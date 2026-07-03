Ibrahimovic: "Pertandingan Portugal-Kroasia dirusak oleh VAR, gol penyama kedudukan dianulir karena offside yang sebenarnya tidak ada. Ronaldo mengendalikan tim ini"

Ibrahimovic tidak segan-segan menyampaikan versinya mengenai kejadian tersebut: “Itu adalah pertandingan yang sangat bagus, namun dirusak di menit-menit akhir oleh VAR. Saya tidak melihat ada yang tidak wajar dalam gol yang membuat skor menjadi 2-2: VAR membatalkannya, tapi bagi saya itu adalah pencurian. Sensor di dalam bola tidak berfungsi atau ada yang salah, karena Renato Veiga telah menyentuh bola, yang berarti tidak ada offside. Lihat sudut pandangnya: pemain nomor 20 Kroasia tidak menyentuh bola, tidak mengubah lintasan bolanya sedikit pun. Justru pemain nomor 13 Portugal (Veiga, red.) yang menyentuhnya! Bagaimana bisa itu offside? Bola disentuh oleh lawan dan tiba-tiba penyerang Kroasia itu dianggap offside? Tidak masuk akal! Para pemain Kroasia yang telah berjuang sepenuh hati telah dicurangi dari momen impian mereka di Piala Dunia ini. Untuk menganulir gol pada menit ke-90, keputusan harus sangat jelas. Di sini, sama sekali tidak demikian. Ini bukan wasit yang adil. Ini adalah pencurian yang nyata. Bagi saya, jelas bahwa mereka ingin Portugal dan Ronaldo lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Spanyol.”