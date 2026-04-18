Goal.com
Live
Real Madrid Unveils New Signing Kylian Mbappe
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Ibu Kylian Mbappé kesal melihat performa buruk yang ditunjukkan oleh klub yang dimiliki oleh bintang Real Madrid

Caen
National
K. Mbappe

Pengambilalihan SM Caen oleh Kylian Mbappé semula diharapkan menjadi awal babak baru bagi klub asal Normandia tersebut, namun kenyataannya jauh lebih suram. Fayza Lamari, ibu dari bintang Real Madrid dan timnas Prancis itu, memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai musim ini. Dengan klub yang terpuruk di papan tengah klasemen Ligue 1, investasi keluarga tersebut kini menghadapi krisis besar pertamanya di lapangan.

  • Musim yang mengecewakan bagi Caen

    Saat ini berada di peringkat kedelapan yang biasa-biasa saja dalam klasemen Liga Nasional, SM Caen jauh tertinggal dari persaingan promosi yang semula diharapkan dapat mereka pimpin. Meskipun telah terjadi pengambilalihan klub yang cukup mencolok oleh Mbappe melalui dana investasinya, Coalition Capital, pada musim panas 2024, klub ini masih kesulitan menemukan ritme permainan yang konsisten di kasta ketiga sepak bola Prancis. Dengan hanya mengumpulkan 36 poin dari 29 pertandingan, klub Prancis ini tertinggal 20 poin dari pemuncak klasemen, Dijon. Ini adalah kenyataan pahit bagi tim yang telah jatuh ke level sepak bola yang belum pernah mereka alami sejak 1984, sehingga pemilik baru berada di bawah tekanan besar untuk memberikan hasil.

    • Iklan
  • FBL-PSG-FRA-LIGUE1-MBAPPE-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP

    Lamari mengakhiri kebisuannya

    Meskipun Mbappe tetap fokus pada tugasnya di Spanyol bersama Real Madrid, ibunya angkat bicara mengenai arah klub tersebut. Dalam wawancara denganOuest-France, ia tidak segan-segan memberikan pendapatnya ketika ditanya mengenai performa tim selama masa transisi yang sulit bagi klub asal Normandia itu. "Ini belum berakhir, tapi jelas bahwa performanya belum memenuhi standar," aku Lamari. "Sisi kompetitif dalam diri saya, tentu saja, suka menang. Tapi selangkah demi selangkah. Kita akan sampai di sana, kita akan memberi waktu, tapi kita percaya akan hal itu."

  • Mendukung Gael Clichy untuk masa depan

    Meskipun kecewa dengan hasil-hasil belakangan ini, Lamari menegaskan kembali dukungannya kepada Gael Clichy, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala pada akhir 2025 untuk menggantikan Maxime d'Ornano. Mantan bek Arsenal dan Manchester City itu mengambil alih saat Caen berada di peringkat ke-10 klasemen, dan meskipun pergerakan naik di klasemen berjalan lambat, dewan direksi tetap berkomitmen pada visi jangka panjangnya. "Dia mewujudkan nilai-nilai kami. Saya sangat senang dia ada di sini. Dia mewakili nilai-nilai kemanusiaan, budaya usaha, dan kerja keras," jelas Lamari. "Saya rasa kita sudah bisa melihat perubahan dalam latihan, belum tentu dalam pertandingan, tapi itu akan datang. Kami akan bekerja sebagai tim dan berharap bisa kembali lebih kuat tahun depan."

  • Aston Villa v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tekanan semakin meningkat agar segera terjadi perubahan

    Meskipun ada penekanan yang jelas pada kesabaran dan pembangunan proyek yang berkelanjutan, sifat kompetitif keluarga Mbappé berarti bahwa performa yang biasa-biasa saja tidak akan ditoleransi lebih lama lagi. Investasi tersebut dirancang untuk mengembalikan Caen ke kejayaannya, namun prospek menjalani musim lain di Liga Nasional mulai menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan bagi kelompok pemilik. Lamari mengakhiri penilaiannya dengan pengingat tegas mengenai tujuan akhir untuk sisa pertandingan musim ini. "Sekarang, kami masih harus menang," katanya.

National
Caen crest
Caen
SMC
Villefranche Beaujolais crest
Villefranche Beaujolais
VFS