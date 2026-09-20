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'Ia tidak tahu apa itu El Clasico!' - Lamine Yamal mengungkap tamparan realitas brutal yang dialami bintang Manchester United Marcus Rashford selama masa peminjamannya di Barcelona
Pelajaran keras dari El Clasico
Rashford menikmati masa yang produktif di Catalunya musim lalu, dengan mencetak 14 gol dalam 49 penampilan saat Barcelona mengamankan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Namun, perkenalannya dengan rivalitas terbesar klub itu tidak berjalan mulus.
Pemain internasional Inggris itu tampil dalam kekalahan 1-2 dari Real Madrid di Bernabeu pada awal masa peminjamannya. Penampilan awalnya jauh dari memuaskan, dengan rekan-rekan setimnya langsung menyadari kurangnya pemahaman dia terhadap tekanan khas dari laga tersebut.
Meski menjalani debut yang sulit, lulusan akademi Manchester United itu dengan cepat beradaptasi. Ketika dua raksasa Spanyol itu kembali bertemu di Camp Nou, sang penyerang melepaskan tendangan bebas spektakuler untuk membantu Barca mengunci gelar beruntun dan menunjukkan perubahan drastis dalam etos kerjanya secara keseluruhan.
- Getty Images Sport
Penilaian brutal Yamal terhadap Rashford
Yamal kini angkat bicara soal kesulitan awal mantan rekan setimnya itu, dengan menyoroti betapa curam proses pembelajaran yang dibutuhkan bagi mereka yang belum akrab dengan derby tersebut. Remaja itu mencatat bahwa lulusan akademi ditanamkan mentalitas yang benar-benar berbeda sejak usia muda.
"El Clasico pertama Rashford, yang kami kalah 2-1 di Bernabeu, saya melihat dia bermain dan berpikir, 'dia masih belum tahu apa itu Clasico'," kata Yamal kepada Movistar.
"Lalu pada leg kedua, dia menyadari seperti apa Clasico itu, mencetak gol lewat tendangan bebas dan bermain dengan intensitas yang benar-benar berbeda. Ketika Anda berasal dari La Masia, sejak Clasico pertama Anda, Anda tahu seperti apa pertandingan itu dan Anda tahu laga itu adalah sebuah pertarungan."
Perubahan taktik dan transfer Anthony Gordon
Meski integrasi Rashford berjalan sukses dan ia berkontribusi pada dua gelar, Barcelona memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi senilai €30 juta (£26 juta) guna mempermanenkan transfernya. Direktur olahraga Deco justru mengawasi manuver ambisius senilai €70 juta (£59 juta) untuk merekrut winger Newcastle, Anthony Gordon, dengan raksasa Catalan itu memprioritaskan pemain berusia 25 tahun tersebut saat mereka mencari profil spesifik untuk mendongkrak sistem pressing tinggi Hansi Flick, karena merasa skuad kekurangan energi setiap kali Raphinha absen.
"Kami sangat berterima kasih kepada Rashford," kata Deco. "Dia berkontribusi besar musim lalu, tetapi ide permainan kami jauh lebih terkait dengan Anthony. Gayanya cocok dengan apa yang dicari pelatih. Kami membutuhkan intensitas yang lebih besar."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya bagi Rashford di bawah Carrick
Setelah kepergiannya dari Spanyol, Rashford kini kembali ke Old Trafford dan bermain di bawah Michael Carrick. Penyerang itu sangat mencari performa terbaiknya, setelah gagal mencetak gol dalam lima penampilan pertamanya sejak kembali ke klub masa kecilnya.
United saat ini sedang menjalani awal yang buruk dalam musim penuh pertama mereka bersama Carrick sebagai pelatih kepala. Dengan hanya satu kemenangan Premier League dan tersingkir lebih awal dari Carabao Cup di tangan Brighton, Rashford perlu menemukan kembali intensitas agresifnya di Clasico untuk membantu menyelamatkan musim mereka.
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