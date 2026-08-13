Masa bulan madu tak pernah benar-benar ada bagi McInnes, tetapi sisa kesabaran apa pun dari suporter Ibrox sirna pada Kamis malam. Sejak membuat kepindahan yang menyita perhatian dari Hearts pada musim panas, McInnes gagal mencatatkan satu pun kemenangan dalam empat pertandingan kompetitif. Kegagalan terbaru di Eropa ini mengikuti rangkaian hasil buruk di kompetisi domestik, membuat proyek sang manajer tampak semakin rapuh hanya beberapa pekan setelah kampanye baru dimulai.

Atmosfer saat laga usai terasa beracun, dengan siulan bergema di seluruh tribune ketika kenyataan kekalahan agregat 3-2 mulai terasa. Rangers memasuki leg kedua dalam keadaan tertinggal 2-1 dari pertemuan pertama di Polandia dan, meski ada gelombang aktivitas pada musim panas yang melibatkan sembilan rekrutan baru, tim tampak tidak padu dan tanpa identitas taktik yang jelas.