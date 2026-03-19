Igor Tudor didakwa oleh FA atas komentar pedasnya mengenai 'wasit tuan rumah' setelah kekalahan Tottenham dari Fulham

Selain mengkritik wasit, Tudor juga menyasar penyerang Fulham, Raul Jimenez, atas perannya dalam pertarungan fisik melawan barisan pertahanan Spurs. Manajer tersebut menggambarkan insiden kontak terhadap Dragusin sebagai “kesalahan luar biasa” yang dilakukan tim wasit dan bahkan menyebut tindakan sang striker sebagai tindakan tidak jujur.

Tudor bersikukuh bahwa gol tersebut seharusnya dianulir, dan mengatakan kepada wartawan bahwa Jimenez "berbuat curang" dengan mendorong bek Tottenham tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Sikap agresif ini pada akhirnya menyebabkan proses disiplin yang kini dihadapi mantan bos Marseille dan Hellas Verona tersebut.

Dia berkata: "Tentu saja itu pelanggaran, menurut saya. Sembilan dari sepuluh orang akan mengatakan itu pelanggaran, saya yakin, karena sangat jelas, Anda tahu. Kadang-kadang mereka tidak mengerti bahwa itu sudah cukup, bahkan kontak kecil sekalipun, Anda tahu, jika itu memberi Anda keuntungan untuk mencetak gol, Anda harus membatalkannya, mengakhirinya. Ini bukan tentang duel biasa ketika dia bermain lembut, tidak, ketika dia mendorong dengan tangan dan tidak memperhatikan bola, tidak. Kadang-kadang memang mudah untuk mendapatkan keuntungan."



