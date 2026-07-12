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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Ibrahimovic: "Madueke seolah-olah tidak ada, seakan-akan Tuchel bermain dengan sepuluh pemain"

England
World Cup

Komentar Ibra mengenai penampilan pemain timnas Inggris tersebut

Zlatan Ibrahimovic, penasihat pemilik AC Milan dan kini menjadi komentator Fox untuk Piala Dunia, melontarkan kritik pedas terhadap Noni Madueke dari Inggris: "Seolah-olah Tuchel bermain dengan sepuluh pemain, dia sama sekali tidak terlihat...".

  • Berikut ini penilaian Calciomercato.com untuk Noni Madueke, pemain Arsenal kelahiran 2002, terkait pertandingan Norwegia vs Inggris: "Madueke 5: hanya sesekali menunjukkan kilasan gemilang dan banyak melakukan kesalahan, ia tidak bisa mengandalkan dukungan dari bek sayap sejati untuk menciptakan keunggulan, serta kesulitan menghadapi lawan secara satu lawan satu".

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