Igor Tudor mengakui bahwa bertahan di Premier League adalah prioritas utama Tottenham menjelang laga Liga Champions melawan Atletico Madrid
Tudor memprioritaskan status liga daripada kompetisi Eropa.
Pelatih Kroasia, yang telah menelan tiga kekalahan dalam tiga pertandingan pertamanya sejak mengambil alih jabatan sambil menghadapi daftar cedera yang semakin panjang, berbicara secara blak-blakan tentang situasi sulit klub saat ini, yang harus membagi fokus antara perjuangan untuk bertahan di Premier League dan ambisi meraih kejayaan Eropa.
"Tujuan utama kami adalah Premier League dan hal ini harus diungkapkan secara terbuka," kata pelatih interim tersebut. "Itu tidak berarti kami tidak ingin melaju ke babak berikutnya. Setiap pertandingan penting. Kami harus berkembang agar ini bisa menjadi peluang. Ini adalah kompetisi yang benar-benar berbeda melawan tim yang memiliki sejarah, pengalaman, dan kualitas di Liga Champions."
Kembali ke tempat kejayaan masa lalu
Pertandingan ini menandai kembalinya yang penuh campuran perasaan ke Stadion Metropolitano, tempat Spurs bertanding di final Liga Champions 2019 melawan Liverpool. Namun, kenyataan saat ini jauh berbeda dari masa kejayaan tersebut, karena klub saat ini terpuruk di peringkat ke-16 setelah rentetan 11 pertandingan tanpa kemenangan di liga. Tudor, bagaimanapun, melihat laga melawan Atletico sebagai kesempatan untuk memperbaiki masalah taktis yang mendasar.
“Mungkin ini bisa membantu kita melihat masalah yang kita miliki,” jelas Tudor dalam konferensi pers pra-pertandingannya. “Pertandingan semacam ini bisa membantu kita beralih ke arah yang benar, berkembang sebagai tim, dan melakukan hal-hal dengan lebih baik.”
Penguatan pertahanan memberikan dorongan yang tepat waktu.
Meskipun prospeknya masih suram, Tudor akan mendapat dorongan dengan kembalinya beberapa bek kunci untuk laga di Madrid. Cristian Romero dapat bermain meskipun sedang menjalani hukuman larangan bermain di kompetisi domestik, sementara Micky van de Ven juga memenuhi syarat untuk seleksi Eropa. Kembalinya para pemain ini sangat penting bagi barisan belakang yang telah kebobolan sembilan gol dalam tiga pertandingan pertama Tudor sebagai pelatih melawan Arsenal, Fulham, dan Crystal Palace.
"Memiliki pemain yang kembali adalah hal yang penting," kata Tudor saat membahas opsi pemilihan pemainnya. "Untuk pertama kalinya sejak saya datang ke sini, kami akan memiliki pemain yang tersedia untuk semua posisi di lini belakang di posisi yang biasanya mereka mainkan." Tentang kembalinya Romero, ia menambahkan: "Saya senang dia kembali. Dia banyak absen dan merasa tidak enak karena tidak bisa membantu tim. Dia telah bekerja keras, melakukan sesi lari terpisah dengan pelatih kebugaran. Saya yakin dia akan menjadi pemimpin seperti biasa."
Simeone memperingatkan agar tidak lengah.
Meskipun Tottenham mengalami kesulitan di kompetisi domestik, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, tetap waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh tim Inggris tersebut, khususnya memuji rekrutan Januari, Conor Gallagher. Gelandang mantan Atleti ini akan menghadapi klub lamanya untuk pertama kalinya sejak pindah ke London dengan nilai transfer £35 juta. Simeone memuji pemain internasional Inggris tersebut, mengakui "etika kerja yang luar biasa" dan fleksibilitas yang dia bawa ke ibu kota Spanyol selama masa singkatnya di sana.
"Sangat rendah hati, sangat berbahaya," kata Simeone tentang Gallagher. "Bisa bermain di berbagai posisi di lapangan. Etos kerja yang luar biasa. Dia memiliki perilaku yang baik dan kami memiliki kenangan yang sangat baik tentang masa baktinya di Atletico Madrid."
Bagi Spurs, tantangan ini sangat besar; mereka akan menghadapi tim Atletico yang saat ini berada di peringkat ketiga La Liga dan telah mencetak 15 gol dalam empat pertandingan kandang terakhir mereka, membuat pendekatan Tudor yang mengutamakan bertahan menjadi pilihan pragmatis, meski menyakitkan.
