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Zlatan Ibrahimovic 2026Getty Images

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Ibrahimović: Gol Kroasia yang dianulir adalah “pencurian”... dan Portugal “terperangkap” dalam kesombongan Ronaldo

Portugal vs Croatia
Portugal
Croatia
World Cup
Z. Ibrahimovic
C. Ronaldo
Portugal
Kroasia

Jelas sekali bahwa mereka ingin Portugal dan Ronaldo lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Spanyol

Zlatan Ibrahimović, legenda tim nasional Swedia, menunjukkan kemarahan yang sangat besar setelah gol Kroasia dianulir pada detik-detik terakhir pertandingan melawan Portugal, di babak 32 besar Piala Dunia.

Gvardiol mencetak gol penyama kedudukan bagi Kroasia di menit-menit akhir melawan Portugal, namun wasit membatalkan gol tersebut dengan alasan offside, setelah melakukan tinjauan ulang melalui teknologi video.

Surat kabar "La Gazzetta dello Sport" memuat pernyataan Zlatan Ibrahimović, saat menganalisis pertandingan tersebut untuk jaringan Fox Sports.

Ibra berkata, “Itu pertandingan yang luar biasa, tapi teknologi VAR merusaknya pada akhirnya. Saya tidak melihat adanya pelanggaran dalam gol penyama kedudukan (2-2).”

Dia menambahkan, “Teknologi video membatalkan gol tersebut, tapi bagi saya itu adalah pencurian. Entah sensor di dalam bola tidak berfungsi, atau ada sesuatu yang terjadi, karena Renato Vega menyentuh bola, dan itu berarti tidak ada offside.”

Dia menegaskan, “Lihatlah sudut tayangan ulangnya, pemain Kroasia nomor 20 tidak menyentuh bola, dan tidak mengubah arahnya sedikit pun. Yang menyentuhnya adalah pemain Portugal nomor 13, Renato Vega.”

Dia melanjutkan, “Bagaimana mungkin ada offside? Bek lawan menyentuh bola, lalu tiba-tiba pencetak gol Kroasia itu dianggap offside? Ini sungguh tidak masuk akal.”

Dia menjelaskan, “Tim Kroasia, yang berjuang sepenuh hati, dirampas momen impian mereka di Piala Dunia. Ketika sebuah gol dianulir pada menit ke-90, keputusan tersebut harus sejelas matahari terbit. Namun, dalam kasus ini, keputusan itu sama sekali tidak jelas. Ini bukan wasit, melainkan pencurian terang-terangan. Bagi saya, jelas mereka ingin Portugal dan Ronaldo lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Spanyol.”

  • 크리스티아누 호날두 (Cristiano Ronaldo)Getty Images

    Ronaldo kehilangan sentuhan dan kecepatannya dalam bergerak

    Ibrahimović juga melontarkan kritik tajam kepada Cristiano Ronaldo, dengan mengatakan, “Para penggemar Portugal seharusnya sudah bisa menduga apa yang akan terjadi.”

    Dia menegaskan, “Anda tidak bisa berharap memenangkan apa pun pada tahun 2026 jika lini serang Anda dipimpin oleh Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun, terutama ketika Gonçalo Ramos—yang masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol—hanya duduk di bangku cadangan. Ini bukanlah yang disebut kepemimpinan legendaris, melainkan kesombongannya yang menjadikan tim nasional sebagai sandera.”

    Dia melanjutkan, “Ronaldo telah kehilangan sentuhan dan kecepatannya dalam bergerak. Kini dia hanya puas berada di dalam kotak penalti; pada tahap ini, aura dan ketenarannya justru lebih mendukungnya daripada kakinya sendiri. Terus memainkannya sebagai starter adalah tindakan gila murni yang didorong oleh rasa rindu akan masa lalu.”

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    Roberto Martínez menentukan hasil pertandingan berkat pergantian pemainnya yang cerdas

    Dia menambahkan, “Pada akhirnya, Portugal lolos ke babak 16 besar, dan begitulah sepak bola... Terkadang aturan berpihak pada Anda, dan terkadang justru melawan Anda. Sangat disayangkan bahwa kali ini hal itu terjadi atas biaya Kroasia.”

    Dia menambahkan, “Luka Modrić dan Mateo Kovačić meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak. Mereka telah memberikan segalanya, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan mereka.”

    Ia melanjutkan analisisnya, “Secara umum, Portugal adalah tim yang lebih baik dan menampilkan permainan yang sangat bagus, tetapi Kroasia juga memasuki pertandingan ini dengan niat mencetak gol. Saya tidak puas dengan penampilan Pedro Neto dan Bruno Fernandes, karena performa mereka di bawah ekspektasi, sementara Rafael Leão tampil luar biasa dan menimbulkan masalah besar bagi pertahanan Kroasia."

    Dia menyimpulkan, “Roberto Martínez menentukan hasil pertandingan berkat pergantian pemainnya yang cerdas, setelah memasukkan Nelson Semedo, Francisco Conceição, Bernardo Silva, dan Gonçalo Ramos. Selain itu, Liao memberikan umpan kunci yang luar biasa kepada Ramos, yang kemudian mencetak gol pembuka keunggulan Portugal.”

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