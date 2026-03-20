Igor Tudor berharap ada 'kejutan menyenangkan' saat manajer Tottenham itu menanti kembalinya James Maddison dan Mohammed Kudus dari cedera
Spurs akan menghadapi Nottingham Forest akhir pekan ini dalam laga krusial yang memperebutkan enam poin di papan bawah klasemen Liga Premier. Spurs berada di peringkat ke-16, hanya unggul satu poin dari West Ham dan lawan mereka akhir pekan ini. Akibatnya, kemenangan sangat dibutuhkan, namun Spurs telah mengalami pukulan besar terkait kebugaran, dengan kiper Guglielmo Vicario yang akan menjalani operasi hernia. Ia akan tersedia untuk pertandingan hari Minggu, namun kemudian akan menjalani operasi, dan diperkirakan absen selama empat hingga enam minggu.
Namun demikian, Tudor menyatakan bahwa ia berharap dua bintang tim utama, Kudus dan Maddison, segera kembali; yang pertama telah mengalami cedera otot paha belakang dan absen sejak Januari, sementara Maddison mengalami cedera ACL pada pramusim.
Tudor berkata: “Kami memiliki tiga minggu penting setelah pertandingan hari Minggu.
“[Kudus akan kembali untuk] mungkin sebagian dari aktivitas bersama skuad, mungkin dalam sepuluh hari? Saya tidak yakin, kami perlu memeriksanya, tapi dia pulih dengan sangat baik, sudah bisa berlatih dengan bola.
“Rodrigo [Bentancur] juga, Maddison juga. Kami berharap staf medis akan memberi kami kejutan yang menyenangkan. Kehadiran mereka akan sangat, sangat, sangat penting.”
Misteri Kulusevski masih berlanjut
Tudor juga ditanya mengenai kondisi kebugaran Dejan Kulusevski, yang belum pernah bermain untuk klub musim ini. Pemain internasional Swedia itu menjalani operasi lutut pada bulan Mei dan belum pernah terlihat bermain di lapangan sejak saat itu. Tudor ditanya mengenai kemungkinan sang pemain sayap kembali sebelum musim berakhir, namun ia menolak untuk menjelaskan kapan ia diperkirakan akan kembali.
Kulusevski juga absen dalam pertandingan play-off Piala Dunia Swedia melawan Ukraina, dan jika mereka berhasil lolos ke turnamen tersebut, tampaknya sangat kecil kemungkinannya ia akan ikut serta dalam kompetisi tersebut.
Tudor ditanya apakah ia memiliki informasi terbaru dan menjawab: "Tidak, belum."
Upaya Spurs untuk menciptakan suasana
Spurs telah mengumumkan penawaran promosi akhir pekan ini, yang mendorong para penggemar untuk datang lebih awal ke stadion, setelah para penggemar meluncurkan kampanye "All Together Always" yang dirancang untuk mendorong para penggemar memberikan dukungan penuh kepada klub di tengah perjuangan mereka untuk bertahan di liga.
Klub tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Minggu ini kami telah menyaksikan pertunjukan persatuan dan dukungan yang luar biasa dari seluruh basis penggemar kami, didorong oleh pesan yang jelas bahwa kita semua bersatu, selalu.
"Para pendukung, pemain, dan staf sama-sama telah menyuarakan seruan ini menjelang pertandingan hari Minggu melawan Nottingham Forest – dan pesan ini akan bergema di N17 pada hari pertandingan saat kami menciptakan suasana yang tak terlupakan sepanjang masa.
"Dengan kick-off dijadwalkan pukul 14.15, kami mengundang semua penggemar untuk datang lebih awal dan ikut serta – detail lengkap mengenai apa yang akan terjadi dapat ditemukan di bawah ini.
"Kami berterima kasih kepada semua penggemar dan kelompok pendukung yang telah mewujudkan momen ini, termasuk para relawan brilian di THFC Flags yang berada di balik tampilan visual paling berkesan di stadion kami."
Spurs juga telah berjanji untuk menawarkan minuman gratis untuk setiap minuman yang dibeli menjelang pertandingan selama periode waktu tertentu, sebagai bentuk niat baik kepada para pendukung.
Spurs sama sekali tidak boleh kalah akhir pekan ini, terutama mengingat jeda yang akan diambil Liga Premier seiring mendekatnya jeda internasional. Jadwal sisa pertandingan mereka, setelah laga akhir pekan ini, mencakup laga melawan Sunderland, Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds United, Chelsea, dan Everton.
Iklan