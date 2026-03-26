Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Ibuku menangis" - Harry Maguire membahas pemanggilannya kembali ke timnas Inggris dan bagaimana bek Manchester United itu sempat khawatir karier internasionalnya sudah berakhir
Kembalinya yang tak terduga ke dalam barisan
Bek tengah veteran ini berbagi kisahnya mengenai masa-masa sulit saat ia terpinggirkan, setelah tidak lagi membela negaranya sejak pertandingan melawan Republik Irlandia pada September 2024. Meskipun menjadi andalan dalam skuad sejak debutnya pada 2017, pemain berusia 33 tahun ini harus menepi dan hanya bisa menonton dari pinggir lapangan selama kampanye kualifikasi Piala Dunia yang berjalan mulus di bawah asuhan Thomas Tuchel. Absennya Maguire dari panggung internasional bertepatan dengan masalah kebugaran dan kurangnya menit bermain yang konsisten di level klub. Namun, ketekunannya membuahkan hasil dengan pemanggilan ke tim nasional untuk pertandingan pada bulan Maret dan April, yang membangkitkan kembali optimisme bahwa ia akan dapat bermain di Piala Dunia 2026.
- Getty Images Sport
Reaksi yang tulus atas berita tersebut
Pemain Manchester United itu mengakui bahwa statusnya sebagai pemain inti selama bertahun-tahun membuat masa-masa saat ia absen dari skuad terasa semakin sulit untuk diterima. Ketika panggilan itu akhirnya datang, hal itu menjadi momen yang sangat berarti bagi keluarganya, terutama ibunya, yang telah mendukungnya sepanjang kariernya yang diwarnai sorotan tajam.
"Ini luar biasa. Ini adalah sesuatu yang saya rindukan," kata Maguire. "Ketika Anda tidak dipilih, padahal Anda telah menjadi pemain reguler selama enam atau tujuh tahun, itu sulit. Saya berbicara dengan manajer dan dia mengatakan bahwa saya masuk. Saya menelepon keluarga saya. Ibu saya sedang berlibur dan dia menangis. Saya sekarang berada di posisi dalam karier saya di mana ini bukan lagi tentang diri saya sendiri. Saya berusia 33 tahun. Baik saya bermain satu menit di Piala Dunia atau di setiap pertandingan, saya akan melakukan segalanya untuk memastikan negara ini meraih kesuksesan."
"Aku rasa aku tidak akan kembali"
Mantan pemain Leicester City itu absen di Euro 2024 akibat cedera dan kemudian hanya bisa menyaksikan dari jauh saat Tuchel membawa Inggris memenangkan delapan laga kualifikasi Piala Dunia tanpa kebobolan satu gol pun. Ketika ditanya apakah ia merasa masa baktinya bersama tim nasional telah berakhir, sang bek mengakui: "Ada saatnya. Mungkin di akhir musim lalu ketika saya tidak dipanggil untuk pemusatan latihan musim panas.
"Ada saat-saat ketika kamu merasa seharusnya masuk skuad dan itu mungkin terasa sedikit lebih menyakitkan. Tapi untuk tiga pemusatan terakhir, saya tidak fit, tidak bermain di setiap pertandingan di Manchester United - jika saya tidak ikut dalam pemusatan ini, saya rasa saya tidak akan kembali."
- AFP
Maguire yakin dia akan tetap di Man Utd
Di luar panggung internasional, masa depan Maguire di Man Utd tetap menjadi bahan spekulasi yang intens karena kontraknya saat ini akan berakhir pada bulan Juni. Meskipun ia tetap setia kepada klub, ia bersikukuh bahwa keputusan untuk tetap bertahan harus didasarkan pada kontribusinya di bidang olahraga, bukan sekadar sentimen.
Membahas situasi kontraknya, ia berkata: "Saya rasa kami akan mencapai kesepakatan mengenai apa yang terbaik bagi klub dan diri saya sendiri. Apa isi kesepakatan itu, saya yakin Anda akan mengetahuinya dalam beberapa minggu ke depan. Tapi ya, saya rasa ini akan segera terselesaikan, entah saya bertahan atau pergi. Saya mencintai klub ini. Namun, saya tidak ingin bertahan hanya karena alasan sentimental. Saya ingin merasa bahwa saya memiliki peran besar yang harus dimainkan."