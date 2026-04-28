Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

IFAB: Pemain yang menutup mulut untuk menyembunyikan hinaan diskriminatif dapat dikenai kartu merah

Pemain yang menutup mulutnya saat berselisih dengan lawan akan diberi kartu merah mulai dari Piala Dunia, demikian dikonfirmasi oleh International Football Association Board pada Selasa. Keputusan ini diambil menyusul insiden yang menjadi sorotan publik antara Vinicius Jr dari Real Madrid dan Gianluca Prestianni dari Benfica, setelah yang terakhir dijatuhi sanksi larangan bermain selama enam pertandingan akibat perilaku anti-gay yang ditujukan kepada pemain Brasil tersebut.

  • FIFA mengambil tindakan

    Kartu merah akan diberikan kepada pemain yang menutup mulutnya untuk menyembunyikan ucapan yang diduga bernada diskriminatif, sebagai langkah signifikan untuk menekan tindakan pelecehan dalam sepak bola. Wasit juga akan memiliki kewenangan untuk mengusir pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes — sebuah keputusan yang tampaknya diambil menyusul tindakan dramatis tim Senegal yang meninggalkan lapangan setelah keputusan kontroversial pemberian tendangan penalti kepada Maroko pada final Piala Afrika.

    Gianni Infantino menyerukan perubahan

    Perubahan aturan ini dilakukan menyusul usulan Presiden FIFA Gianni Infantino agar diambil tindakan terhadap pemain yang mencoba menyamarkan perilaku diskriminatif. Pada bulan Februari, Vinicius Jr menuduh Prestianni melakukan pelecehan rasial terhadapnya. Prestianni bersikukuh bahwa ia justru menggunakan kata-kata kasar yang bersifat homofobik. Pemain asal Argentina itu dijatuhi sanksi larangan bermain selama enam pertandingan.

    “Jika seorang pemain menutup mulutnya dan mengatakan sesuatu, dan hal itu memiliki konsekuensi rasial, maka ia harus dikeluarkan dari lapangan, jelas. Harus ada asumsi bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan, jika tidak, ia tidak perlu menutup mulutnya,” kata Infantino.

  • Perubahan akan segera terjadi

    IFAB mengumumkan bahwa mereka akan segera menerapkan aturan tersebut. Aturan tersebut diperkirakan akan diterapkan pada Piala Dunia, dan FIFA berharap aturan tersebut dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan, bukan sekadar hukuman yang diberikan secara rutin. Hal ini menandai perubahan dari praktik penerapan aturan yang biasa, di mana aturan tersebut biasanya diuji coba di level yang lebih rendah sebelum diterapkan secara global.

    AFCON masih menjadi bahan perdebatan

    Sementara itu, nasib AFCON masih menjadi perdebatan. Federasi Sepak Bola Afrika menyerahkan trofi kepada Maroko setelah Senegal mundur dari lapangan, meskipun pada akhirnya Senegal lah yang menang melalui adu penalti.