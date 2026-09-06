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"Ia seperti kuda Friesian" - Luciano Spalletti memuji Nick Woltemade, pemain pinjaman Newcastle yang "berpostur bak patung", tetapi memperingatkan sang striker harus beradaptasi dengan peran barunya di Juventus
Perbandingan kuda Friesian
Dalam penilaian yang penuh warna terhadap atribut fisik dan mental Woltemade, Spalletti membuat perbandingan yang unik dengan ras kuda tertentu. Pelatih veteran itu, yang dikenal dengan deskripsi-deskripsinya yang khas, tampaknya percaya bahwa sang striker memiliki perpaduan langka antara kekuatan dan kelembutan.
"Dia kuda jenis apa? Saya punya seekor Friesian, dia tampak sangat mirip bagi saya. Dia tegap, secara fisik dia sedikit menimbulkan rasa takut, lalu dia sangat manis dan membiarkan dirinya dielus serta ditunggangi. Dia juga menjadi sangat baik dalam hubungannya dengan rekan-rekan setimnya. Dia bagus dalam mempertahankan dirinya secara fisik, dan sejak saya bertemu dengannya, dia terus tersenyum. Dia sangat senang berada di sini, dan itu saja sudah merupakan hal besar," kata Spalletti kepada Tuttosport.
- AFP
Adaptasi taktis dan peran predator di kotak penalti
Terlepas dari pujian besar terhadap kepribadiannya, Spalletti cepat menegaskan bahwa Woltemade harus mengembangkan permainannya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik sistem Juventus. Di Premier League dan selama masanya di Jerman, Woltemade kerap menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam permainan build-up, sebuah karakteristik yang ingin Spalletti lihat diarahkan dengan lebih efektif di dalam area penalti. Taktikus asal Italia itu ingin pemain pinjaman tersebut menjadi sosok penyelesai akhir yang lebih spesialis, bukan playmaker yang terlalu sering berkeliaran.
Spalletti mengakui bahwa jarang menemukan pemain dengan tinggi seperti itu yang juga nyaman menguasai bola di ruang sempit, tetapi ia menegaskan bahwa tujuan utamanya haruslah produktivitas di sepertiga akhir. "Dengan Nick, Anda bisa memainkan bola ke kakinya, dia tahu bagaimana bermain secara horizontal dan juga bisa digunakan secara vertikal karena dia punya fisik dan tinggi badan ini. Biasanya sulit menemukan dua dunia ini dalam pemain yang sama," ujarnya.
"Yang setinggi 2 meter mungkin adalah finisher di area, tetapi kemudian dia kurang relasional di lapangan, sedangkan dia justru memiliki keduanya dan kemudian dia punya kualitas hebat karena sangat ceria dan sangat penuh semangat juga dalam cara dia bersikap di lapangan."
Mencari tempat di starting XI Juventus
Jalan menuju tempat di starting XI Juventus bukannya tanpa hambatan. Indikasi pada awal musim menunjukkan bahwa Spalletti lebih memilih Randal Kolo Muani sebagai penyerang tengah utamanya. Hal itu sesekali mendorong penyerang lain ke peran yang lebih dalam, seperti ketika Jonathan David dimainkan sebagai gelandang serang melawan Parma sebelum kepergiannya. Fleksibilitas Woltemade berarti secara teori ia bisa mengisi kekosongan kreatif tersebut, terutama mengingat kemampuannya secara teknis.
"Saya bisa membantunya menghadapi tekanan yang akan ia temui di klub ini, meski kami memulai dengan keuntungan karena ia memiliki warna yang sama seperti yang ia kenakan di tim sebelumnya (Newcastle). Saya mengatakan kepadanya bahwa kami menunggu pemain dengan level dan kualitas seperti ini," kata Spalletti.
"Ia membawa bersamanya konteks Premier League, di mana semuanya lebih mengandalkan fisik, lebih cepat, dan lebih tegas dalam situasi permainan. Membawa sedikit Premier League ke dalam tim kami meningkatkan level kami. Kami senang," pungkas Spa;letti.
- Getty Images Sport
Perubahan strategi dari Zirkzee ke Woltemade
Pencarian titik fokus baru untuk lini serang Juventus sempat mengalami beberapa perubahan arah sebelum klub akhirnya menjatuhkan pilihan pada Woltemade. Pada awalnya, raksasa Italia itu sangat kencang dikaitkan dengan kepindahan Joshua Zirkzee, dan laporan menyebut mereka memantau situasi pemain Belanda itu di Manchester United dengan saksama. Namun, seiring berjalannya bursa transfer, kebutuhan Spalletti menjadi lebih spesifik; ia menginginkan sosok tradisional di kotak penalti, dan ada kekhawatiran bahwa kecenderungan Zirkzee untuk turun lebih dalam mungkin tidak sepenuhnya selaras dengan skema taktik yang diinginkan.
"Ada dinamika yang perlu Anda ketahui, yang sedikit demi sedikit harus dipahami, ada kemungkinan untuk pergi dan mendapatkan pemain yang telah ditemukan dan dipantau oleh tim pencari bakat. Kami tidak berada dalam posisi untuk membayar apa yang diinginkan klub-klub lain, jadi dengan telah melengkapi skuad serta beradaptasi dan memasukkan Woltemade dan Pape Sarr pada hari-hari terakhir bursa transfer berarti kami telah bekerja dengan baik," pungkas Spalletti.
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