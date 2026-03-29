Igor Tudor DIPECAT oleh Tottenham setelah hanya tujuh pertandingan dalam 44 hari, karena kekalahan telak dari Nottingham Forest menjadi pemicu terakhir

Spurs telah memutuskan bahwa perubahan di bangku cadangan kembali diperlukan, mengingat mereka terancam terdegradasi ke Championship, sehingga kontrak Tudor—yang semula berlaku hingga penunjukan pelatih tetap pada musim panas nanti—dihentikan lebih awal.

Sebuah pernyataan di situs web resmi klub berbunyi: “Kami dapat mengonfirmasi bahwa telah disepakati bersama bahwa Pelatih Kepala Igor Tudor meninggalkan Klub dengan segera. Tomislav Rogic dan Riccardo Ragnacci juga telah meninggalkan peran masing-masing sebagai Pelatih Kiper dan Pelatih Fisik.

“Kami berterima kasih kepada Igor, Tomislav, dan Riccardo atas upaya mereka selama enam minggu terakhir, di mana mereka bekerja tanpa lelah. Kami juga menyadari duka yang baru-baru ini dialami Igor dan menyampaikan dukungan kami kepadanya serta keluarganya di masa sulit ini. Informasi terbaru mengenai Pelatih Kepala yang baru akan disampaikan pada waktunya.”