Terlepas dari pujian besar terhadap kepribadiannya, Spalletti cepat menegaskan bahwa Woltemade harus mengembangkan permainannya agar sesuai dengan kebutuhan spesifik sistem Juventus. Di Premier League dan selama masanya di Jerman, Woltemade kerap menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam permainan build-up, sebuah karakteristik yang ingin Spalletti lihat diarahkan dengan lebih efektif di dalam area penalti. Taktikus asal Italia itu ingin pemain pinjaman tersebut menjadi sosok penyelesai akhir yang lebih spesialis, bukan playmaker yang terlalu sering berkeliaran.

Spalletti mengakui bahwa jarang menemukan pemain dengan tinggi seperti itu yang juga nyaman menguasai bola di ruang sempit, tetapi ia menegaskan bahwa tujuan utamanya haruslah produktivitas di sepertiga akhir. "Dengan Nick, Anda bisa memainkan bola ke kakinya, dia tahu bagaimana bermain secara horizontal dan juga bisa digunakan secara vertikal karena dia punya fisik dan tinggi badan ini. Biasanya sulit menemukan dua dunia ini dalam pemain yang sama," ujarnya.

"Yang setinggi 2 meter mungkin adalah finisher di area, tetapi kemudian dia kurang relasional di lapangan, sedangkan dia justru memiliki keduanya dan kemudian dia punya kualitas hebat karena sangat ceria dan sangat penuh semangat juga dalam cara dia bersikap di lapangan."