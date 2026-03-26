"Ibuku menangis" - Harry Maguire membahas pemanggilannya kembali ke timnas Inggris dan bagaimana bek Manchester United itu sempat khawatir karier internasionalnya sudah berakhir

Pemain Manchester United itu mengakui bahwa statusnya sebagai pemain inti selama bertahun-tahun membuat masa-masa saat ia absen dari skuad terasa semakin sulit untuk diterima. Ketika panggilan itu akhirnya datang, hal itu menjadi momen yang sangat berarti bagi keluarganya, terutama ibunya, yang telah mendukungnya sepanjang kariernya yang diwarnai sorotan tajam.

"Ini luar biasa. Ini adalah sesuatu yang saya rindukan," kata Maguire. "Ketika Anda tidak dipilih, padahal Anda telah menjadi pemain reguler selama enam atau tujuh tahun, itu sulit. Saya berbicara dengan manajer dan dia mengatakan bahwa saya masuk. Saya menelepon keluarga saya. Ibu saya sedang berlibur dan dia menangis. Saya sekarang berada di posisi dalam karier saya di mana ini bukan lagi tentang diri saya sendiri. Saya berusia 33 tahun. Baik saya bermain satu menit di Piala Dunia atau di setiap pertandingan, saya akan melakukan segalanya untuk memastikan negara ini meraih kesuksesan."