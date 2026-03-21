Igor Tudor memuji para pemain Tottenham yang tampil buruk karena 'tidak lengah di lapangan' dalam upaya menghindari degradasi
Tudor mengagumi perubahan yang dilakukan Tottenham
Hasil positif berturut-turut melawan Liverpool dan Atlético Madrid telah memberi Tudor bahan untuk dikembangkan, meski tersingkirnya Spurs dari Liga Champions yang terjadi bersamaan dengan kemenangan Rabu lalu atas tim asal Spanyol itu sedikit meredam suasana. Mantan pelatih Juventus ini memang tak pernah segan-segan mengkritik kondisi Spurs saat ini, namun ia menyadari adanya perubahan dalam cara para pemainnya menghadapi pertandingan.
"Ketajaman mental," kata Tudor kepada wartawan. "Itulah kuncinya. Kami tidak lagi lengah di lapangan. Bagi saya, ini sangat krusial. Kini, kami bereaksi lebih cepat terhadap apa yang terjadi di lapangan. Kami tidak lagi bertanya-tanya apa yang terjadi baru kemudian bereaksi. Kami bereaksi sebelum hal-hal itu terjadi. Tidak sepenuhnya seperti yang saya inginkan, tapi jauh lebih baik. Ketajaman mental ini, kesadaran akan situasi berbahaya, sedang berkembang dan itulah mengapa kami lebih baik."
Ini adalah penilaian jujur yang khas tentang kondisi Spurs saat ia mengambil alih dari Thomas Frank pada pertengahan Februari. Para pemain kurang fokus, lambat bereaksi, dan terjebak dalam situasi yang seharusnya mereka antisipasi lebih awal. Tudor tidak menyembunyikan hal ini, sering kali secara terbuka mengkritik para pemainnya. Namun, pekan terakhir ini memberikan cukup dorongan baginya untuk akhirnya memuji tim Tottenham-nya.
Kondisi fisik yang lebih baik merupakan faktor keberhasilan utama
Selain peningkatan taktis dan mental, Tudor juga merasa optimis dengan laporan yang disampaikan staf kebugarannya. Spurs telah berlari lebih keras dalam beberapa pekan terakhir, dan data membuktikannya. Ia menambahkan: "Saya melihat energi yang bagus. Saya melihat angka-angka yang bagus. Mereka memberitahu saya bahwa dalam beberapa pertandingan terakhir, intensitas lari kami masuk dalam empat atau lima besar sepanjang musim ini, jadi saya rasa kami sedang mengalami kemajuan."
Sebagian dari peningkatan tersebut bisa dilihat dengan sedikit skeptis. Jadwal Tudor sedikit lebih longgar daripada pendahulunya, yang memainkan sembilan pertandingan dalam empat minggu terakhirnya sementara cedera terus menumpuk. Tudor hanya memainkan tujuh pertandingan dalam periode yang sama, dan para pemain akhirnya mulai kembali. Lucas Bergvall, yang absen selama dua bulan, dan Destiny Udogie, yang absen selama lima minggu, keduanya masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Atletico Madrid. Mohamed Kudus dan Rodrigo Bentancur, yang absen sejak Januari, bisa kembali setelah jeda internasional. Bahkan James Maddison, yang absen karena cedera lutut serius, diperkirakan akan kembali sebelum akhir musim.
Pertandingan krusial hari Minggu melawan Nottingham Forest
Spurs saat ini berada di peringkat ke-16 Liga Premier dengan delapan pertandingan tersisa. Nottingham Forest tertinggal satu poin, dan hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol atas West Ham. Tak mengherankan jika laga kandang melawan Forest pada Minggu ini dipandang sebagai penentu besar apakah Spurs siap menjauh dari zona degradasi. Namun, Tudor enggan membebani pertandingan tersebut dengan tekanan berlebihan. Dia menolak gagasan tentang "pertandingan enam poin" dan bersikeras bahwa pertandingan ini tidak boleh diperlakukan seperti final piala. Dia berkata: "Masih banyak poin yang bisa diraih. Tentu saja, ini adalah pertandingan penting karena kami berada di posisi yang sama, jadi katakanlah bukan enam, tapi empat. Ini bukan final. Mungkin bukan pertandingan tiga poin, tapi empat poin. Ini penting, tapi tidak akan menentukan."
Gambaran besarnya bagi Tottenham
Tudor masih memiliki tujuh pertandingan tersisa untuk menyelamatkan musim Tottenham. Jeda internasional yang akan berlangsung setelah laga melawan Forest akan memberinya waktu untuk menata kembali tim, menyambut kembalinya lebih banyak pemain, dan mempersiapkan diri menghadapi fase akhir musim yang diprediksi akan berlangsung sengit. Dengan jeda tiga minggu antara laga melawan Forest dan Sunderland, ini merupakan kesempatan bagus bagi sang manajer untuk lebih menanamkan strateginya kepada para pemain, sementara posisinya kini tampak jauh lebih aman dibandingkan seminggu yang lalu. Rumor sebelumnya menyebutkan bahwa jika Tudor gagal mengalahkan Forest, ia akan dipecat, namun hasil-hasil terbaru tampaknya telah memberinya waktu tambahan.
