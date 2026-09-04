Berbicara kepada Radio Marca, Lewandowski menyoroti secara tepat mengapa Rodri adalah sosok yang sangat cocok untuk mantan klubnya. Sang striker memuji kecerdasan taktis eks gelandang Manchester City itu serta konsistensinya yang telah terbukti di panggung internasional terbesar.

"Dia adalah pemain yang tahu apa yang dibutuhkan tim, bagaimana bermain ke depan, tetapi juga bagaimana memberi kontribusi lebih dalam pertahanan," jelas Lewandowski. "Dia adalah tipe pemain berpengalaman yang menurut saya dibutuhkan tim ini. Dia adalah pemain yang telah tampil di level tertinggi bukan hanya di Piala Dunia, tetapi juga selama bertahun-tahun."

Penyerang tajam itu juga memanfaatkan kesempatan untuk merefleksikan masa baktinya sendiri di Spanyol. Setelah bergabung dengan Barcelona pada 2022, ia menikmati periode empat musim yang sangat sukses, meraih tiga gelar La Liga dan memenangkan trofi Pichichi yang bergengsi sebelum mencari tantangan baru.

"Empat tahun itu sangat spesial bagi saya di Barcelona," tambahnya. "Tetapi ada saatnya ketika Anda harus mencoba sesuatu yang berbeda dan mengambil langkah baru, dan saya sangat bahagia sekarang."



