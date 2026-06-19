Dunia sepak bola berduka, Igor Protti telah meninggal dunia semalam. Mantan penyerang berusia 58 tahun itu telah lama berjuang melawan kanker usus besar yang kemudian menyebar ke tulang belakang. Keluarga mengumumkan kematiannya melalui sebuah postingan di media sosial: "Dengan rasa duka yang mendalam, keluarga mengabarkan bahwa Igor telah meninggalkan kita semalam. Ia ingin menyampaikan pesan perpisahan ini kepada kalian, yang sesuai dengan keinginannya kami bagikan:
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Igor Protti telah meninggal dunia pada usia 58 tahun. Pesan terakhirnya: "Perjalanan ini telah mencapai peluit akhir"
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PESAN TERAKHIR
'Perjalanan yang luar biasa ini, seperti setiap pertandingan, telah mencapai peluit akhir.
Sulit menemukan kata-kata yang bisa menjelaskannya; satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan luar biasa yang sangat saya sayangi.
Semua orang yang telah menyayangi saya dan selalu berada di sisi saya, serta semua pendukung tim-tim tempat saya pernah bermain, atas kasih sayang dan cinta yang selalu kalian tunjukkan kepada saya dan yang sepenuhnya saya balas.
Semoga ini hanya sebuah ‘sampai jumpa’ dan bukan ‘selamat tinggal’.
Bagi yang ingin memberikan salam perpisahan terakhir, mulai pukul 15.00 hari ini, silakan datang ke ruang perpisahan Frongillo di pemakaman Cecina, Via della Rimembranza."
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KARIR PROTTI
Igor Protti adalah seorang pesepakbola selama lebih dari dua puluh tahun, dicintai oleh semua penggemarnya namun selalu dihormati dan dipuji bahkan oleh lawan-lawannya: tumbuh besar di Rimini, titik balik dalam kariernya terjadi selama tiga tahun di Messina sebelum bergabung dengan Bari, di mana ia menjadi satu-satunya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Serie A dari sebuah tim yang terdegradasi. Kemudian ia bergabung dengan Lazio, di mana ia memenangkan satu-satunya trofi dalam kariernya, yaitu Piala Super Italia, lalu bermain untuk Napoli dan Reggiana sebelum mencuri hati semua penggemar Livorno (ia pernah bermain di sana dari tahun 1985 hingga 1988), di mana ia bertahan selama enam tahun dan membawa tim tersebut naik dari Serie C1 ke Serie A serta membentuk duet penyerang hebat bersama sahabat karibnya, Cristiano Lucarelli.