Getty Images Sport
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“Ia meninggalkan stadion dalam keadaan sadar”: Xabi Alonso beri kabar terbaru soal Emiliano Martinez setelah kiper Chelsea itu ditandu keluar dan dibawa ke rumah sakit usai benturan mengerikan
Alonso Berikan Kabar Terbaru tentang Kondisi Martinez
Kemenangan Chelsea 2-0 atas Everton di Hill Dickinson Stadium diwarnai insiden mengkhawatirkan yang melibatkan kiper Emi Martinez, yang harus ditandu keluar lapangan pada babak kedua. Pemain timnas Argentina itu bertabrakan keras dengan bek Everton, Jarrad Branthwaite, saat keduanya berusaha menyambut umpan silang. Benturan tersebut membuat Martinez harus mendapat penanganan medis di lapangan selama lebih dari sepuluh menit. Selama itu, stadion terdiam menanti kabar mengenai kondisinya.
Berbicara kepada media seusai pertandingan, pelatih Chelsea, Alonso, berusaha meredakan kekhawatiran dengan memastikan bahwa kiper berusia 34 tahun itu sadar dan responsif saat dibawa meninggalkan stadion. "Setahu saya, dia meninggalkan stadion dalam keadaan sadar; dia berada di rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan sebagai tindakan pencegahan. Kita lihat nanti. Itu saja yang saya ketahui sejauh ini," jelas pelatih asal Spanyol tersebut.
Meski pernyataan sang pelatih sedikit meredakan kekhawatiran, klub kini akan menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui sepenuhnya dampak benturan yang dialami Martinez dalam tabrakan di udara itu.
- Getty Images Sport
Pemeriksaan di rumah sakit setelah benturan mengerikan
Meski ucapan sang manajer sempat memberikan sedikit kelegaan, klub kini akan menunggu hasil pemeriksaan klinis untuk mengetahui sepenuhnya tingkat cedera yang dialami akibat benturan di udara tersebut.
Insiden itu terjadi pada menit ke-66 ketika momentum gerak Branthwaite membawanya langsung menabrak Martinez dalam “duel perebutan bola 50-50 dengan intensitas penuh” yang membuat sang kiper harus menjalani pemeriksaan di rumah sakit sebagai langkah pencegahan. Meski bek Everton itu bisa melanjutkan pertandingan setelah mendapat perawatan, Martinez tetap tidak bergerak selama beberapa menit saat paramedis dengan hati-hati menstabilkan leher dan kepalanya. Keseriusan situasi terlihat ketika staf medis menyiapkan tandu untuk mengeluarkan sang pemain dengan aman dari lapangan, sementara rekan-rekan setimnya menyaksikan dengan wajah cemas.
Dua gol Neto pastikan kemenangan di tengah kekhawatiran cedera
Di lapangan, Pedro Neto menjadi penentu kemenangan tim asal London Barat itu. Ia mencetak gol pada awal babak kedua, lalu menambah satu gol lagi pada masa tambahan waktu untuk memastikan tiga poin. Namun, seusai pertandingan, winger asal Portugal itu segera kembali memikirkan rekan setimnya yang cedera. Ia mengakui bahwa kemenangan tersebut terasa tidak sepenting kondisi kesehatan kiper veteran itu. Kemenangan ini membawa Chelsea naik lebih tinggi di klasemen, tetapi suasana di ruang ganti tak terelakkan muram mengingat kondisi kiper utama mereka.
Neto menyuarakan perasaan seluruh skuad saat berbicara kepada wartawan seusai pertandingan dan mempersembahkan kemenangan itu untuk pemain asal Argentina tersebut. "Sayang sekali bagi Emi, tetapi kami mendoakan yang terbaik untuknya," kata Neto setelah laga berakhir. "Kemenangan ini untuknya. Kami sangat senang, tetapi pikiran kami tertuju kepadanya. Emi pantas mendapatkan (catatan nirbobol itu), jadi kami sangat senang." Sebelum terpaksa ditarik keluar, Martinez tampil luar biasa dengan serangkaian penyelamatan penting, termasuk penyelamatan refleks atas upaya Jack Grealish yang membuat penonton tuan rumah terperangah.
- Getty Images Sport
Debut bersejarah bagi Penders muda
Karena Martinez tidak bisa melanjutkan pertandingan, Alonso memasukkan Mike Penders yang berusia 21 tahun untuk menuntaskan sisa laga. Pergantian itu menjadi tonggak penting bagi pemain muda Belgia tersebut, yang menjadi kiper termuda yang pernah membela Chelsea dalam pertandingan Liga Primer Inggris.
Catatan nirbobol itu terasa istimewa karena menjadi yang pertama bagi Chelsea di kasta tertinggi dalam sembilan bulan terakhir, sebuah statistik yang menunjukkan kesulitan tim dalam bertahan belakangan ini. Penders tampil sangat tenang pada menit-menit akhir, mengatasi rentetan umpan silang dan bola mati Everton saat tuan rumah berupaya kembali ke dalam pertandingan.
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