Getty
Diterjemahkan oleh
Ibrahima Konate semakin dekat dengan kepindahan ke Real Madrid hanya beberapa hari setelah dikonfirmasi hengkang dari Liverpool
Kejutan eksodus dari Anfield menandai akhir yang penuh emosi dari era penuh gelar
Bek berusia 27 tahun itu meninggalkan Anfield setelah lima musim sukses yang membuahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk gelar Liga Premier pada tahun 2025. Menyusul pengumuman resmi tentang kepergiannya, bek tengah tersebut mengunggah pesan di media sosial untuk mengungkapkan keterkejutannya yang tulus dan kesedihannya terkait bagaimana masa baktinya di Merseyside berakhir, padahal sebelumnya ia sempat menyatakan bahwa perpanjangan kontrak sudah di depan mata.
Kepergiannya bertepatan dengan hengkangnya Mohamed Salah dan Andrew Robertson yang menjadi sorotan. Namun, sementara kedua legenda tersebut mendapat perpisahan yang emosional selama pertandingan imbang 1-1 melawan Brentford, bek asal Prancis ini sama sekali tidak mendapat perpisahan yang layak dari para pendukung sebelum kontraknya secara resmi berakhir.
- Getty Images
Real Madrid mencapai kesepakatan untuk bek tengah asal Prancis
Menurut laporan eksklusif dari Onze Mondial, Real Madrid telah memanfaatkan situasi ini dan mencapai kesepakatan yang pasti untuk mendatangkan bek yang sangat diminati tersebut secara gratis. Klub raksasa Spanyol ini telah lama mengagumi bek tengah tangguh tersebut, dan mendapatkan pemain sekelasnya tanpa biaya transfer merupakan sebuah prestasi besar. Ketentuan pribadi dilaporkan telah sepenuhnya disepakati antara klub raksasa Eropa tersebut dan perwakilan sang pemain, dengan sang bek sangat antusias untuk memulai tantangan baru di La Liga setelah mencatatkan 183 penampilan di sepak bola Inggris.
Pemilihan presiden memegang kunci untuk pengesahan akhir
Namun, terwujudnya transfer yang menjadi sorotan ini masih bergantung pada masalah politik internal yang krusial di Spanyol. Media ini memahami bahwa agar kesepakatan ini dapat dikonfirmasi secara resmi, Florentino Perez harus terlebih dahulu terpilih kembali sebagai presiden klub. Pemilihan presiden yang krusial ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, dan hasilnya akan menentukan masa depan langsung urusan transfer Real Madrid. Meskipun pergantian kepemimpinan masih sangat tidak mungkin terjadi, Konate harus menunggu proses pemungutan suara resmi selesai sebelum menandatangani kontrak barunya yang menguntungkan dengan raksasa Spanyol tersebut.
- Getty
Kampanye Piala Dunia digelar sebelum peluncuran di Madrid
Langkah selanjutnya bagi sang bek adalah mengalihkan fokus utamanya sepenuhnya ke tugas internasional bersama Les Bleus. Konate saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia FIFA musim panas ini, dengan target menjadi tulang punggung pertahanan Prancis menuju kejayaan dunia. Begitu turnamen internasionalnya usai, pengumuman resmi dan acara perkenalan di Madrid akan secara resmi menandai dimulainya babak baru yang menarik dalam kariernya.