Mbappe mengungkapkan betapa dekat dirinya dengan kepindahan ke Liverpool pada 2017. Penyerang Prancis itu saat itu merupakan remaja yang sangat diminati ketika bersinar bersama Monaco, memancing minat serius dari klub-klub terbesar Eropa yang bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.

Merseyside dengan cepat muncul sebagai destinasi yang disukai keluarganya selama proses negosiasi. Mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp bahkan mengatur pertemuan yang sangat rahasia di jet pribadi mewah lima kursi untuk mempresentasikan proyek olahraganya kepada penyerang muda tersebut.

Meski klub Premier League itu sudah melakukan segala cara untuk mengamankan perekrutan besar tersebut, transfer itu tidak pernah terwujud. Mbappe pada akhirnya merampungkan kepindahan besar ke PSG, membuat petinggi Liverpool bertanya-tanya tentang apa yang mungkin bisa terjadi.