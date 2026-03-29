Igor Protti: "Saya sedang belajar berjalan lagi. Sacchi mengatakan bahwa paling-paling saya hanya bisa bermain di Serie C"

Igor Protti memperkenalkan film "Igor. Pahlawan Romantis Sepak Bola", yang tayang di bioskop mulai Senin ini, dan menceritakan perjuangannya melawan kanker usus besar yang didiagnosis 10 bulan lalu. "Saya sedang belajar berjalan lagi, seperti saat masih kecil," kata mantan penyerang itu dalam wawancara dengan Sky.





"Selama sepuluh bulan ini saya berjuang melawan musuh yang licik, sayangnya perjalanan ini telah menimbulkan berbagai komplikasi yang membuat saya sedikit mundur," kata Protti, kelahiran 1967, dengan 669 pertandingan dan 257 gol sepanjang kariernya, serta pencetak gol terbanyak Serie A pada musim 1995-96. "Baru-baru ini saya menjalani operasi lagi dan setelah 20 hari di tempat tidur, saya mulai bisa berjalan lagi, saya berusaha pulih."





Protti melanjutkan: "Banyak penggemar yang mengirimkan pesan dukungan dan solidaritas, meminta saya untuk berjuang dan tidak menyerah. Ini menunjukkan bahwa sepak bola adalah komunitas besar yang terkadang tampak memecah belah, tetapi justru menyatukan kita semua di bawah bendera untuk tim yang sama".



