Arsenal memulai musim mereka dengan gaya lewat kemenangan meyakinkan atas Manchester City di Community Shield, tetapi Wright masih belum yakin skuad itu sudah sepenuhnya siap untuk perjalanan panjang. Meski Christos Tzolis dan Bruno Guimaraes telah datang, mantan penyerang itu menegaskan bahwa Mikel Arteta membutuhkan lebih banyak kualitas elite untuk mencapai level berikutnya.

"Arsenal masih punya banyak urusan yang harus diselesaikan dan sejauh ini semuanya berjalan lambat. Saya tahu Piala Dunia akan berdampak besar pada itu, tetapi seperti yang kita tahu betapa pentingnya memulai liga ini dengan kuat, semakin cepat para pemain baru itu bisa datang, semakin baik," kata Wright kepada Metro.

"Kami mendengar apa yang dikatakan manajer setelah kekalahan di final Liga Champions tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai level berikutnya bagi klub ini, jadi itulah yang akan kami tuntut dari klub."



