Carnevali menekankan bahwa mendatangkan pemain elite domestik tetap menjadi hal yang esensial bagi masa depan Juventus. Mantan produk akademi, Kayode, muncul sebagai target utama di lini belakang setelah perkembangannya di Fiorentina dan kepindahannya ke klub Premier League Brentford pada Januari 2025.

Meski bernegosiasi dengan klub Premier League menghadirkan kendala finansial karena valuasi Kayode yang terus meningkat, Juve tetap tertarik untuk bereuni.

"Ide saya adalah menciptakan sedikit lebih banyak identitas Italia dan mendatangkan lebih banyak pemain Italia," jelas Carnevali. "Saya rasa saat ini, memiliki pemain Italia yang kuat, karena kami adalah Juve, dan Juve membutuhkan pemain-pemain kuat, bukan hal yang mudah, tetapi keinginannya adalah mendatangkan mereka. Saya juga ingin merekrut pemain muda, jadi tujuannya adalah mendatangkan pemain-pemain muda yang punya potensi."