Peluncuran ini disertai dengan serangkaian film pendek yang menampilkan Declan Rice, Chloe Kelly, Riccardo Calafiori, Ian Wright, Little Simz, dan para pendukung Arsenal, yang semuanya menceritakan kisah di balik seragam sepak bola serta makna yang terkandung di dalamnya.

Calafiori mengatakan: "Kami semua sangat menantikan untuk bermain dengan seragam ini. Kami tahu betapa besar pengaruh 'Bruised Banana' bagi para pendukung kami; Anda hanya perlu melihat betapa banyak dari mereka yang masih mengenakannya hingga hari ini untuk memahami betapa berartinya seragam ini bagi klub. Kami bangga mengenakan sesuatu yang sarat dengan sejarah dan menggunakan hal itu sebagai inspirasi saat kami terus berjuang untuk maju."







