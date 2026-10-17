Kemenangan Chelsea 2-0 atas Everton di Hill Dickinson Stadium diwarnai insiden mengkhawatirkan yang melibatkan kiper Emi Martinez, yang harus ditandu keluar lapangan pada babak kedua. Pemain timnas Argentina itu bertabrakan keras dengan bek Everton, Jarrad Branthwaite, saat keduanya berusaha menyambut umpan silang. Benturan tersebut membuat Martinez harus mendapat penanganan medis di lapangan selama lebih dari sepuluh menit. Selama itu, stadion terdiam menanti kabar mengenai kondisinya.

Berbicara kepada media seusai pertandingan, pelatih Chelsea, Alonso, berusaha meredakan kekhawatiran dengan memastikan bahwa kiper berusia 34 tahun itu sadar dan responsif saat dibawa meninggalkan stadion. "Setahu saya, dia meninggalkan stadion dalam keadaan sadar; dia berada di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan sebagai tindakan pencegahan. Kita lihat nanti. Itu saja yang saya ketahui sejauh ini," jelas pelatih asal Spanyol tersebut.

Meski pernyataan sang pelatih sedikit meredakan kekhawatiran, klub kini akan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui sepenuhnya dampak benturan yang dialami Martinez dalam tabrakan di udara itu.