Rashford menikmati masa yang produktif di Catalunya musim lalu, dengan mencetak 14 gol dalam 49 penampilan saat Barcelona mengamankan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Namun, perkenalannya dengan rivalitas terbesar klub itu tidak berjalan mulus.

Pemain internasional Inggris itu tampil dalam kekalahan 1-2 dari Real Madrid di Bernabeu pada awal masa peminjamannya. Penampilan awalnya jauh dari memuaskan, dengan rekan-rekan setimnya langsung menyadari kurangnya pemahaman dia terhadap tekanan khas dari laga tersebut.

Meski menjalani debut yang sulit, lulusan akademi Manchester United itu dengan cepat beradaptasi. Ketika dua raksasa Spanyol itu kembali bertemu di Camp Nou, sang penyerang melepaskan tendangan bebas spektakuler untuk membantu Barca mengunci gelar beruntun dan menunjukkan perubahan drastis dalam etos kerjanya secara keseluruhan.



