Igor Tudor memuji para pemain Tottenham yang tampil buruk karena 'tidak lengah di lapangan' dalam upaya menghindari degradasi

Hasil positif berturut-turut melawan Liverpool dan Atlético Madrid telah memberi Tudor bahan untuk dikembangkan, meski tersingkirnya Spurs dari Liga Champions yang terjadi bersamaan dengan kemenangan Rabu lalu atas tim asal Spanyol itu sedikit meredam suasana. Mantan pelatih Juventus ini memang tak pernah segan-segan mengkritik kondisi Spurs saat ini, namun ia menyadari adanya perubahan dalam cara para pemainnya menghadapi pertandingan.

"Ketajaman mental," kata Tudor kepada wartawan. "Itulah kuncinya. Kami tidak lagi lengah di lapangan. Bagi saya, ini sangat krusial. Kini, kami bereaksi lebih cepat terhadap apa yang terjadi di lapangan. Kami tidak lagi bertanya-tanya apa yang terjadi baru kemudian bereaksi. Kami bereaksi sebelum hal-hal itu terjadi. Tidak sepenuhnya seperti yang saya inginkan, tapi jauh lebih baik. Ketajaman mental ini, kesadaran akan situasi berbahaya, sedang berkembang dan itulah mengapa kami lebih baik."

Ini adalah penilaian jujur yang khas tentang kondisi Spurs saat ia mengambil alih dari Thomas Frank pada pertengahan Februari. Para pemain kurang fokus, lambat bereaksi, dan terjebak dalam situasi yang seharusnya mereka antisipasi lebih awal. Tudor tidak menyembunyikan hal ini, sering kali secara terbuka mengkritik para pemainnya. Namun, pekan terakhir ini memberikan cukup dorongan baginya untuk akhirnya memuji tim Tottenham-nya.