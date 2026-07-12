Zlatan Ibrahimovic, penasihat pemilik AC Milan dan kini menjadi komentator Fox untuk Piala Dunia, melontarkan kritik pedas terhadap Noni Madueke dari Inggris: "Seolah-olah Tuchel bermain dengan sepuluh pemain, dia sama sekali tidak terlihat...".
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Ibrahimovic: "Madueke seolah-olah tidak ada, seakan-akan Tuchel bermain dengan sepuluh pemain"
Berikut ini penilaian Calciomercato.com untuk Noni Madueke, pemain Arsenal kelahiran 2002, terkait pertandingan Norwegia vs Inggris: "Madueke 5: hanya sesekali menunjukkan kilasan gemilang dan banyak melakukan kesalahan, ia tidak bisa mengandalkan dukungan dari bek sayap sejati untuk menciptakan keunggulan, serta kesulitan menghadapi lawan secara satu lawan satu".
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