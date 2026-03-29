Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Igor Tudor DIPECAT oleh Tottenham setelah hanya tujuh pertandingan dalam 44 hari, karena kekalahan telak dari Nottingham Forest menjadi pemicu terakhir
Rekor Tudor sebagai manajer Spurs: Satu poin di Liga Premier
Langkah tegas telah diambil di Tottenham Hotspur Stadium dengan tujuh pertandingan tersisa di musim 2025-26. Spurs kini hanya unggul satu peringkat dan satu poin dari zona degradasi setelah rentetan hasil yang mengkhawatirkan.
Tudor hanya meraih satu poin dari lima pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya - dalam hasil imbang 1-1 melawan Liverpool - dan juga menyaksikan timnya tersingkir di babak 16 besar Liga Champions setelah kekalahan agregat 7-5 dari Atletico Madrid.
- GOAL
Spurs mengumumkan kepergian Tudor
Spurs telah memutuskan bahwa perubahan di bangku cadangan kembali diperlukan, mengingat mereka terancam terdegradasi ke Championship, sehingga kontrak Tudor—yang semula berlaku hingga penunjukan pelatih tetap pada musim panas nanti—dihentikan lebih awal.
Sebuah pernyataan di situs web resmi klub berbunyi: “Kami dapat mengonfirmasi bahwa telah disepakati bersama bahwa Pelatih Kepala Igor Tudor meninggalkan Klub dengan segera. Tomislav Rogic dan Riccardo Ragnacci juga telah meninggalkan peran masing-masing sebagai Pelatih Kiper dan Pelatih Fisik.
“Kami berterima kasih kepada Igor, Tomislav, dan Riccardo atas upaya mereka selama enam minggu terakhir, di mana mereka bekerja tanpa lelah. Kami juga menyadari duka yang baru-baru ini dialami Igor dan menyampaikan dukungan kami kepadanya serta keluarganya di masa sulit ini. Informasi terbaru mengenai Pelatih Kepala yang baru akan disampaikan pada waktunya.”
Kapan Tottenham akan menunjuk manajer baru?
Menurut The Athletic, “Spurs diperkirakan akan menunjuk pelatih baru dalam beberapa hari ke depan, tepat saat sebagian besar skuad tim utama kembali ke pusat latihan setelah jeda internasional”. Mereka juga menyebutkan bahwa “rencananya, pengganti Tudor akan memiliki waktu 10 hari untuk mempersiapkan laga berikutnya, yaitu laga tandang melawan Sunderland pada 12 April”.
Sebelum manajer baru didatangkan, mantan asisten Tudor, Bruno Saltor, “akan memimpin latihan bagi beberapa pemain yang tetap tinggal di Hotspur Way selama jeda tiga minggu antar pertandingan”.
Kekalahan 3-0 dari sesama tim papan bawah Nottingham Forest terbukti menjadi pukulan terakhir bagi Tudor, dengan kekalahan tersebut - yang dialami di kandang sendiri - membuat Spurs tergelincir ke peringkat ke-17 di klasemen Liga Premier.
- Getty
Siapa yang akan menjadi manajer ketiga Tottenham musim ini?
Masa jabatan singkat Tudor di Spurs diawali dengan tiga kekalahan beruntun dari Arsenal, Fulham, dan Crystal Palace — menjadikannya pelatih kepala kedua dalam sejarah Tottenham yang mengawali musim dengan rentetan hasil seperti itu, menyusul Martin Jol yang mengalami nasib serupa pada November 2004.
Manajer ketiga musim ini kini sedang dipertimbangkan, dengan musim 2022-23 menjadi kali terakhir hal itu terjadi - saat Antonio Conte, Cristian Stellini, dan Ryan Mason bergantian memimpin tim.
The Athletic termasuk di antara media yang mengklaim bahwa mantan bos Brighton, Roberto De Zerbi, yang sedang menganggur setelah meninggalkan raksasa Prancis Marseille, telah diidentifikasi sebagai target utama oleh dewan direksi Tottenham.
Namun, ia lebih memilih untuk kembali melatih pada musim panas - daripada bergabung dalam misi penyelamatan di akhir musim - dan telah menjadi sasaran penolakan dari tiga kelompok suporter Tottenham setelah ia mendukung mantan penyerang Manchester United, Mason Greenwood, selama masa kerjanya di Marseille.