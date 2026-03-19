Igor Tudor didakwa oleh FA atas komentar pedasnya mengenai 'wasit tuan rumah' setelah kekalahan Tottenham dari Fulham
Pernyataan resmi Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) yang dirilis pada Kamis lalu menjelaskan sifat tuduhan tersebut: “Igor Tudor dari Tottenham Hotspur telah dituduh melakukan pelanggaran kode etik terkait komentar yang ia sampaikan setelah pertandingan melawan Fulham pada Minggu, 1 Maret, dalam ajang Liga Premier. Manajer tersebut diduga bertindak tidak pantas selama wawancara pasca-pertandingan dengan menyampaikan komentar yang menyiratkan keberpihakan dan/atau mempertanyakan integritas dan/atau bersifat menyinggung secara pribadi terhadap seorang ofisial pertandingan.”
Tanpa sepatah kata pun untuk Thomas Bramall
Sumber kemarahan FA berasal dari pernyataan Tudor yang menyiratkan bahwa wasit memihak tim tuan rumah. Pelatih asal Kroasia itu sangat geram dengan gol pembuka yang dicetak oleh Harry Wilson, karena ia yakin Raul Jimenez telah melakukan pelanggaran terhadap Radu Dragusin dalam proses terciptanya gol tersebut.
Dalam penilaiannya yang blak-blakan setelah peluit akhir, Tudor berkata: "Saya tidak suka wasit hari ini, terlalu memihak tim tuan rumah. Saya tidak merasa nyaman dengannya. Semua keputusan berpihak pada mereka. Dia tidak memahami sepak bola, tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar."
Tuduhan kecurangan di Craven Cottage
Selain mengkritik wasit, Tudor juga menyasar penyerang Fulham, Raul Jimenez, atas perannya dalam pertarungan fisik melawan barisan pertahanan Spurs. Manajer tersebut menggambarkan insiden kontak terhadap Dragusin sebagai “kesalahan luar biasa” yang dilakukan tim wasit dan bahkan menyebut tindakan sang striker sebagai tindakan tidak jujur.
Tudor bersikukuh bahwa gol tersebut seharusnya dianulir, dan mengatakan kepada wartawan bahwa Jimenez "berbuat curang" dengan mendorong bek Tottenham tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Sikap agresif ini pada akhirnya menyebabkan proses disiplin yang kini dihadapi mantan bos Marseille dan Hellas Verona tersebut.
Dia berkata: "Tentu saja itu pelanggaran, menurut saya. Sembilan dari sepuluh orang akan mengatakan itu pelanggaran, saya yakin, karena sangat jelas, Anda tahu. Kadang-kadang mereka tidak mengerti bahwa itu sudah cukup, bahkan kontak kecil sekalipun, Anda tahu, jika itu memberi Anda keuntungan untuk mencetak gol, Anda harus membatalkannya, mengakhirinya. Ini bukan tentang duel biasa ketika dia bermain lembut, tidak, ketika dia mendorong dengan tangan dan tidak memperhatikan bola, tidak. Kadang-kadang memang mudah untuk mendapatkan keuntungan."
Batas waktu hari Senin untuk tanggapan resmi
Tottenham dan Tudor kini memiliki waktu singkat untuk menimbang opsi-opsi yang ada dan memutuskan apakah akan mengajukan banding atas tuduhan pelanggaran tersebut. FA telah mengonfirmasi bahwa manajer Spurs memiliki batas waktu hingga awal pekan depan untuk menyampaikan pemberitahuan resmi terkait insiden tersebut dan komentar-komentarnya setelahnya.
Pernyataan tersebut menyimpulkan: “Igor Tudor memiliki waktu hingga Senin, 23 Maret untuk menanggapi tuduhan ini.” Jika tuduhan tersebut dikabulkan, Tudor berisiko dikenai denda yang cukup besar atau bahkan larangan berada di pinggir lapangan saat Tottenham berusaha menghindari ancaman degradasi.
