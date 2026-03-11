Ibrahimovic: "Kita harus menciptakan Milan yang menang. Kita adalah bagian fashion dari Milan. Modric dan Rabiot berada di level yang berbeda. Allegri ingin tim dengan karakter yang lebih kuat."

Kemenangan dalam derby melawan Inter telah mengembalikan semangat dunia Milan, yang kini mencoba percaya pada perburuan Scudetto. Zlatan Ibrahimovic, PenasihatSenior untuk dana RedBird, memberikan wawancara kepada CBS Golazo, merek Amerika yang menyiarkan Serie A kami, di mana ia membahas langkah-langkah selanjutnya Gerry Cardinale untuk Rossoneri.
Dari lelucon tentang rivalitas dengan Nerazzurri hingga latar belakang debutnya di Belanda, mantan striker tersebut berbicara secara mendalam tentang Allegri, proyek Milan Futuro, dan ambisi yang harus dimiliki klub ini.
Berikut adalah kata-katanya.