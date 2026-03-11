Ibrahimovic: "Kita harus menciptakan Milan yang menang. Kita adalah bagian fashion dari Milan. Modric dan Rabiot berada di level yang berbeda. Allegri ingin tim dengan karakter yang lebih kuat."

"Dalam budaya Italia, semua orang fokus pada hasil. Pemuda dan pelatih ingin menang. Jika saya ingin menang, saya akan memasukkan pemain yang siap, mengorbankan pemain yang memiliki potensi, dengan risiko menghambat perkembangannya.

Di Milan, kami telah mengubah hal ini. Pertama-tama, kami ingin memberikan waktu bermain kepada para pemain muda, karena ketika Anda masih muda, Anda harus bermain. Jika Anda tidak bermain di Milan Futuro, Anda bermain di Primavera, 100%. Jika Anda memulai di Milan Futuro tetapi ritmenya berbeda, kami akan memindahkan Anda ke Primavera, Anda tumbuh, dan kami akan membawa Anda kembali ke atas.

Ini seperti tangga yang kamu naiki dan turun, dengan tujuan untuk berkembang, sehingga ketika kamu sampai di tim utama, itu karena hasil yang telah kamu capai.