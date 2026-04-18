Ibu Kylian Mbappé kesal melihat performa buruk yang ditunjukkan oleh klub yang dimiliki oleh bintang Real Madrid

Meskipun kecewa dengan hasil-hasil belakangan ini, Lamari menegaskan kembali dukungannya kepada Gael Clichy, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pada akhir 2025 untuk menggantikan Maxime d'Ornano. Mantan bek Arsenal dan Manchester City itu mengambil alih saat Caen berada di peringkat ke-10 klasemen, dan meskipun pergerakan naik di klasemen berjalan lambat, dewan direksi tetap berkomitmen pada visi jangka panjangnya. "Dia mewujudkan nilai-nilai kami. Saya sangat senang dia ada di sini. Dia mewakili nilai-nilai kemanusiaan, budaya usaha, dan kerja keras," jelas Lamari. "Saya rasa kita sudah bisa melihat perubahan dalam latihan, belum tentu dalam pertandingan, tapi itu akan datang. Kami akan bekerja sebagai tim dan berharap bisa kembali lebih kuat tahun depan."