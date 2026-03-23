Igor Tudor berduka setelah terungkap secara tragis bahwa manajer Tottenham itu baru mengetahui ayahnya telah meninggal dunia beberapa saat setelah kekalahan dari Nottingham Forest
Kekalahan terbaru Tottenham, yakni 3-0 dari Nottingham Forest, membuat para penggemar geram karena hal ini membuat status klub di kasta tertinggi terancam serius. Hasil ini semakin memperparah kekhawatiran Spurs akan degradasi, dengan klub asal London Utara ini kini mengalami performa terburuk dalam 91 tahun terakhir setelah tak pernah menang dalam 13 pertandingan liga berturut-turut. Meskipun Tudor tetap berada di pinggir lapangan selama pertandingan berlangsung, sportske novosti di negara asalnya, Kroasia, melaporkan bahwa ia menerima kabar duka tentang kematian ayahnya, Mario, segera setelah peluit akhir dibunyikan. Klub kemudian mengonfirmasi bahwa manajer tersebut tidak akan memenuhi kewajiban media pasca-pertandingannya karena ada anggota keluarga dekat yang meninggal dunia.
Asisten pun turun tangan
Menggantikan pelatih kepala, Saltor berbicara dengan penuh emosi mengenai beban pribadi yang dialami Tudor. "Ini adalah masalah keluarga pribadi dan jelas ini adalah momen yang sulit baginya," katanya kepada para wartawan. Meskipun hasil pertandingan mengecewakan, Saltor berusaha mempertahankan rasa kebersamaan di dalam tim. Ia menambahkan: "Kami merasakan dukungan dari semua orang di klub dan kami hanya fokus pada bagaimana kami bisa membantu para pemain. Apa yang membuat saya tetap optimis? Dua pertandingan terakhir, melawan Liverpool dan Atletico Madrid, serta babak pertama hari ini. Seharusnya kami sudah unggul setidaknya 1-0. Saat ini, setiap detail kecil tidak berpihak pada kami; ini tentang membalikkan keadaan dan itulah yang memberi kami kepercayaan diri."
Spurs sedang terpuruk
Sejak Tudor menggantikan Thomas Frank pada Februari lalu, 'efek awal manajer baru' yang diharapkan tak kunjung terwujud, dengan pelatih asal Kroasia itu hanya berhasil mengumpulkan satu poin dari lima laga liga yang dijalani. Performa buruk ini telah membuat Spurs terjun bebas ke peringkat ke-17 di klasemen Liga Premier, hanya unggul satu poin dari zona degradasi. Prospek suram ini menandai jumlah poin terendah klub pada tahap ini dalam sebuah musim liga utama sejak musim 1914-15, yang menunjukkan betapa parahnya krisis yang saat ini melanda London Utara.
Titik balik yang menentukan
Tottenham kini memasuki jeda tiga pekan yang krusial akibat jeda internasional dan tersingkirnya mereka dari Piala FA, yang memberi kesempatan bagi Tudor untuk berduka sementara petinggi klub mempertimbangkan masa depannya. Setelah kembali, tim akan menghadapi tujuh pertandingan yang melelahkan untuk menghindari degradasi, dimulai dengan lawatan ke Sunderland dan pertandingan kandang melawan Brighton. Dengan laga tandang yang sangat menentukan melawan Chelsea dan Aston Villa yang masih menanti, Spurs harus menemukan cara untuk mengakhiri rentetan hasil tanpa kemenangan mereka di tahun 2026 atau menghadapi kemungkinan nyata untuk bermain di Liga Championship.
