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Ibrahima Konate menegaskan bahwa Prancis tidak akan terjebak dalam 'jebakan' Lamine Yamal, saat ia menanggapi pernyataan sang bintang Spanyol mengenai 'ketakutan' menjelang laga semifinal Piala Dunia
Prancis tak terpengaruh oleh rasa percaya diri Spanyol
Ketegangan semakin memuncak menjelang semifinal Piala Dunia 2026 yang sangat dinanti di Arlington, Texas. Setelah kemenangan Spanyol atas Belgia di perempat final, bintang muda Barcelona, Yamal, melontarkan pernyataan provokatif dengan menyiratkan bahwa Prancis-lah yang seharusnya merasakan tekanan, mengingat sejarah hubungan kedua negara belakangan ini.
Namun, Konate dengan cepat menepis komentar remaja tersebut. "Apakah Prancis takut pada Spanyol? Tidak. Sejujurnya, kami tidak memperdulikan segala hal yang dikatakan menjelang pertandingan," katanya kepada para wartawan.
"Kami tidak boleh takut pada siapa pun. Yang penting adalah tetap rendah hati seperti saat kami memulai kompetisi ini dan tidak terjebak dalam pernyataan-pernyataan semacam itu, terutama di saat seperti ini. Dia boleh mengatakan apa pun yang dia mau. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk pertandingan ini, dan saya berharap, setelah pertandingan usai, hasilnya akan menguntungkan kami."
- Getty Images Sport
Spanyol 'bukan hanya Lamine'
Konate sangat yakin bahwa tim asuhan Didier Deschamps tidak boleh hanya berfokus pada satu pemain saja. Mantan bek tengah Liverpool ini, yang baru-baru ini resmi bergabung dengan Real Madrid dalam transfer yang menjadi sorotan, meyakini bahwa kekuatan kolektif La Roja-lah yang menjadi ancaman sesungguhnya.
Ketika ditanya mengenai rencana taktis untuk pemain sayap muda tersebut, Konate menjelaskan: "Sejujurnya, kami belum memikirkan hal itu secara spesifik. Spanyol adalah tim yang luar biasa, dengan banyak pemain kelas atas. Namun, tujuannya bukanlah untuk hanya fokus pada satu pemain saja, karena seluruh tim bisa membahayakan Anda. Bukan hanya Lamine — melainkan seluruh tim Spanyol."
Mengatasi bayang-bayang Euro 2024
Spanyol memang lebih unggul dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah mengalahkan Prancis di semifinal Euro 2024, namun Konate menyoroti beberapa keadaan khusus yang menurutnya memengaruhi hasil-hasil tersebut.
Ia berkata: "Kami tidak akan berbohong: itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Namun, sejujurnya, jika kita saling jujur—dan dengan segala hormat kepada setiap pemain di tim nasional Prancis ini—susunan pemain inti yang turun ke lapangan melawan Spanyol hari itu, terutama di lini pertahanan, terdiri dari banyak pemain yang belum membangun chemistry satu sama lain. Itu adalah pertama kalinya kami semua bermain bersama, dan hal itu membuat segalanya menjadi rumit. Saya rasa jika situasinya berbeda, sejujurnya saya tidak yakin pertandingan itu akan berakhir dengan hasil yang sama."
- Getty/GOAL
Konate antusias menanti kepindahannya ke Madrid yang telah lama diimpikannya
Konate juga menyempatkan diri untuk merenungkan pencapaian pribadinya setelah resmi bergabung dengan Real Madrid.
Meskipun semifinal turnamen internasional sudah di depan mata, ia tetap menyadari betapa pentingnya transfer ini. "Ini adalah klub terhebat dalam sejarah. Sampai kamu mengenakan jersey itu, kamu tidak benar-benar menyadarinya," akunya.
Namun, prioritas utamanya saat ini tetap membawa Prancis ke final Piala Dunia ketiga berturut-turut saat mereka berupaya membalas dendam kepada Yamal dan Spanyol.
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