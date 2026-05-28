Ibrahima Konate akan meninggalkan Liverpool pada musim panas ini setelah pembicaraan perpanjangan kontrak menemui jalan buntu

Sebuah pukulan telak bagi rencana pertahanan Arne Slot, Konate kini dipastikan akan hengkang dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini. Kontrak pemain berusia 27 tahun itu akan berakhir dalam hitungan minggu, dan meskipun kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan selama beberapa bulan, talkSPORT melaporkan bahwa negosiasi tersebut akhirnya menemui jalan buntu tanpa mencapai kesepakatan.

Bek tersebut sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa masa depannya tetap di Merseyside, bahkan baru-baru ini pada bulan April ia menyatakan bahwa kesepakatan akan segera tercapai. "Ada banyak hal yang dikatakan orang, tetapi kami telah lama berdiskusi dengan klub dan kami hampir mencapai kesepakatan. Saya rasa semua orang menginginkan hal itu secepat mungkin, tetapi kami berada di jalur yang baik," kata Konate saat itu. Dia menambahkan: "Tentu saja, ada peluang besar bahwa saya akan tetap di sini musim depan. Inilah yang selalu saya inginkan."