Ibrahima Konate akan meninggalkan Liverpool pada musim panas ini setelah pembicaraan perpanjangan kontrak menemui jalan buntu
Sebuah pukulan telak bagi rencana pertahanan Arne Slot, Konate kini dipastikan akan hengkang dari Liverpool sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini. Kontrak pemain berusia 27 tahun itu akan berakhir dalam hitungan minggu, dan meskipun kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan selama beberapa bulan, talkSPORT melaporkan bahwa negosiasi tersebut akhirnya menemui jalan buntu tanpa mencapai kesepakatan.
Bek tersebut sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa masa depannya tetap di Merseyside, bahkan baru-baru ini pada bulan April ia menyatakan bahwa kesepakatan akan segera tercapai. "Ada banyak hal yang dikatakan orang, tetapi kami telah lama berdiskusi dengan klub dan kami hampir mencapai kesepakatan. Saya rasa semua orang menginginkan hal itu secepat mungkin, tetapi kami berada di jalur yang baik," kata Konate saat itu. Dia menambahkan: "Tentu saja, ada peluang besar bahwa saya akan tetap di sini musim depan. Inilah yang selalu saya inginkan."
Gelombang hengkangnya pemain dari Anfield semakin meningkat
Kepergian Konate akan bertepatan dengan hengkangnya Mohamed Salah dan Andrew Robertson yang menjadi sorotan. Ketiga pemain tersebut merupakan tokoh kunci dalam keberhasilan klub meraih gelar juara Liga Premier 2024-25, yang mengukuhkan status mereka sebagai legenda Liverpool masa kini.
Sementara Salah dan Robertson mendapat perpisahan yang emosional saat hasil imbang 1-1 melawan Brentford Minggu lalu, situasi Konate masih diselimuti ketidakpastian saat itu. Kini, dengan kepergiannya yang semakin dekat, pemain asal Prancis ini siap menutup bab kariernya setelah lima tahun sukses di klub, di mana ia membentuk kemitraan yang tangguh dengan Virgil van Dijk yang sangat bermanfaat bagi Jurgen Klopp dan Slot.
Merenungkan karier yang dipenuhi gelar
Pemain timnas Prancis ini mengakhiri masa baktinya di Liverpool dengan koleksi trofi yang mengesankan, termasuk gelar Liga Premier, Piala FA, dua gelar Piala Carabao, dan Community Shield. Ia telah mencatatkan 183 penampilan di semua kompetisi bersama Liverpool, dengan 118 di antaranya di Liga Premier, saat ia membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah paling tangguh dan andal di liga tersebut.
Meskipun performa kolektif The Reds mengalami penurunan musim ini, Konate tetap menjadi bagian penting dalam tim, dengan tampil dalam 36 dari 38 pertandingan liga klub. Keandalannya di kompetisi Eropa juga patut dicatat, karena ia akan hengkang setelah bermain 28 kali di Liga Champions untuk klub, memberikan tingkat pengalaman yang akan sulit digantikan dalam waktu dekat.
Merencanakan kehidupan setelah Konate
Mengingat Real Madrid telah lama mengincar pemain asal Prancis tersebut, Liverpool kini harus mengalihkan perhatian ke masa depan dan mengintegrasikan talenta generasi berikutnya. Klub ini telah mengambil langkah proaktif pada bursa transfer musim dingin dengan mendatangkan Jeremy Jacquet dari Rennes seharga £60 juta. Pemain berusia 20 tahun itu dijadwalkan secara resmi bergabung dengan skuad pada 1 Juli.
Slot juga berharap akan kembalinya pemain muda berbakat Giovanni Leoni untuk memperkuat opsi di lini belakang. Perkembangan Leoni terhenti secara tragis akibat cedera ACL saat debutnya, namun ia diharapkan dapat memberikan kedalaman skuad yang sangat dibutuhkan bersama Jacquet.