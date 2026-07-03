Ibrahimovic: "Pertandingan Portugal-Kroasia dirusak oleh VAR, gol penyama kedudukan dianulir karena offside yang sebenarnya tidak ada. Ronaldo mengendalikan tim ini"

Pembatalan gol yang berpotensi menyamakan kedudukan menjadi 2-2 bagi Kroasia melawan Portugal, yang dicetak oleh bek Manchester City Josko Gvardiol namun dianulir karena rekan setimnya Matanovic berada dalam posisi offside, terus menjadi perbincangan. Meskipun ada indikasi yang sangat jelas yang diterima wasit asal Norwegia, Eskas, setelah sinyal dari chip di dalam bola, Zlatan Ibrahimovic, komentator Piala Dunia untuk Fox Sports, tetap merasa bingung dengan insiden tersebut.
MENGAPA SKOR 2-2 KROASIA DIBATALKAN