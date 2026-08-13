Getty Images Sport
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Ibrox bergemuruh dengan cemoohan! Awal bencana Derek McInnes bersama Rangers berlanjut saat Rangers tersingkir dari Liga Europa
Awal yang buruk bagi McInnes
Masa bulan madu tak pernah benar-benar ada bagi McInnes, tetapi sisa kesabaran apa pun dari suporter Ibrox sirna pada Kamis malam. Sejak membuat kepindahan yang menyita perhatian dari Hearts pada musim panas, McInnes gagal mencatatkan satu pun kemenangan dalam empat pertandingan kompetitif. Kegagalan terbaru di Eropa ini mengikuti rangkaian hasil buruk di kompetisi domestik, membuat proyek sang manajer tampak semakin rapuh hanya beberapa pekan setelah kampanye baru dimulai.
Atmosfer saat laga usai terasa beracun, dengan siulan bergema di seluruh tribune ketika kenyataan kekalahan agregat 3-2 mulai terasa. Rangers memasuki leg kedua dalam keadaan tertinggal 2-1 dari pertemuan pertama di Polandia dan, meski ada gelombang aktivitas pada musim panas yang melibatkan sembilan rekrutan baru, tim tampak tidak padu dan tanpa identitas taktik yang jelas.
- Getty Images Sport
Optimisme awal memudar di Ibrox
Sempat ada momen singkat ketika malam itu tampak akan menjadi milik tuan rumah. Pada menit ke-19, kapten Lawrence Shankland menyamakan kedudukan agregat dengan melepaskan penalti keras ke tengah gawang untuk gol pertamanya sejak kepindahannya pada musim panas.
Rangers memulai laga dengan formasi 3-5-2 eksperimental akibat krisis cedera yang kian parah, yang membuat Youssef Chermiti absen karena cedera ACL jangka panjang dan Tuur Rommens menepi akibat cedera selangkangan. Perubahan taktik itu menghasilkan pertandingan yang terbuka dan kacau, di mana tim tamu lebih sering terlihat sebagai pihak yang lebih berbahaya.
Jagiellonia Bialystok ambil kendali
Babak kedua membuat McInnes mencoba menstabilkan keadaan dengan kembali memakai formasi empat bek, serta memasukkan Ross McCrorie menggantikan Thelo Aasgaard. Namun, perubahan itu gagal menghasilkan kendali yang diinginkan ketika Jagiellonia Bialystok semakin percaya diri. Tim tamu bermain dengan tingkat keyakinan dan tujuan yang sama sekali tidak bisa ditandingi Rangers.
Bahkan setelah Nik Prelec pantas menyamakan kedudukan untuk tim tamu pada menit ke-65, dan McInnes beralih ke bangku cadangannya dengan memasukkan Cammy Devlin dan Vanja Dragojevic untuk Dan Neil dan Nico Raskin, Light Blues kesulitan menciptakan peluang berarti. Kurangnya kekompakan terlihat jelas saat waktu terus berjalan, dengan tim tampak bermain tanpa strategi yang jelas.
- Getty Images Sport
Masa depan yang tidak pasti di Conference League
Kekalahan ini berarti Rangers kini harus menjalani babak play-off Conference League melawan klub Ceko, Jablonec, sebuah penurunan besar dari ambisi awal mereka di Eropa. Implikasi finansial dan olahraga akibat gagal mencapai fase grup Liga Europa akan sangat terasa, terutama mengingat besarnya investasi pada skuad sepanjang musim panas.
Tidak ada waktu bagi McInnes untuk meratapi kekalahan itu, karena laga babak 16 besar Premier Sports Cup melawan St Mirren sudah menanti pada hari Minggu. Klub asal Paisley itu tanpa ragu akan mencium kelemahan mengingat kondisi kacau yang sedang terjadi di Ibrox. Jika McInnes tidak bisa segera menemukan cara untuk menghidupkan kumpulan pemain bertalenta mahal miliknya, ketidakpuasan di kubu biru Glasgow hanya akan terus membesar.
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