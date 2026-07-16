"Ich-AGs", "Ego-Shooter", "Bocklose" — apa yang terungkap dalam ulasan pasca-turnamen di Spiegel dan Süddeutsche Zeitung menampilkan citra buruk bagi para tim yang tersingkir dari Piala Dunia — dan kemungkinan besar akan menjadi peringatan bagi Klopp. Dengan mempelajari laporan-laporan tersebut, ia dapat belajar dari kesalahan pendahulunya, Julian Nagelsmann — dan mengetahui siapa saja yang dapat diandalkan dalam proses pembangunan kembali tim. Meskipun beberapa informasi dari lingkaran para bintang sengaja disebarkan.

Gambaran keseluruhannya, bagaimanapun, adalah tentang seorang pelatih yang kehilangan kendali atas timnya. Tentang para pemain yang runtuh di bawah tekanan. Tentang para pejabat yang mengabaikan semua sinyal peringatan.

Kekesalan, komunikasi yang tidak lancar, janji-janji palsu, sistem yang tidak benar-benar sesuai dengan kekuatan para pemain, skuad yang terkadang tidak seimbang, serta pergantian pemain yang drastis sejak pertandingan melawan Ekuador—kesalahan-kesalahan Nagelsmann sudah diketahui umum. Yang penting bagi Klopp di sini adalah pernyataan seorang pejabat DFB: “Mungkin beban jabatannya terlalu berat baginya, mungkin ini terjadi terlalu dini.” Klopp lebih dari 20 tahun lebih tua daripada pendahulunya dan telah mengalami segalanya, namun ia harus mengevaluasi diri dalam hal komunikasi.

Dan dia membutuhkan orang-orang yang tepat di sisinya. “Julian telah kehilangan kompasnya,” kata seorang anggota delegasi Piala Dunia. Baik direktur olahraga Rudi Völler maupun direktur eksekutif Andreas Rettig tidak memperbaiki hal ini — justru sebaliknya. Mereka membiarkan Nagelsmann bertindak sesuka hati. Völler tetap bertahan, sementara Per Mertesacker sedang dipertimbangkan sebagai pengganti Rettig.