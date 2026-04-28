Perubahan aturan ini dilakukan menyusul usulan Presiden FIFA Gianni Infantino agar diambil tindakan terhadap pemain yang mencoba menyamarkan perilaku diskriminatif. Pada bulan Februari, Vinicius Jr menuduh Prestianni melakukan pelecehan rasial terhadapnya. Prestianni bersikukuh bahwa ia justru menggunakan kata-kata kasar yang bersifat homofobik. Pemain asal Argentina itu dijatuhi sanksi larangan bermain selama enam pertandingan.

“Jika seorang pemain menutup mulutnya dan mengatakan sesuatu, dan hal itu memiliki konsekuensi rasial, maka ia harus dikeluarkan dari lapangan, jelas. Harus ada asumsi bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak ia katakan, jika tidak, ia tidak perlu menutup mulutnya,” kata Infantino.