Igor Tudor berharap ada 'kejutan menyenangkan' saat manajer Tottenham itu menanti kembalinya James Maddison dan Mohammed Kudus dari cedera

Spurs akan menghadapi Nottingham Forest akhir pekan ini dalam laga krusial yang memperebutkan enam poin di papan bawah klasemen Liga Premier. Spurs berada di peringkat ke-16, hanya unggul satu poin dari West Ham dan lawan mereka akhir pekan ini. Akibatnya, kemenangan sangat dibutuhkan, namun Spurs telah mengalami pukulan besar terkait kebugaran, dengan kiper Guglielmo Vicario yang akan menjalani operasi hernia. Ia akan tersedia untuk pertandingan hari Minggu, namun kemudian akan menjalani operasi, dan diperkirakan absen selama empat hingga enam minggu.

Namun demikian, Tudor menyatakan bahwa ia berharap dua bintang tim utama, Kudus dan Maddison, segera kembali; yang pertama telah mengalami cedera otot paha belakang dan absen sejak Januari, sementara Maddison mengalami cedera ACL pada pramusim.

Tudor berkata: “Kami memiliki tiga minggu penting setelah pertandingan hari Minggu.

“[Kudus akan kembali untuk] mungkin sebagian dari aktivitas bersama skuad, mungkin dalam sepuluh hari? Saya tidak yakin, kami perlu memeriksanya, tapi dia pulih dengan sangat baik, sudah bisa berlatih dengan bola.

“Rodrigo [Bentancur] juga, Maddison juga. Kami berharap staf medis akan memberi kami kejutan yang menyenangkan. Kehadiran mereka akan sangat, sangat, sangat penting.”