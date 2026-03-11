Igor Tudor memberikan pembelaan yang membingungkan terkait pemilihan Antonin Kinsky setelah serangan kilat yang mengerikan selama 15 menit dalam kekalahan Tottenham Hotspur melawan Atletico Madrid

Meskipun mengalami penghinaan, Tudor secara mengejutkan tetap pada strategi taktisnya sebelum pertandingan, bersikeras bahwa mengganti Vicario yang sedang dalam tekanan untuk pertandingan Eropa yang krusial adalah langkah yang tepat saat itu. “Apa yang terjadi sangat jarang terjadi. Saya sudah melatih selama 15 tahun, dan saya belum pernah melakukan ini. Ini perlu dilakukan untuk melindungi pemain dan tim. Situasi yang luar biasa, tidak ada yang bisa dikomentari,” kata Tudor. “Sebelum pertandingan, itu adalah pilihan yang tepat dalam situasi seperti ini, dengan tekanan pada Vicario dan kompetisi lain. Tony adalah kiper yang sangat baik. Itu adalah keputusan yang tepat bagi saya. Setelah ini, tentu saja, mudah untuk mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Jadi saya juga menjelaskan kepada Tony setelahnya: dia adalah orang yang tepat dan kiper yang baik. Sayangnya, hal ini terjadi dalam pertandingan besar ini, kesalahan-kesalahan ini. Dia menyesal. Tim ada di pihaknya, saya juga. Saya berbicara dengannya. Dia memahami situasi ini, dia memahami mengapa dia dikeluarkan. Seperti yang saya katakan, dia adalah kiper yang sangat baik. Kami ada di pihaknya, kami semua bersama-sama. Ini bukan tentang satu pemain. Ini sudah terjadi. Ini Liga Champions lagi. Kami membayar [untuk] awal pertandingan ini."