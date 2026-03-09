Igor Tudor mengakui bahwa bertahan di Premier League adalah prioritas utama Tottenham menjelang laga Liga Champions melawan Atletico Madrid

Meskipun Tottenham mengalami kesulitan di kompetisi domestik, pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, tetap waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh tim Inggris tersebut, khususnya memuji rekrutan Januari, Conor Gallagher. Gelandang mantan Atleti ini akan menghadapi klub lamanya untuk pertama kalinya sejak pindah ke London dengan nilai transfer £35 juta. Simeone memuji pemain internasional Inggris tersebut, mengakui "etika kerja yang luar biasa" dan fleksibilitas yang dia bawa ke ibu kota Spanyol selama masa singkatnya di sana.

"Sangat rendah hati, sangat berbahaya," kata Simeone tentang Gallagher. "Bisa bermain di berbagai posisi di lapangan. Etos kerja yang luar biasa. Dia memiliki perilaku yang baik dan kami memiliki kenangan yang sangat baik tentang masa baktinya di Atletico Madrid."

Bagi Spurs, tantangan ini sangat besar; mereka akan menghadapi tim Atletico yang saat ini berada di peringkat ketiga La Liga dan telah mencetak 15 gol dalam empat pertandingan kandang terakhir mereka, membuat pendekatan Tudor yang mengutamakan bertahan menjadi pilihan pragmatis, meski menyakitkan.