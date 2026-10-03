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'Ide saya adalah menciptakan sedikit lebih banyak identitas Italia!' - Di balik rencana Juventus merekrut Michael Kayode dan Alessandro Romano
Juventus rencanakan pembangunan kembali di level domestik dengan target Kayode dan Romano
Menurut La Gazzetta dello Sport, CEO Juventus Giovanni Carnevali telah menguraikan arahan yang jelas untuk mengembalikan inti Italia bersejarah klub di Continassa. Berbicara di Trento Sports Festival, eksekutif itu menegaskan niat Juventus untuk merekrut talenta domestik terbaik yang mampu merepresentasikan identitas jangka panjang klub.
Di posisi teratas daftar incaran Juventus ada bek sayap Brentford Michael Kayode dan gelandang Cagliari Alessandro Romano.
Direktur Frederic Massara memimpin pencarian talenta bersama Carnevali untuk mengamankan kedua prospek tersebut.
- AFLOSPORT
Carnevali mengonfirmasi misi identitas Italia saat Juve membidik reuni Kayode
Carnevali menekankan bahwa mendatangkan pemain elite domestik tetap menjadi hal yang esensial bagi masa depan Juventus. Mantan produk akademi, Kayode, muncul sebagai target utama di lini belakang setelah perkembangannya di Fiorentina dan kepindahannya ke klub Premier League Brentford pada Januari 2025.
Meski bernegosiasi dengan klub Premier League menghadirkan kendala finansial karena valuasi Kayode yang terus meningkat, Juve tetap tertarik untuk bereuni.
"Ide saya adalah menciptakan sedikit lebih banyak identitas Italia dan mendatangkan lebih banyak pemain Italia," jelas Carnevali. "Saya rasa saat ini, memiliki pemain Italia yang kuat, karena kami adalah Juve, dan Juve membutuhkan pemain-pemain kuat, bukan hal yang mudah, tetapi keinginannya adalah mendatangkan mereka. Saya juga ingin merekrut pemain muda, jadi tujuannya adalah mendatangkan pemain-pemain muda yang punya potensi."
Massara dorong langkah untuk merekrut gelandang sensasional Cagliari, Romano
Di lini tengah, Juventus bergabung dengan rival sesama Serie A, Inter, dalam memantau talenta 20 tahun milik Cagliari, Alessandro Romano. Massara mengenal gelandang itu dengan baik dari masa kebersamaan mereka di Roma sebelum memfasilitasi peminjaman pengembangannya ke La Spezia pada Januari lalu.
Debut terbaru Romano untuk tim nasional Italia telah mempercepat minat dari klub-klub papan atas di seluruh Semenanjung.
Juventus memandang Romano sebagai kandidat ideal untuk menjadi jangkar lini tengah mereka di masa depan.
- Buzzi
Tim eksekutif Juventus meletakkan dasar untuk bursa transfer mendatang
Carnevali mengakui sulitnya mengamankan talenta top Italia di pasar modern, tetapi menegaskan bahwa upaya perekrutan sudah berjalan. Juventus berencana menyeimbangkan pengembangan akademi di Vinovo dengan perekrutan terarah terhadap pemain muda profesional yang sudah terbukti seperti Kayode dan Romano.
Target lain, termasuk duo Frosinone Lorenzo Palmisani dan Antonio Raimondo, masih terus dipantau.
Juve menargetkan untuk merampungkan daftar incaran mereka menjelang bursa transfer mendatang.
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