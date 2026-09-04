Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
rodri(C)Getty Images
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Ia tahu apa yang dibutuhkan tim' - Robert Lewandowski memuji perekrutan Rodri oleh Barcelona saat ia membuka cerita tentang perpisahan emosionalnya dengan Camp Nou

Rodri
Barcelona
R. Lewandowski
LaLiga
Chicago
Major League Soccer

Mantan penyerang Barcelona Robert Lewandowski memberikan dukungan penuh terhadap perekrutan Rodri oleh klub, karena meyakini gelandang Spanyol itu akan membawa pengalaman dan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan ke skuad Hansi Flick. Veteran Polandia tersebut, yang baru-baru ini meninggalkan Eropa untuk bermain di Major League Soccer bersama Chicago Fire, juga mengenang periode empat tahunnya yang berkesan di Catalunya.

  • Striker Chicago Fire memuji manuver transfer Barcelona

    Lewandowski menyuarakan dukungan kuatnya terhadap keputusan Barcelona untuk membawa peraih Piala Dunia asal Spanyol, Rodri, ke Catalunya. Penyerang veteran itu meninggalkan Camp Nou untuk bergabung dengan Chicago Fire, meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang signifikan di ruang ganti Hansi Flick.

    Untuk menjembatani kekosongan itu, Flick secara khusus mendorong perekrutan Rodri. Bos Barcelona itu menilai gelandang berpengalaman tersebut sebagai kandidat ideal untuk memikul tanggung jawab setelah pemain internasional Polandia itu pindah ke Amerika Serikat.


    • Iklan
  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    "Dia tahu apa yang dibutuhkan tim"

    Berbicara kepada Radio Marca, Lewandowski menyoroti secara tepat mengapa Rodri adalah sosok yang sangat cocok untuk mantan klubnya. Sang striker memuji kecerdasan taktis eks gelandang Manchester City itu serta konsistensinya yang telah terbukti di panggung internasional terbesar.

    "Dia adalah pemain yang tahu apa yang dibutuhkan tim, bagaimana bermain ke depan, tetapi juga bagaimana memberi kontribusi lebih dalam pertahanan," jelas Lewandowski. "Dia adalah tipe pemain berpengalaman yang menurut saya dibutuhkan tim ini. Dia adalah pemain yang telah tampil di level tertinggi bukan hanya di Piala Dunia, tetapi juga selama bertahun-tahun."

    Penyerang tajam itu juga memanfaatkan kesempatan untuk merefleksikan masa baktinya sendiri di Spanyol. Setelah bergabung dengan Barcelona pada 2022, ia menikmati periode empat musim yang sangat sukses, meraih tiga gelar La Liga dan memenangkan trofi Pichichi yang bergengsi sebelum mencari tantangan baru.

    "Empat tahun itu sangat spesial bagi saya di Barcelona," tambahnya. "Tetapi ada saatnya ketika Anda harus mencoba sesuatu yang berbeda dan mengambil langkah baru, dan saya sangat bahagia sekarang."


  • Penyesuaian emosional di seberang Atlantik

    Penyerang produktif itu juga memanfaatkan kesempatan untuk merefleksikan masa baktinya sendiri di Spanyol. Setelah bergabung dengan Barcelona pada 2022 dari Bayern Munich, Lewandowski menikmati periode empat musim yang sangat sukses, dengan meraih tiga gelar La Liga dan memenangkan trofi Pichichi yang prestisius sebelum mencari tantangan baru.

    "Empat tahun itu sangat spesial bagi saya di Barcelona," tambahnya. "Namun, ada saatnya ketika Anda harus mencoba sesuatu yang berbeda dan mengambil langkah baru, dan saya sangat bahagia sekarang."

    Lewandowski mengakui bahwa beradaptasi dengan kehidupan di luar Eropa membutuhkan kesabaran. Pindah ke Amerika Serikat menjadi perubahan budaya dan olahraga yang sangat besar bagi sang penyerang saat ia menyesuaikan diri dengan kehidupan di Chicago.

    "Itu normal [membutuhkan waktu], bukan hanya karena saya meninggalkan Eropa, tetapi juga karena saya pindah ke Amerika Serikat," tambahnya.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Robert LewandowskiGetty

    Memantau Catalonia dengan saksama

    Sementara Lewandowski fokus beradaptasi dengan kehidupan bersama Chicago Fire dan menghadapi tantangan unik MLS, ia berniat tetap menjadi pengikut setia proyek Flick di Spanyol. Dengan Rodri yang kini menjadi jangkar lini tengah dan memberikan kepemimpinan krusial, Barcelona akan berusaha membangun dari kesuksesan domestik mereka baru-baru ini.

    "Saya bukan orang yang sangat emosional, saya lebih berhati dingin, tetapi ini adalah momen ketika saya akan selalu ada untuk mendukung dan membantu FC Barcelona serta mantan rekan-rekan setim saya," pungkasnya. "Saya melihat apa yang sedang terjadi sekarang dan saya yakin mereka akan memenangi banyak pertandingan."

    Barcelona berharap prediksinya menjadi kenyataan saat mereka sepenuhnya mengintegrasikan rekrutan bintang di lini tengah itu ke starting XI.

Major League Soccer
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC
Chicago crest
Chicago
CHI
LaLiga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR