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'Ibu saya jatuh cinta!' - Kylian Mbappe mengungkapkan betapa dekatnya ia dengan transfer ke Liverpool setelah pertemuan rahasia dengan Jurgen Klopp
Pembicaraan rahasia di udara
Mbappe mengungkapkan betapa dekat dirinya dengan kepindahan ke Liverpool pada 2017. Penyerang Prancis itu saat itu merupakan remaja yang sangat diminati ketika bersinar bersama Monaco, memancing minat serius dari klub-klub terbesar Eropa yang bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.
Merseyside dengan cepat muncul sebagai destinasi yang disukai keluarganya selama proses negosiasi. Mantan manajer Liverpool Jurgen Klopp bahkan mengatur pertemuan yang sangat rahasia di jet pribadi mewah lima kursi untuk mempresentasikan proyek olahraganya kepada penyerang muda tersebut.
Meski klub Premier League itu sudah melakukan segala cara untuk mengamankan perekrutan besar tersebut, transfer itu tidak pernah terwujud. Mbappe pada akhirnya merampungkan kepindahan besar ke PSG, membuat petinggi Liverpool bertanya-tanya tentang apa yang mungkin bisa terjadi.
- AFP
Obsesi seorang ibu terhadap Anfield
Dorongan paling kuat untuk pindah ke Premier League justru datang dari ibu Mbappe. Ia pergi ke Merseyside untuk langkah-langkah awal yang krusial dalam negosiasi, menjelajahi kota itu dan menghadiri pertandingan seorang diri untuk merasakan atmosfer Anfield yang terkenal.
"Dia pergi ke stadion, dia bertemu orang-orang," kenang Mbappe, seperti dikutip dari The Athletic. "Dia seperti, 'Ini klub yang luar biasa, semua orang sangat baik, ini klub keluarga, klub besar.' Dia pergi ke Anfield dan jatuh cinta padanya.
"Sepanjang waktu kami terus berbicara. 'Menurut Ibu bagaimana?' Dia akan berkata, 'Kalau menurut saya, kamu harus pergi ke Liverpool.' Saya bilang, 'Oke, oke, oke!' karena Jurgen Klopp adalah manajer yang luar biasa. Saya bertemu dengannya dan memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Saya sangat menghormatinya."
Presentasi jet pribadi Klopp
Klopp sendiri sebelumnya pernah menggambarkan upaya rumit dan mahal yang dilakukan Liverpool dalam negosiasi rahasia tersebut. Mbappe mengenang presentasi aneh di udara itu dengan penuh kesan.
"Saya ingat kami berada di pesawat dan terus berputar-putar di udara saat dia menjelaskan proyeknya," aku Mbappe. "Saya berkata, 'Anda tidak perlu meyakinkan saya. Anda Jurgen Klopp, ini Liverpool, klub besar, jadi tentu saja kalau saya ada di sini, saya punya ketertarikan. Tapi saya punya hal lain, proyek lain, yang juga bagus'.
"Saya berkata kepadanya, 'Keputusan apa pun yang saya ambil akan menjadi keputusan yang bagus karena kita sedang membicarakan beberapa klub terbesar di dunia.' Itu cerita yang lucu. Tetapi pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk pergi ke PSG karena bagi saya, lahir dan besar di Paris, tidak ada perasaan yang lebih baik daripada menunjukkan bahwa saya bisa menjadi bintang di kota kelahiran saya."
- (C)Getty Images
Dari Paris menuju kejayaan di Madrid
Setelah menolak pendekatan Liverpool, Mbappe awalnya bergabung dengan PSG dengan status pinjaman. Kepindahan itu kemudian dipermanenkan dengan nilai fantastis €180 juta, membuka jalan bagi periode yang dominan dan penuh trofi di ibu kota Prancis.
Penyerang dinamis itu juga mengukuhkan warisannya di panggung internasional, dengan terkenal menjuarai Piala Dunia saat masih remaja pada 2018. Ia terus bersinar untuk negaranya pada edisi 2026, melampaui Miroslav Klose dan Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen tersebut sebelum Prancis disingkirkan oleh juara akhirnya, Spanyol, di babak semifinal.
Kini lebih matang dan telah mapan sebagai ikon global, Mbappe akhirnya meninggalkan tanah kelahirannya untuk memulai babak baru. Ia menuntaskan kepindahan yang telah lama dinantikan ke Real Madrid pada 2024.
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