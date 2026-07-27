Ada pergerakan di Hamburger SV. Sejak transfer Andre Hahn pada Januari 2017, ketika enam juta euro dibayarkan kepada Borussia Mönchengladbach, mereka tidak lagi menggelontorkan uang sebanyak itu untuk pemain baru seperti pada musim panas ini.
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Ia menghancurkan setiap klise pesepakbola! HSV merekrut pemain profesional paling tak biasa di Bundesliga
Dan langsung dua kali: Albert Grönbaek, pemain Denmark berusia 25 tahun itu, menelan biaya 4,7 juta euro setelah bergabung secara permanen dari Stade Reims usai masa peminjamannya yang dimulai pada Januari lalu. Masih dari Prancis, mereka juga merekrut Martin Adeline. Pemain 22 tahun yang pernah bermain di level junior Paris Saint-Germain itu didatangkan HSV seharga empat juta euro dari tim promosi Ligue 1, ESTAC Troyes.
"Saya menantikan pemain muda ini, yang bisa dimainkan di mana saja di lini tengah, punya intensitas tinggi dan tetap memiliki kemampuan menusuk ke depan. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga hasratnya untuk berlari dan bergerak," kata pelatih Merlin Polzin tentang pemain yang delapan kali memperkuat tim nasional U20 Prancis itu, yang musim lalu mencuri perhatian di divisi 2 dengan 11 gol dan 13 assist (tak ada yang mencatat lebih banyak assist!) dalam 36 laga kompetitif. Ia masuk nominasi pemain terbaik Ligue 2.
"Dia punya sesuatu yang belum kami miliki. Intensitas ini dan hasrat untuk duel. Bahwa dia tidak hanya mendefinisikan dirinya lewat kecintaannya pada sepak bola, tetapi juga lewat kerja keras," lanjut Polzin dengan antusias. Kalimat-kalimat ini juga bisa diterapkan pada Adeline sebagai pribadi. Sebab bersama dirinya, HSV tampaknya telah merekrut profesional paling tidak biasa di Bundesliga.
- AFP
Martin Adeline mengambil pelajaran teater di mantan klubnya, Troyes
Adeline, yang tumbuh sebagai anak tunggal, memiliki minat-minat yang biasanya tidak dikaitkan dengan kalangan pesepakbola. Pemain asal Prancis itu, misalnya, menyukai film, pameran seni, atau bepergian. Di Troyes, ia mengambil pelajaran teater. "Saya pada dasarnya sangat penasaran. Ketertarikan saya pada aktivitas-aktivitas seperti itu sebagian berasal dari pendidikan saya. Ibu saya sering mengajak saya bepergian dan memungkinkan saya mengenal berbagai budaya dan lanskap yang berbeda," jelasnya suatu kali dalam sebuah wawancara.
Adeline pernah mengatakan bahwa hal tersulit dari kehidupan sebagai pesepakbola adalah kesepian. Ketika ia bergabung dengan tim U17 PSG pada 2018 saat berusia 14 tahun, ia mengalami masa-masa yang sangat berat pada bulan-bulan pertamanya. Ia rutin berdiri sambil menangis di kamar mandinya di asrama Paris dan berpikir untuk berhenti.
Pengalaman-pengalaman itu, serta akhir mendadak beberapa tahun kemudian di Stade Reims, memang tidak membuat ambisi sepak bolanya untuk mencapai level tertinggi patah. Namun, sedikit demi sedikit ia menyadari bahwa ia sendiri harus melakukan sesuatu agar hidupnya di luar olahraga tetap terisi makna.
- AFP
Martin Adeline ingin "melepaskan diri dari gelembung sepak bola"
"Saya memang baru 21 tahun, tetapi itu tidak berarti saya mencurahkan seluruh hati dan jiwa saya ke sepakbola!" katanya tahun lalu. "Saya senang bertukar pikiran dengan orang-orang dari bidang pekerjaan lain untuk memperluas wawasan saya. Saya mencoba menemukan keseimbangan batin, melepaskan diri dari gelembung sepakbola, dan berkembang sebagai manusia."
Setelah musim pertamanya di Troyes, pada Juni 2025 Adeline kemudian mengambil keputusan untuk menghabiskan masa tanpa sepakbola dengan backpacking. Itu juga karena teman-temannya masih sibuk dengan studi mereka dan merencanakan liburan mereka pada Agustus.
Adeline kemudian berangkat sendiri. "Saya frustrasi karena melewatkan kehidupan mahasiswa, duduk di ruang kuliah saat perkuliahan. Jadi saya berpikir: Kenapa tidak bersekolah di luar negeri? Itu tampak seperti cara yang aman bagi saya untuk mengenal anak-anak muda," ujarnya kepada L'Equipe.
- AFP
Perjalanan Martin Adeline: Dari Sevilla ke Dublin
Adeline kemudian terbang ke Sevilla untuk mengikuti kursus bahasa setiap hari dari pukul 9 hingga 13. Masalahnya: tidak ada anak muda yang ikut. "Saya kira itu universitas, tetapi saya salah. Sahabat terbaik saya di sana adalah seorang pria Jerman berusia 50 tahun. Kami berteman dan berkeliling kota bersama," tutur Adeline.
Bersama mahasiswa lain, ia sempat bermain di lapangan bola. Namun, Adeline bungkam soal alasan mengapa ia begitu piawai mengolah bola: "Saya tidak ingin dimasukkan ke dalam kotak tertentu, kalau tidak, orang akan mendapat gambaran yang terdistorsi."
Dari Sevilla, ia melanjutkan perjalanan ke ibu kota Irlandia, Dublin - hanya dengan bagasi kabin, sebuah ransel kecil, dan empat set pakaian. Adeline menempati akomodasi mahasiswa klasik: meja tulis, tempat tidur, dan kamar mandi, tidak ada yang lain. "Itu memang yang saya inginkan. Dan saya berpikir: salut untuk para mahasiswa," katanya, lalu mengikuti kursus bahasa lainnya.
- PsnewZ
Keterbukaan terhadap hal-hal baru berkat sang ibu
Adeline menjalin beberapa pertemanan, lalu pada sore hari mereka pergi berjalan-jalan. "Itu seperti berburu harta karun. Kami berbagi perasaan yang intens. Saat berpisah, kami nyaris menangis. Kami merasa telah mengalami sesuatu yang magis," kenangnya.
Rute berikutnya membawanya, bersama seorang teman masa kecil, dalam perjalanan darat spontan melintasi selatan Irlandia, sebelum sempat kembali sejenak ke Troyes, hanya untuk tak lama kemudian berangkat ke wilayah barat Amerika Serikat. Di sana, Adeline berkeliling bersama sepuluh orang berusia antara 25 dan 37 tahun dengan sebuah bus sekolah. Fakta bahwa mereka semua lebih tua darinya "sangat menguntungkan bagi saya", katanya. Sebab: "Saya berpikir bahwa dengan begitu kami pasti akan menjalani percakapan yang mendalam."
Ia berutang keterbukaan terhadap hal-hal baru dan keberanian keluar dari zona nyaman kepada ibunya. Sang ibu lebih memilih menghabiskan uang untuk perjalanan ketimbang barang konsumsi. Tujuannya adalah melakukan tiga perjalanan setiap tahun bersama putranya. "Kami mengunjungi ibu kota-ibu kota Eropa dan melakukan satu perjalanan besar pada musim panas, ke Amerika Serikat, ke Kanada, Namibia," kata Adeline.
- PsnewZ
Martin Adeline untuk pertama kalinya dalam kariernya bermain di luar Prancis bersama HSV
"Pencarian akan keterhubungan antarmanusia" yang terkait dengan perjalanan-perjalanannya, seperti yang digambarkan rekrutan baru HSV itu, kini sangat mungkin juga akan ia lanjutkan di lingkungan barunya bersama Rothosen. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Adeline bermain di luar Prancis. Ibunya menemaninya ke Hamburg.
Ia yakin proses integrasinya akan berjalan sukses, juga berkat pengalaman yang telah ia kumpulkan di luar lapangan sepak bola. "Saya tahu bahwa saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan apa pun - entah itu di pinggiran kota atau di dunia orang-orang kaya," katanya.
Martin Adeline: Data performa sepanjang kariernya
Periode Tim Pertandingan resmi Gol Assist 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (pinjaman) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (pinjaman) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 sejak 2026 Hamburger SV
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