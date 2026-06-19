'Perjalanan yang luar biasa ini, seperti setiap pertandingan, telah mencapai peluit akhir.

Sulit menemukan kata-kata yang bisa menjelaskannya; satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar dan luar biasa yang sangat saya sayangi.

Semua orang yang telah menyayangi saya dan selalu berada di sisi saya, serta semua pendukung tim-tim tempat saya pernah bermain, atas kasih sayang dan cinta yang selalu kalian tunjukkan kepada saya dan yang sepenuhnya saya balas.

Semoga ini hanya sebuah ‘sampai jumpa’ dan bukan ‘selamat tinggal’.

Bagi yang ingin memberikan salam perpisahan terakhir, mulai pukul 15.00 hari ini, silakan datang ke ruang perpisahan Frongillo di pemakaman Cecina, Via della Rimembranza."







