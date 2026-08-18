Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Ian Wright memperingatkan Arsenal soal ancaman Chelsea dalam perebutan gelar Premier League dan menegaskan The Gunners membutuhkan lebih banyak rekrutan marquee

I. Wright
Arsenal
X. Alonso
M. Arteta
Premier League
Chelsea
Nottingham Forest

Legenda Arsenal Ian Wright melontarkan peringatan ganda kepada mantan klubnya saat mereka bersiap mempertahankan gelar Premier League. Striker ikonik itu meyakini Arsenal harus kembali terjun ke bursa transfer demi menambah daya bintang, sembari tetap waspada terhadap Chelsea yang bangkit di bawah Xabi Alonso.

  • Wright mendesak Arsenal untuk mendatangkan bala bantuan

    Arsenal memulai musim mereka dengan gaya lewat kemenangan meyakinkan atas Manchester City di Community Shield, tetapi Wright masih belum yakin skuad itu sudah sepenuhnya siap untuk perjalanan panjang. Meski Christos Tzolis dan Bruno Guimaraes telah datang, mantan penyerang itu menegaskan bahwa Mikel Arteta membutuhkan lebih banyak kualitas elite untuk mencapai level berikutnya.

    "Arsenal masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan dan sejauh ini semuanya berjalan lambat. Saya tahu Piala Dunia akan berdampak besar pada itu, tetapi seperti yang kita tahu betapa pentingnya memulai liga ini dengan kuat, semakin cepat para pemain baru itu bisa datang, semakin baik," kata Wright kepada Metro.

    "Kami mendengar apa yang dikatakan manajer setelah kekalahan di final Liga Champions tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai level berikutnya bagi klub ini, jadi itulah yang akan kami tuntut dari klub."


    • Iklan
  • Xabi AlonsoGetty Images

    Chelsea muncul sebagai kuda hitam kejutan dalam perburuan gelar

    Meski Arsenal secara luas dianggap sebagai favorit untuk mempertahankan gelar mereka, Wright mengidentifikasi potensi ancaman dari London Barat. Setelah finis mengecewakan di peringkat ke-10 musim lalu, Chelsea telah mengalami pergantian manajer dengan Alonso mengambil alih kendali. Wright menilai absennya Chelsea dari kompetisi Eropa bisa menjadi keuntungan yang menentukan, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya fokus pada urusan domestik dan melancarkan tantangan serius untuk memperebutkan gelar utama.

    "City, Chelsea, dan Liverpool semuanya punya manajer baru, yang membuat ketiganya sedikit sulit diprediksi," jelas Wright. "Ini musim transisi yang besar bagi City: tanpa Bernardo Silva, Stones, Pep, dan Rodri. Tetapi mereka punya Haaland, dan itu akan membawa Anda melangkah jauh terlepas dari masalah lainnya."

    Ia menambahkan: "Saya menjagokan Chelsea untuk bersaing jika Alonso memulai dengan baik dan mampu membuat mereka lebih solid dalam bertahan. Dia mendatangkan beberapa pemain berpengalaman, yang sudah mereka butuhkan sejak lama. Saya bisa melihat mereka menemukan ritme yang bagus tanpa sepak bola Eropa."

  • Menilai tim-tim lain di Premier League

    Wright juga memantau dengan saksama tim-tim papan tengah yang bisa mengganggu tatanan yang sudah mapan. Ia menyoroti Nottingham Forest asuhan Oliver Glasner sebagai tim yang patut diperhatikan.

    "Saya akan mengamati Nottingham Forest sekarang setelah Oliver Glasner datang," tambah Wright. "Mereka punya banyak talenta yang berhasil mereka pertahankan, Glasner adalah pelatih yang sangat bagus, dan mereka telah mendatangkan beberapa rekrutan bagus. Tim-tim seperti Brighton, Bournemouth, dan Sunderland harus bersaing di Eropa, yang bisa berdampak pada mereka di liga dan menguntungkan Forest."

    "Tottenham Hotspur juga hanya bermain sekali sepekan dan telah menunjukkan peningkatan besar. Mereka mungkin masih membutuhkan pencetak gol, tetapi saya memperkirakan mereka akan melesat naik di klasemen."

    @wrightyofficial

    This has gone on long enough… can we get rid of the rule that means players get a yellow card if they take their shirt off?! Sign our petition (link in bio) and let’s bring some joy back to the game! @Gillette #ad #BodyShavingWorthCelebrating #TheBestYourBodyCanGet #GilletteBODY

    ♬ original sound - Ian Wright


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Arsenal FA Cup 1993 Ian WrightGetty

    Kampanye untuk kegembiraan dalam selebrasi gol

    Terlepas dari analisis taktisnya, Wright vokal menyuarakan keinginannya untuk melihat sepakbola kembali ke akar yang lebih emosional. Saat ini ia mendukung kampanye untuk menghentikan kartu kuning bagi selebrasi melepas jersey.

    Mengenang kariernya sendiri, Wright mengingat: "Saya akan bilang yang saat kami melawan Aston Villa, dengan kaus bertuliskan 'I love the lads' saya. Saat itu segalanya baru mulai terjadi, kami membuat pergerakan hebat sebagai tim dan saya menjalani masa yang luar biasa bersama anak-anak; itu brilian. Itu mungkin yang terbaik buat saya. Setiap kali saya melihat fotonya, saya merasakan suasana ruang ganti dan kegembiraan yang kami bagi bersama."