Ibrahima Konate semakin dekat dengan kepindahan ke Real Madrid hanya beberapa hari setelah dikonfirmasi hengkang dari Liverpool

Bek berusia 27 tahun itu meninggalkan Anfield setelah lima musim sukses yang membuahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk gelar Liga Premier pada tahun 2025. Menyusul pengumuman resmi tentang kepergiannya, bek tengah tersebut mengunggah pesan di media sosial untuk mengungkapkan keterkejutannya yang tulus dan kesedihannya terkait bagaimana masa baktinya di Merseyside berakhir, padahal sebelumnya ia sempat menyatakan bahwa perpanjangan kontrak sudah di depan mata.

Kepergiannya bertepatan dengan hengkangnya Mohamed Salah dan Andrew Robertson yang menjadi sorotan. Namun, sementara kedua legenda tersebut mendapat perpisahan yang emosional selama pertandingan imbang 1-1 melawan Brentford, bek asal Prancis ini sama sekali tidak mendapat perpisahan yang layak dari para pendukung sebelum kontraknya secara resmi berakhir.