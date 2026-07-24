Arsenal
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Ian Wright, Riccardo Calafiori, dan Chloe Kelly memamerkan seragam tandang Arsenal yang terinspirasi dari era 1990-an untuk musim 2026-27, saat tim asuhan Mikel Arteta bersiap mempertahankan gelar juara Liga Premier
Arsenal menghidupkan kembali desain ikonik
Arsenal dan adidas telah memperkenalkan seragam tandang baru klub untuk musim 2026-27, yang menghadirkan interpretasi modern dari salah satu seragam sepak bola paling ikonik. Terinspirasi oleh jersey 'Bruised Banana' yang terkenal yang dikenakan antara tahun 1991 dan 1993, seragam berwarna biru tua ini hadir saat juara Liga Premier asuhan Arteta bersiap untuk mempertahankan gelar mereka. Seragam ini memadukan logo adidas Trefoil dengan teknologi performa terkini sekaligus memberikan penghormatan kepada sejarah klub.
Para pemain menghargai warisan tersebut
Peluncuran ini disertai dengan serangkaian film pendek yang menampilkan Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz, dan para pendukung Arsenal, yang semuanya menceritakan kisah di balik seragam sepak bola serta makna yang terkandung di dalamnya.
Calafiori mengatakan: "Kami semua sangat menantikan untuk bermain dengan seragam ini. Kami tahu betapa besar pengaruh 'Bruised Banana' bagi para pendukung kami; Anda hanya perlu melihat betapa banyak dari mereka yang masih mengenakannya hingga hari ini untuk memahami betapa berartinya seragam ini bagi klub. Kami bangga mengenakan sesuatu yang sarat dengan sejarah dan menggunakan hal itu sebagai inspirasi saat kami terus berjuang untuk maju."
Interpretasi modern dari sebuah karya klasik
Seragam baru ini didesain dengan warna dasar biru tua dan motif geometris yang terinspirasi dari desain aslinya, memadukan nuansa biru tua dan kuning untuk tampilan yang kontemporer. Aksen merah dan kuning terlihat pada kerah leher bulat Trefoil, sementara lambang Arsenal ditempatkan berdampingan dengan logo adidas Trefoil.
Calafiori menambahkan: "Kini giliran kami untuk menciptakan warisan kami sendiri di klub ini. Kami telah menikmati begitu banyak momen luar biasa bersama para pendukung, namun kami masih haus akan prestasi lebih. Kami ingin terus meraih kemenangan, terus menciptakan kenangan istimewa bersama, dan memberikan lebih banyak alasan kepada para pendukung untuk bangga pada tim ini."
Kaos ini juga dilengkapi dengan teknologi CLIMACOOL+ dari adidas, yang dirancang untuk membantu mengatur suhu tubuh melalui manajemen kelembapan yang canggih dan zona ventilasi yang ditempatkan secara strategis.
- Arsenal
Siap untuk kampanye berikutnya?
Seragam tandang musim 2026-27 dilengkapi dengan celana pendek dan kaus kaki berwarna biru tua yang serasi, dengan aksen merah dan kuning yang selaras untuk menciptakan tampilan yang seragam di lapangan.
Tersedia segera di toko-toko resmi Arsenal, gerai ritel adidas terpilih, Arsenal Direct, dan toko online adidas, seragam baru ini menandai dimulainya musim baru saat tim asuhan Arteta berupaya membangun kesuksesan mereka di Liga Premier dan menorehkan babak baru dalam sejarah klub.
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