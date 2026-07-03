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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Ibrahimovic: "Pertandingan Portugal-Kroasia dirusak oleh VAR, gol penyama kedudukan dianulir karena offside yang sebenarnya tidak ada. Ronaldo mengendalikan tim ini"

World Cup
Portugal
Croatia
C. Ronaldo

Mantan juara asal Swedia itu melontarkan kritik tajam kepada semua pihak setelah akhir pertandingan yang mengejutkan di Toronto

Pembatalan gol yang berpotensi menyamakan kedudukan menjadi 2-2 bagi Kroasia melawan Portugal, yang dicetak oleh bek Manchester City Josko Gvardiol namun dianulir karena rekan setimnya Matanovic berada dalam posisi offside, terus menjadi perbincangan. Meskipun ada indikasi yang sangat jelas yang diterima wasit asal Norwegia, Eskas, setelah sinyal dari chip di dalam bola, Zlatan Ibrahimovic, komentator Piala Dunia untuk Fox Sports, tetap merasa bingung dengan insiden tersebut.


MENGAPA SKOR 2-2 KROASIA DIBATALKAN

  • DI MANA POSISI OFSAIDNYA?

    Ibrahimovic tidak segan-segan menyampaikan versinya mengenai kejadian tersebut: “Itu adalah pertandingan yang sangat bagus, namun dirusak di menit-menit akhir oleh VAR. Saya tidak melihat ada yang tidak wajar dalam gol yang membuat skor menjadi 2-2: VAR membatalkannya, tapi bagi saya itu adalah pencurian. Sensor di dalam bola tidak berfungsi atau ada yang salah, karena Renato Veiga telah menyentuh bola, yang berarti tidak ada offside. Lihat sudut pandangnya: pemain nomor 20 Kroasia tidak menyentuh bola, tidak mengubah lintasan bolanya sedikit pun. Justru pemain nomor 13 Portugal (Veiga, red.) yang menyentuhnya! Bagaimana bisa itu offside? Bola disentuh oleh lawan dan tiba-tiba penyerang Kroasia itu dianggap offside? Tidak masuk akal! Para pemain Kroasia yang telah berjuang sepenuh hati telah dicurangi dari momen impian mereka di Piala Dunia ini. Untuk menganulir gol pada menit ke-90, keputusan harus sangat jelas. Di sini, sama sekali tidak demikian. Ini bukan wasit yang adil. Ini adalah pencurian yang nyata. Bagi saya, jelas bahwa mereka ingin Portugal dan Ronaldo lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Spanyol.”

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  • LEAO LUAR BIASA

    Dari studio Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic juga menganalisis jalannya pertandingan antara Portugal dan Kroasia: “Pada akhirnya, Portugal lolos ke babak 16 besar: begitulah sepak bola... Terkadang aturan berpihak pada Anda, terkadang justru melawan Anda. Sangat disayangkan bahwa kali ini aturan tersebut merugikan Kroasia. Luka Modrić dan Mateo Kovacic keluar lapangan dengan kepala tegak: mereka telah memberikan yang terbaik, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Secara keseluruhan, Portugal lebih unggul dan bermain sangat baik, tetapi Kroasia juga turun ke lapangan dengan tujuan mencetak gol. Saya tidak terkesan dengan penampilan Pedro Neto dan Bruno Fernandes, yang tampil di bawah ekspektasi, sementara Rafael Leão tampil luar biasa dan membuat pertahanan Kroasia kewalahan. Roberto Martínez menentukan jalannya pertandingan dengan pergantian pemain yang cerdas, dengan memasukkan Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva, dan Gonçalo Ramos. Leão memberikan umpan indah kepada Ramos yang membawa Portugal unggul.”

  • EGO RONALDO

    Mengenai penampilan Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 untuk sementara dan gol pertamanya di babak gugur Piala Dunia, Zlatan Ibrahimovic berkomentar sebagai berikut: “Tidak mungkin berharap bisa memenangkan sesuatu pada tahun 2026 dengan Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun sebagai ujung tombak serangan. Terlebih lagi karena di bangku cadangan ada Ramos yang masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol. Ini bukanlah kepemimpinan legendaris. Ini adalah ego yang menyandera tim. Ronaldo telah kehilangan sentuhan dan kelincahannya. Sekarang dia hanya berdiam di kotak penalti... Pada titik ini, aura-lah yang menopangnya, bukan lagi kakinya. Terus menurunkannya sebagai starter hanyalah kegilaan belaka yang didorong oleh rasa rindu.”

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