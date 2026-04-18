Ibu Kylian Mbappé kesal melihat performa buruk yang ditunjukkan oleh klub yang dimiliki oleh bintang Real Madrid
Musim yang mengecewakan bagi Caen
Saat ini berada di peringkat kedelapan yang biasa-biasa saja dalam klasemen Liga Nasional, SM Caen jauh tertinggal dari persaingan promosi yang semula diharapkan dapat mereka pimpin. Meskipun telah terjadi pengambilalihan klub yang cukup mencolok oleh Mbappe melalui dana investasinya, Coalition Capital, pada musim panas 2024, klub ini masih kesulitan menemukan ritme permainan yang konsisten di kasta ketiga sepak bola Prancis. Dengan hanya mengumpulkan 36 poin dari 29 pertandingan, klub Prancis ini tertinggal 20 poin dari pemuncak klasemen, Dijon. Ini adalah kenyataan pahit bagi tim yang telah jatuh ke level sepak bola yang belum pernah mereka alami sejak 1984, sehingga pemilik baru berada di bawah tekanan besar untuk memberikan hasil.
Lamari mengakhiri kebisuannya
Meskipun Mbappe tetap fokus pada tugasnya di Spanyol bersama Real Madrid, ibunya angkat bicara mengenai arah klub tersebut. Dalam wawancara denganOuest-France, ia tidak segan-segan memberikan pendapatnya ketika ditanya mengenai performa tim selama masa transisi yang sulit bagi klub asal Normandia itu. "Ini belum berakhir, tapi jelas bahwa performanya belum memenuhi standar," aku Lamari. "Sisi kompetitif dalam diri saya, tentu saja, suka menang. Tapi selangkah demi selangkah. Kita akan sampai di sana, kita akan memberi waktu, tapi kita percaya akan hal itu."
Mendukung Gael Clichy untuk masa depan
Meskipun kecewa dengan hasil-hasil belakangan ini, Lamari menegaskan kembali dukungannya kepada Gael Clichy, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pada akhir 2025 untuk menggantikan Maxime d'Ornano. Mantan bek Arsenal dan Manchester City itu mengambil alih saat Caen berada di peringkat ke-10 klasemen, dan meskipun pergerakan naik di klasemen berjalan lambat, dewan direksi tetap berkomitmen pada visi jangka panjangnya. "Dia mewujudkan nilai-nilai kami. Saya sangat senang dia ada di sini. Dia mewakili nilai-nilai kemanusiaan, budaya usaha, dan kerja keras," jelas Lamari. "Saya rasa kita sudah bisa melihat perubahan dalam latihan, belum tentu dalam pertandingan, tapi itu akan datang. Kami akan bekerja sebagai tim dan berharap bisa kembali lebih kuat tahun depan."
Tekanan semakin meningkat agar segera terjadi perubahan
Meskipun ada penekanan yang jelas pada kesabaran dan pembangunan proyek yang berkelanjutan, sifat kompetitif keluarga Mbappé berarti bahwa performa yang biasa-biasa saja tidak akan ditoleransi lebih lama lagi. Investasi tersebut dirancang untuk mengembalikan Caen ke kejayaannya, namun prospek menjalani musim lain di Liga Nasional mulai menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan bagi kelompok pemilik. Lamari mengakhiri penilaiannya dengan pengingat tegas mengenai tujuan akhir untuk sisa pertandingan musim ini. "Sekarang, kami masih harus menang," katanya.