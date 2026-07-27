Dan langsung dua kali: Albert Grönbaek, pemain Denmark berusia 25 tahun itu, menelan biaya 4,7 juta euro setelah bergabung secara permanen dari Stade Reims usai masa peminjamannya yang dimulai pada Januari lalu. Masih dari Prancis, mereka juga merekrut Martin Adeline. Pemain 22 tahun yang pernah bermain di level junior Paris Saint-Germain itu didatangkan HSV seharga empat juta euro dari tim promosi Ligue 1, ESTAC Troyes.

"Saya menantikan pemain muda ini, yang bisa dimainkan di mana saja di lini tengah, punya intensitas tinggi dan tetap memiliki kemampuan menusuk ke depan. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga hasratnya untuk berlari dan bergerak," kata pelatih Merlin Polzin tentang pemain yang delapan kali memperkuat tim nasional U20 Prancis itu, yang musim lalu mencuri perhatian di divisi 2 dengan 11 gol dan 13 assist (tak ada yang mencatat lebih banyak assist!) dalam 36 laga kompetitif. Ia masuk nominasi pemain terbaik Ligue 2.

"Dia punya sesuatu yang belum kami miliki. Intensitas ini dan hasrat untuk duel. Bahwa dia tidak hanya mendefinisikan dirinya lewat kecintaannya pada sepak bola, tetapi juga lewat kerja keras," lanjut Polzin dengan antusias. Kalimat-kalimat ini juga bisa diterapkan pada Adeline sebagai pribadi. Sebab bersama dirinya, HSV tampaknya telah merekrut profesional paling tidak biasa di Bundesliga.