Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Ibrahima Konate mengaku 'senang' untuk PSG saat ia menggunakan pilihan kata yang aneh dalam wawancara setelah kekalahan Liverpool di Liga Champions
The Reds kesulitan di Paris
Liverpool dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga impian Eropa mereka tetap hidup setelah penampilan tajam PSG di Parc des Princes. Gol-gol dari Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia membuat tim asuhan Arne Slot menelan kekalahan 2-0, sehingga mereka harus membalikkan defisit yang cukup besar pada leg kedua.
Kekalahan ini diperparah oleh perbedaan waktu persiapan antara kedua raksasa tersebut. Sementara The Reds harus segera beralih ke kompetisi domestik, juara Prancis telah diberi keuntungan kompetitif oleh badan pengatur mereka untuk memastikan mereka dalam kondisi prima saat pertandingan leg kedua di Anfield.
- Getty Images Sport
Konate iri dengan dukungan dari Prancis
Setelah peluit akhir dibunyikan, Konate secara terbuka mengkritik kurangnya dukungan yang diterima klub-klub Inggris dari Liga Premier. Bek tersebut mencatat bahwa ini bukanlah kali pertama Liverpool berada dalam posisi yang kurang menguntungkan selama babak gugur kompetisi Eropa.
“Saya rasa ini sudah dua kali berturut-turut — karena musim lalu juga sama. Saya berharap kami mendapatkan hal yang sama di Liga Premier, tapi situasinya benar-benar berbeda,” kata Konate kepada Stan Sport. “Dalam arti tertentu, saya senang untuk mereka karena bagus bagi mereka [bahwa] liga membantu mereka mencapai sesuatu di Liga Champions. Saya harap di Liga Premier mereka akan melakukan hal yang sama di masa depan. Mengapa tidak [melakukan sesuatu] untuk tim-tim yang bermain di Liga Champions juga?"
Perdebatan mengenai padatnya jadwal pertandingan
Komentar-komentar tersebut kembali memicu perdebatan yang sudah berlangsung lama mengenai kesejahteraan pemain dan penolakan Liga Premier untuk mengubah jadwal bagi tim-tim yang berlaga di kompetisi Eropa. Sementara Ligue 1 menunda pertandingan krusial PSG melawan Lens, Liverpool harus bertandang untuk menghadapi Fulham yang sedang bangkit. Dampak fisik yang dialami skuad Slot menjadi perhatian utama, terutama karena Fulham belum terkalahkan dalam tiga pertemuan terakhir mereka melawan The Reds. Para bintang Liverpool terpaksa menjalani jadwal domestik yang melelahkan sementara rival-rival mereka di kompetisi Eropa diberi waktu yang cukup untuk pulih dan menyusun strategi.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun peluang mereka tampak tipis, Liverpool tetap optimis bisa meraih hasil positif pada leg kedua di Anfield pekan depan dalam upaya mereka melaju ke semifinal. Namun, sebelum laga tersebut, mereka akan menghadapi Fulham di Liga Premier pada hari Sabtu, dengan target memperkecil selisih poin dari tim-tim di atas mereka di klasemen.