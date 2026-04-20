Ibrahima Konate memberikan kabar terbaru yang penting mengenai masa depannya seiring mendekatnya tanggal berakhirnya kontraknya di Liverpool
Terobosan kontrak bagi Konate
Pemain asal Prancis itu mengisyaratkan bahwa ia berharap dapat menandatangani kontrak baru, yang secara efektif mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan mengenai masa depannya. Dengan kontraknya yang saat ini akan berakhir pada akhir musim, para penggemar semakin khawatir bahwa pemain berusia 26 tahun itu bisa hengkang secara gratis pada musim panas nanti. Namun, bek tengah tersebut mengungkapkan bahwa negosiasi dengan direktur olahraga Richard Hughes hampir mencapai kesepakatan.
Berbicara tentang situasinya, Konate menyatakan: “Masa depanku? Sejujurnya, banyak hal yang orang katakan, tapi sudah lama kami berdiskusi dengan klub dan kami hampir mencapai kesepakatan. Saya rasa semua orang menginginkan hal ini selama mungkin, tapi kami berada di jalur yang baik. Pasti ada peluang besar saya akan tetap di sini musim depan. Inilah yang selalu saya inginkan. Saya sedang menunggu penyelesaian kontrak, tetapi ketika semuanya sudah beres, Anda harus bertanya kepada Richard apa yang saya katakan kepadanya pada bulan September dan November, dan dia akan mengatakan sesuatu yang akan membuat semua orang tenang.”
Menjalani kampanye yang sulit
Musim ini terasa seperti naik-turun emosi bagi Konate, yang harus menghadapi kehilangan pribadi dan performa yang naik-turun di bawah asuhan Arne Slot. Mantan pemain RB Leipzig ini berbagi cerita tentang tantangan yang ia hadapi di balik layar, termasuk meninggalnya ayahnya, Hamady, awal tahun ini. Terlepas dari rintangan-rintangan tersebut, komitmennya terhadap The Reds tak pernah goyah saat klub ini berupaya mengamankan tiket ke Liga Champions.
“Ini adalah tahun yang berat karena banyak hal terjadi dan saya rasa jika semua orang tahu persis apa yang terjadi pada saya, mereka akan memahami banyak hal, termasuk pengorbanan apa saja yang telah saya lakukan untuk klub ini,” tambah Konate. “Saat ini saya fokus pada akhir musim dan memastikan kami lolos ke Liga Champions musim depan, dan setelah itu kami akan meluangkan waktu untuk membicarakan musim ini karena ini akan menjadi bagian besar dari kisah hidup saya.”
Perbandingan dengan kisah Salah dan Van Dijk
Meskipun sebagian pendukung merasa cemas dengan lamanya proses negosiasi, Konate menunjuk pada sejarah klub baru-baru ini bersama Mohamed Salah dan Virgil van Dijk sebagai bukti bahwa kesabaran sangat diperlukan. Kedua ikon tersebut membutuhkan waktu sebelum akhirnya menyetujui perpanjangan kontrak pada akhir musim lalu, dan Konate meyakini bahwa klub lebih memilih menangani perpanjangan kontrak pemain bintang dengan cara khusus ini menjelang akhir musim.
“Ini adalah negosiasi. Dengan Virgil dan Mo musim lalu, situasinya persis sama. Saya pikir mereka menandatangani kontrak pada bulan April dan mungkin inilah yang diinginkan klub,” tambahnya. Sementara Konate hampir mencapai kesepakatan, rekan setimnya Dominik Szoboszlai mengakui bahwa masa depannya tidak berada di tangannya karena pembicaraannya sendiri terus berjalan lambat.
Memperkuat barisan pertahanan Anfield
Kabar perpanjangan kontrak Konate akan menjadi angin segar bagi Slot, yang saat ini sedang menghadapi masa transisi dalam skuadnya. Meskipun Liverpool telah mengamankan kesepakatan untuk Cody Gakpo dan Ryan Gravenberch, status para pemain senior seperti Van Dijk dan Joe Gomez tetap menjadi bahan pembicaraan karena mereka memasuki tahun terakhir kontrak masing-masing. Keputusan Konate untuk bertahan memberikan rasa kesinambungan bagi barisan pertahanan yang baru-baru ini dilanda cedera.
Konate menutup pernyataannya dengan menegaskan ikatan yang mendalam dengan staf dan pendukung klub: “Bukan hanya dengan para penggemar, terutama dengan orang-orang yang bekerja di klub, setiap orang yang bekerja di sana. Saya menganggapnya sebagai keluarga saya sendiri. Ini adalah klub yang luar biasa dan keluarga yang luar biasa. Itulah mengapa kami harus memberikan yang terbaik di lapangan - untuk mereka, untuk para penggemar, untuk semua orang di kota ini. Klub ini sangat berarti bagi saya.”