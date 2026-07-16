Jürgen Klopp kembali mendapatkan pelajaran langsung dari level tertinggi. Saat calon pelatih timnas Jerman ini tampil untuk terakhir kalinya sebagai pakar sepak bola di televisi pada final Piala Dunia, ia dapat menyaksikan standar tertinggi sepak bola dunia dari barisan depan. Bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi atau Lamine Yamal. Namun, ada pula tim-tim seperti Argentina sebagai juara bertahan dan Spanyol sebagai juara Eropa, yang semangat kebersamaannya mampu menggerakkan gunung—sementara tim masa depan Klopp justru semakin terpecah belah.
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"Ich-AGs", "Ego-Shooter", "Bocklose"! Jürgen Klopp akan menghadapi tugas yang sangat berat sebagai pelatih tim nasional Jerman
"Ich-AGs", "Ego-Shooter", "Bocklose" — apa yang terungkap dalam ulasan pasca-turnamen di Spiegel dan Süddeutsche Zeitung menampilkan citra buruk bagi para tim yang tersingkir dari Piala Dunia — dan kemungkinan besar akan menjadi peringatan bagi Klopp. Dengan mempelajari laporan-laporan tersebut, ia dapat belajar dari kesalahan pendahulunya, Julian Nagelsmann — dan mengetahui siapa saja yang dapat diandalkan dalam proses pembangunan kembali tim. Meskipun beberapa informasi dari lingkaran para bintang sengaja disebarkan.
Gambaran keseluruhannya, bagaimanapun, adalah tentang seorang pelatih yang kehilangan kendali atas timnya. Tentang para pemain yang runtuh di bawah tekanan. Tentang para pejabat yang mengabaikan semua sinyal peringatan.
Kekesalan, komunikasi yang tidak lancar, janji-janji palsu, sistem yang tidak benar-benar sesuai dengan kekuatan para pemain, skuad yang terkadang tidak seimbang, serta pergantian pemain yang drastis sejak pertandingan melawan Ekuador—kesalahan-kesalahan Nagelsmann sudah diketahui umum. Yang penting bagi Klopp di sini adalah pernyataan seorang pejabat DFB: “Mungkin beban jabatannya terlalu berat baginya, mungkin ini terjadi terlalu dini.” Klopp lebih dari 20 tahun lebih tua daripada pendahulunya dan telah mengalami segalanya, namun ia harus mengevaluasi diri dalam hal komunikasi.
Dan dia membutuhkan orang-orang yang tepat di sisinya. “Julian telah kehilangan kompasnya,” kata seorang anggota delegasi Piala Dunia. Baik direktur olahraga Rudi Völler maupun direktur eksekutif Andreas Rettig tidak memperbaiki hal ini — justru sebaliknya. Mereka membiarkan Nagelsmann bertindak sesuka hati. Völler tetap bertahan, sementara Per Mertesacker sedang dipertimbangkan sebagai pengganti Rettig.
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Kegagalan Jerman di Piala Dunia: Musiala dan Wirtz sebagai "Ich-AGs" — Kimmich terlalu ambisius — Goretzka sebagai si pemarah?
Trio kepemimpinan baru ini tampaknya akan memperketat kendali, jika benar apa yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar seorang pemain terkait kunjungan keluarga. "Terkesan seolah-olah hanya sepak bola yang mengganggu," kata sumber tersebut. Selain itu, menurut seorang orang dalam, ada pula pengaruh negatif. Pemain muda seperti Jamal Musiala atau Florian Wirtz, misalnya, adalah "anak-anak yang baik. Namun, mereka terus-menerus ditarik ke sana-sini—film dokumenter, koleksi, media sosial, semuanya,” kata seorang pejabat DFB, itu sudah terlalu berlebihan. Seorang sumber internal lainnya menegaskan: “Terlihat bahwa beberapa talenta diubah menjadi ‘perusahaan pribadi’ dengan ribuan gangguan dari luar. Akibatnya, permainan itu sendiri jadi terabaikan.” Sumber berikutnya melihat “terlalu banyak orang yang mementingkan diri sendiri.”
Joshua Kimmich sepertinya tidak akan mendapat tuduhan seperti itu. Kapten tersebut justru dikabarkan berjuang melewati babak 16 besar demi tim meskipun mengalami cedera pangkal paha—sebuah bukti ambisi tak tertahankan. Bagi sebagian orang, hal itu konon membuatnya “sedikit berlebihan”. Sebuah tuduhan yang sudah tak asing lagi. Seperti tuduhan terhadap Leon Goretzka, bahwa ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena kecewa diturunkan statusnya menjadi pemain cadangan, ia konon juga menolak mengambil tendangan penalti melawan Paraguay. “Saat itu Leon berkata: ‘enggak mau’,” kata seorang sumber yang mengetahui seluk-beluknya. Seorang sumber dari SID menganggap hal ini sebagai “omong kosong”.
Sementara Messi dan Yamal memukau di panggung terbesar, Kimmich, Goretzka, dan kawan-kawan merenungkan Piala Dunia mereka saat berlibur. Wirtz di tepi laut. Kai Havertz bersama putranya yang masih kecil yang mengenakan seragam DFB. Angelo Stiller menari di Mallorca.
Lalu bagaimana dengan Klopp? “Dia akan memastikan tim ini kembali berfungsi,” kata Mats Hummels di MagentaTV, “saya sangat yakin akan hal itu!”
Dia sekarang sudah tahu apa yang salah.
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