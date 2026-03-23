Igor Tudor berduka setelah terungkap secara tragis bahwa manajer Tottenham itu baru mengetahui ayahnya telah meninggal dunia beberapa saat setelah kekalahan dari Nottingham Forest

Menggantikan pelatih kepala, Saltor berbicara dengan penuh emosi mengenai beban pribadi yang dialami Tudor. "Ini adalah masalah keluarga pribadi dan jelas ini adalah momen yang sulit baginya," katanya kepada para wartawan. Meskipun hasil pertandingan mengecewakan, Saltor berusaha mempertahankan rasa kebersamaan di dalam tim. Ia menambahkan: "Kami merasakan dukungan dari semua orang di klub dan kami hanya fokus pada bagaimana kami bisa membantu para pemain. Apa yang membuat saya tetap optimis? Dua pertandingan terakhir, melawan Liverpool dan Atletico Madrid, serta babak pertama hari ini. Seharusnya kami sudah unggul setidaknya 1-0. Saat ini, setiap detail kecil tidak berpihak pada kami; ini tentang membalikkan keadaan dan itulah yang memberi kami kepercayaan diri."