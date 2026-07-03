Ibrahimović: Gol Kroasia yang dianulir adalah “pencurian”... dan Portugal “terperangkap” dalam kesombongan Ronaldo

Zlatan Ibrahimović, legenda tim nasional Swedia, menunjukkan kemarahan yang sangat besar setelah gol Kroasia dianulir pada detik-detik terakhir pertandingan melawan Portugal, di babak 32 besar Piala Dunia.

Gvardiol mencetak gol penyama kedudukan bagi Kroasia di menit-menit akhir melawan Portugal, namun wasit membatalkan gol tersebut dengan alasan offside, setelah melakukan tinjauan ulang melalui teknologi video.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" memuat pernyataan Zlatan Ibrahimović, saat menganalisis pertandingan tersebut untuk jaringan Fox Sports.

Ibra berkata, “Itu pertandingan yang luar biasa, tapi teknologi VAR merusaknya pada akhirnya. Saya tidak melihat adanya pelanggaran dalam gol penyama kedudukan (2-2).”

Dia menambahkan, “Teknologi video membatalkan gol tersebut, tapi bagi saya itu adalah pencurian. Entah sensor di dalam bola tidak berfungsi, atau ada sesuatu yang terjadi, karena Renato Vega menyentuh bola, dan itu berarti tidak ada offside.”

Dia menegaskan, “Lihatlah sudut tayangan ulangnya, pemain Kroasia nomor 20 tidak menyentuh bola, dan tidak mengubah arahnya sedikit pun. Yang menyentuhnya adalah pemain Portugal nomor 13, Renato Vega.”

Dia melanjutkan, “Bagaimana mungkin ada offside? Bek lawan menyentuh bola, lalu tiba-tiba pencetak gol Kroasia itu dianggap offside? Ini sungguh tidak masuk akal.”

Dia menjelaskan, “Tim Kroasia, yang berjuang sepenuh hati, dirampas momen impian mereka di Piala Dunia. Ketika sebuah gol dianulir pada menit ke-90, keputusan tersebut harus sejelas matahari terbit. Namun, dalam kasus ini, keputusan itu sama sekali tidak jelas. Ini bukan wasit, melainkan pencurian terang-terangan. Bagi saya, jelas mereka ingin Portugal dan Ronaldo lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Spanyol.”