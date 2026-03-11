AFP
Igor Tudor memberikan pembelaan yang membingungkan terkait pemilihan Antonin Kinsky setelah serangan kilat yang mengerikan selama 15 menit dalam kekalahan Tottenham Hotspur melawan Atletico Madrid
Malam yang mengerikan bagi Kinsky
Keputusan untuk merotasi skuad saat Tottenham hanya unggul satu poin di atas zona degradasi Liga Premier telah membuat para penggemar dan pakar terkejut. Kinsky baru saja melakukan penampilan starter keduanya musim ini menggantikan Guglielmo Vicario. Ia terpeleset dan kebobolan gol pertama, sebelum kesalahan lain membuatnya menendang bola ke kaki sendiri, memberikan Julian Alvarez peluang gol terbuka untuk gol ketiga. Kesalahan-kesalahan ini membuat Tottenham tertinggal 3-0 dalam 15 menit pertama. Kinsky terlihat sedih saat meninggalkan lapangan, diikuti oleh rekan setimnya Connor Gallagher dan Dominic Solanke, yang berusaha memberikan dukungan.
Membela pilihan yang tidak dapat dibela
Meskipun mengalami penghinaan, Tudor secara mengejutkan tetap pada strategi taktisnya sebelum pertandingan, bersikeras bahwa mengganti Vicario yang sedang dalam tekanan untuk pertandingan Eropa yang krusial adalah langkah yang tepat saat itu. “Apa yang terjadi sangat jarang terjadi. Saya sudah melatih selama 15 tahun, dan saya belum pernah melakukan ini. Ini perlu dilakukan untuk melindungi pemain dan tim. Situasi yang luar biasa, tidak ada yang bisa dikomentari,” kata Tudor. “Sebelum pertandingan, itu adalah pilihan yang tepat dalam situasi seperti ini, dengan tekanan pada Vicario dan kompetisi lain. Tony adalah kiper yang sangat baik. Itu adalah keputusan yang tepat bagi saya. Setelah ini, tentu saja, mudah untuk mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang tepat. Jadi saya juga menjelaskan kepada Tony setelahnya: dia adalah orang yang tepat dan kiper yang baik. Sayangnya, hal ini terjadi dalam pertandingan besar ini, kesalahan-kesalahan ini. Dia menyesal. Tim ada di pihaknya, saya juga. Saya berbicara dengannya. Dia memahami situasi ini, dia memahami mengapa dia dikeluarkan. Seperti yang saya katakan, dia adalah kiper yang sangat baik. Kami ada di pihaknya, kami semua bersama-sama. Ini bukan tentang satu pemain. Ini sudah terjadi. Ini Liga Champions lagi. Kami membayar [untuk] awal pertandingan ini."
Tekanan saat ini
Keputusan Tudor untuk mengganti Kinsky begitu awal diambil setelah adanya frustrasi yang terlihat dari para pemain senior, dengan Cristian Romero dilaporkan memberikan isyarat kepada bangku cadangan bahwa pergantian pemain diperlukan segera setelah gol ketiga. Namun, pelatih tetap bersikeras bahwa itu adalah keputusannya: "Ini terlalu berat bagi kami saat ini, ketika kami rapuh dan lemah. Saya menyadari siapa kami dan masalah apa yang kami hadapi. Saya menyadari bahwa setiap pertandingan ada hal yang terjadi. Terkadang sulit untuk dijelaskan. Ketika hal-hal ini terjadi, dalam situasi di mana kami berada saat ini, sayangnya, itulah kenyataannya. Bahkan hal-hal yang licin ini terjadi, itu menjelaskan situasi [di mana kami berada]."
Kekhawatiran cedera menjelang pertandingan Liverpool
Untuk memperburuk keadaan bagi Spurs, tabrakan antara Joao Palhinha dan Romero di menit-menit akhir pertandingan telah membuat kedua pemain diragukan untuk pertandingan penting Premier League melawan Liverpool. Ketika ditanya tentang ketersediaan mereka untuk Minggu, Tudor tetap samar-samar, menyarankan bahwa nasib buruk yang saat ini menimpa klub hampir di luar pemahaman staf pelatih.
“Saya tidak tahu, kita akan lihat. Ini juga contoh dari situasi saat ini. Ini luar biasa,” Tudor menyimpulkan.
