapa Anda melakukan ini? Anda menghancurkan pemain itu'. Jika tidak, Anda mengambil risiko kebobolan satu atau dua gol lagi, jadi saya mengambil keputusan itu setelah memikirkannya dan jika perlu, saya akan melakukannya lagi. Itu adalah tindakan untuk melindungi pemain tersebut dan melindungi tim."
Alasan di balik penolakan di pinggir lapangan
Pelatih asal Kroasia itu bersikukuh bahwa keputusannya untuk menjaga jarak saat Kinsky berjalan menuju bangku cadangan merupakan upaya yang disengaja untuk mencegah situasi memanas. Para pengkritik berpendapat bahwa reaksi yang "dingin" itu semakin merusak kepercayaan diri sang pemain muda, tetapi Tudor mengklaim bahwa keduanya telah meluruskan masalah secara tertutup saat jeda pertandingan setelah emosi awal mereda.
"Mengapa saya tidak menghampirinya untuk memeluknya? Karena mungkin dia sedang marah," tambah Tudor. "Mungkin pelatih melakukan hal-hal tertentu untuk menghindari adegan seperti ini dan membuat situasi menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Terkadang lebih baik tetap berada di sana dan kami saling berpelukan saat jeda. Saat jeda, kami berbicara dan tidak ada [yang lain], situasi itu terjadi di sana. Semuanya berakhir di sana."
Krisis cedera Spurs semakin parah saat Tudor menyerukan semangat juang
Dampak kekalahan di Madrid semakin diperparah oleh krisis ketersediaan pemain yang parah menjelang lawatan ke Anfield pada hari Minggu, dengan Tottenham berpotensi kehilangan 13 pemain senior untuk laga melawan Liverpool. Meskipun daftar pemain yang absen terus bertambah, manajer sementara itu mendesak skuadnya yang kekurangan pemain untuk tetap bersemangat, dan menyimpulkan: "Pesannya adalah bagaimana saya ingin melihat pertandingan di Liverpool ini - sebagai tantangan dan peluang, bukan pergi ke sana dan menjadi korban hanya karena kami kehilangan pemain."
