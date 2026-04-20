Ibrahima Konate memberikan kabar terbaru yang penting mengenai masa depannya seiring mendekatnya tanggal berakhirnya kontraknya di Liverpool

Pemain asal Prancis itu mengisyaratkan bahwa ia berharap dapat menandatangani kontrak baru, yang secara efektif mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan mengenai masa depannya. Dengan kontraknya yang saat ini akan berakhir pada akhir musim, para penggemar semakin khawatir bahwa pemain berusia 26 tahun itu bisa hengkang secara gratis pada musim panas nanti. Namun, bek tengah tersebut mengungkapkan bahwa negosiasi dengan direktur olahraga Richard Hughes hampir mencapai kesepakatan.

Berbicara tentang situasinya, Konate menyatakan: “Masa depanku? Sejujurnya, banyak hal yang orang katakan, tapi sudah lama kami berdiskusi dengan klub dan kami hampir mencapai kesepakatan. Saya rasa semua orang menginginkan hal ini selama mungkin, tapi kami berada di jalur yang baik. Pasti ada peluang besar saya akan tetap di sini musim depan. Inilah yang selalu saya inginkan. Saya sedang menunggu penyelesaian kontrak, tetapi ketika semuanya sudah beres, Anda harus bertanya kepada Richard apa yang saya katakan kepadanya pada bulan September dan November, dan dia akan mengatakan sesuatu yang akan membuat semua orang tenang.”