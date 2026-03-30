Igor Tudor, David Moyes, dan 10 masa jabatan manajer terburuk dalam sejarah Liga Premier - peringkat

Sebagai nama terbaru dalam daftar ini, Igor Tudor adalah orang pertama yang ditugaskan semata-mata untuk menyelamatkan Tottenham dari degradasi ke Championship pada musim 2025-26 setelah pemecatan Thomas Frank. Namun, yang dilakukannya justru mempercepat laju penurunan mereka di klasemen.

Tudor dipekerjakan sebagai pemadam kebakaran, dengan kesadaran bahwa ia cenderung menghasilkan hasil dalam jangka pendek daripada jangka panjang. Namun, yang paling penting, ia belum pernah melatih di Inggris sebelumnya dan telah meremehkan seberapa parah situasi Spurs. Baru setelah pertandingan pertamanya, kekalahan 4-1 dari Arsenal dalam derby London Utara, pria Kroasia yang tegas itu menyadari apa yang telah ia hadapi. "Ini adalah situasi yang tidak pernah saya bayangkan," katanya.

Jika kita ingin adil terhadap Tudor, ia tiba di tengah krisis cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuatnya hanya memiliki 13 pemain lapangan senior yang fit untuk pertandingan pertamanya, dan masalah tersebut baru mereda pada akhir masa jabatannya yang berlangsung 44 hari. Namun, dalam periode itu, ia dikabarkan telah membuat banyak pemain yang tersisa kecewa, terutama kiper Antonin Kinsky, yang ditarik keluar pada menit ke-17 dalam kekalahan 5-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions.

Sepertinya hasil imbang di menit-menit akhir di Liverpool akan menjadi pemicu yang dibutuhkan Tudor untuk memulai kampanye bertahan Spurs, namun itu justru menjadi pertandingan Premier League terakhirnya sebagai pelatih, karena kekalahan 3-0 di kandang dari rival degradasi Nottingham Forest menyusul seminggu kemudian. Sayangnya, ayah Tudor meninggal dunia selama pertandingan tersebut, dan semua pihak memutuskan bahwa yang terbaik adalah berpisah secara damai setelah ia tidak memenangkan satupun dari lima pertandingan Liga Premier yang dipimpinnya.