Ibrahima Konate mengaku 'senang' untuk PSG saat ia menggunakan pilihan kata yang aneh dalam wawancara setelah kekalahan Liverpool di Liga Champions

Setelah peluit akhir dibunyikan, Konate secara terbuka mengkritik kurangnya dukungan yang diterima klub-klub Inggris dari Liga Premier. Bek tersebut mencatat bahwa ini bukanlah kali pertama Liverpool berada dalam posisi yang kurang menguntungkan selama babak gugur kompetisi Eropa.

“Saya rasa ini sudah dua kali berturut-turut — karena musim lalu juga sama. Saya berharap kami mendapatkan hal yang sama di Liga Premier, tapi situasinya benar-benar berbeda,” kata Konate kepada Stan Sport. “Dalam arti tertentu, saya senang untuk mereka karena bagus bagi mereka [bahwa] liga membantu mereka mencapai sesuatu di Liga Champions. Saya harap di Liga Premier mereka akan melakukan hal yang sama di masa depan. Mengapa tidak [melakukan sesuatu] untuk tim-tim yang bermain di Liga Champions juga?"