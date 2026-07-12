Ibrahima Konate menegaskan bahwa Prancis tidak akan terjebak dalam 'jebakan' Lamine Yamal, saat ia menanggapi pernyataan sang bintang Spanyol mengenai 'ketakutan' menjelang laga semifinal Piala Dunia

Ketegangan semakin memuncak menjelang semifinal Piala Dunia 2026 yang sangat dinanti di Arlington, Texas. Setelah kemenangan Spanyol atas Belgia di perempat final, bintang muda Barcelona, Yamal, melontarkan pernyataan provokatif dengan menyiratkan bahwa Prancis-lah yang seharusnya merasakan tekanan, mengingat sejarah hubungan kedua negara belakangan ini.

Namun, Konate dengan cepat menepis komentar remaja tersebut. "Apakah Prancis takut pada Spanyol? Tidak. Sejujurnya, kami tidak memperdulikan segala hal yang dikatakan menjelang pertandingan," katanya kepada para wartawan.

"Kami tidak boleh takut pada siapa pun. Yang penting adalah tetap rendah hati seperti saat kami memulai kompetisi ini dan tidak terjebak dalam pernyataan-pernyataan semacam itu, terutama di saat seperti ini. Dia boleh mengatakan apa pun yang dia mau. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan ini, dan saya berharap, setelah pertandingan usai, hasilnya akan menguntungkan kami."