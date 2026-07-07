“AS memang harus menghadapi tim yang lebih baik. Belgia lebih unggul, baik secara statistik maupun berdasarkan apa yang terlihat di lapangan. Menurut saya, ini adalah pertandinganterburuk AS, tetapi memang benar juga bahwa mereka menghadapi lawan yang tangguh.”





“Hasil hari ini memang tidak memuaskan, tetapi pada akhirnya saya rasa perjalanan mereka di turnamen ini sudah cukup baik. Mereka telah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan di turnamen ini. Ya, mungkin saja keberuntungan membawa mereka melaju lebih jauh, tetapi saya rasa ini merupakan pelajaran berharga bagi Amerika Serikat.”





Dalam beberapa jam terakhir, Ibra mendapat banyak kritik karena mendukung keputusan FIFA untuk memberikan pengampunan kepada Folarin Balogun, penyerang Monaco yang sempat diskors setelah mendapat kartu merah saat melawan Bosnia, namun kemudian dibebaskan oleh FIFA dengan syarat.