Ibrahimovic: "Kita harus menciptakan Milan yang menang. Kita adalah bagian fashion dari Milan. Modric dan Rabiot berada di level yang berbeda. Allegri ingin tim dengan karakter yang lebih kuat."

Mantan striker Swedia itu menjelaskan kepada CBS Golazo rencana dana RedBird untuk masa depan Rossoneri.

Kemenangan dalam derby melawan Inter telah mengembalikan semangat dunia Milan, yang kini mencoba percaya pada perburuan Scudetto. Zlatan Ibrahimovic, PenasihatSenior untuk dana RedBird, memberikan wawancara kepada CBS Golazo, merek Amerika yang menyiarkan Serie A kami, di mana ia membahas langkah-langkah selanjutnya Gerry Cardinale untuk Rossoneri.

 Dari lelucon tentang rivalitas dengan Nerazzurri hingga latar belakang debutnya di Belanda, mantan striker tersebut berbicara secara mendalam tentang Allegri, proyek Milan Futuro, dan ambisi yang harus dimiliki klub ini.

Berikut adalah kata-katanya.

  • "BAGIAN FASHION MILAN"

    "Kalian harus berada di sisi yang benar di Milan. Tahu kan, ada dua sisi: sisi biru dan sisi merah. Kami adalah sisi fashion (tertawa, red). Selamat datang di Milanello!" 

  • "Saya terinspirasi oleh Van Basten"

    "Siapa yang menginspirasiku? Marco van Basten. Hal yang menarik adalah ketika aku bergabung dengan Ajax, banyak orang membandingkanku dengannya, jadi tekanan sudah tinggi sejak awal. Aku belum siap untuk menanggung tekanan sebesar itu, karena jelas dia adalah ikon, legenda, dan di klub ini dia merupakan bagian dari trio Belanda, yang terdiri dari dia, Rijkaard, dan Gullit. Saya dibandingkan dengannya karena saya seorang penyerang, karena cara saya bermain... jadi dia adalah panutan saya ketika berbicara tentang Milan. Kariernya singkat, tetapi apa yang dia lakukan akan tetap tercatat dalam sejarah."

  • MILAN MASA DEPAN

    "Dalam budaya Italia, semua orang fokus pada hasil. Pemuda dan pelatih ingin menang. Jika saya ingin menang, saya akan memasukkan pemain yang siap, mengorbankan pemain yang memiliki potensi, dengan risiko menghambat perkembangannya. 

    Di Milan, kami telah mengubah hal ini. Pertama-tama, kami ingin memberikan waktu bermain kepada para pemain muda, karena ketika Anda masih muda, Anda harus bermain. Jika Anda tidak bermain di Milan Futuro, Anda bermain di Primavera, 100%. Jika Anda memulai di Milan Futuro tetapi ritmenya berbeda, kami akan memindahkan Anda ke Primavera, Anda tumbuh, dan kami akan membawa Anda kembali ke atas. 

    Ini seperti tangga yang kamu naiki dan turun, dengan tujuan untuk berkembang, sehingga ketika kamu sampai di tim utama, itu karena hasil yang telah kamu capai.

  • Memberikan para penggemar sebuah Milan yang menang

    "7 Liga Champions, 19 gelar juara liga, Ballon d'Or para pemain kami, semua trofi internasional yang telah kami menangkan. Para pendukung sudah terbiasa dengan hal ini, dan jika Anda tidak memberikannya kepada mereka, Anda tidak memberikan Milan kepada mereka, dan kita harus memberikannya kepada mereka."

  • "Allegri menginginkan tim dengan karakter yang lebih kuat."

    "Saya pernah dilatih oleh Allegri. Dia sangat pandai dalam menjalin hubungan dengan para pemain dan mengelola tim dengan sempurna. Dia sudah memenangkan trofi bersama Milan, dan dia sudah hebat saat melatih saya. Dia memiliki karakter, terutama karena saat saya bermain, situasinya tidak mudah karena ada pemain lain dengan karakter kuat seperti Seedorf dan Cassano. 

    Kami tidak takut untuk berbicara, tetapi Allegri harus memikirkan tim, bukan individu. Dia harus memikirkan yang terbaik untuk tim, dan dia melakukannya dengan sangat baik, dan sekarang dia menularkannya kepada tim. Pemain saat itu berbeda dengan pemain sekarang. Mungkin pemain sekarang memiliki karakter yang sedikit kurang, dan dia ingin mereka memilikinya."

  • MODRIC DAN RABIOT DI TINGKAT YANG BERBEDA

    "Bekerja dengan Allegri itu mudah, dia berpengalaman, pernah bermain di klub-klub besar. Dia seorang pemenang, dan bermain di Milan tidak untuk semua orang. Dia mengerti apa artinya bermain di Milan, jadi dia hanya perlu membuat para pemain mengerti. Kecuali Modric. Kamu tidak perlu menjelaskan apa pun padanya. Kami juga memiliki Rabiot yang, menurut saya, berada di level yang berbeda. Di tim ini, kami memiliki Mike (Maignan, red), Nkunku yang bergabung tahun ini, dan Rabiot. Saya pernah bermain bersama mereka saat mereka berusia 17 tahun di PSG, dan sekarang mereka berada di Milan."

