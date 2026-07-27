Dan langsung dua kali: pemain Denmark berusia 25 tahun Albert Grönbaek menelan biaya 4,7 juta euro, setelah sebelumnya datang dengan status pinjaman yang dimulai pada Januari lalu dan kini bergabung secara permanen dari Stade Reims. Masih dari Prancis, HSV juga merekrut Martin Adeline. Pemain berusia 22 tahun itu, yang pernah bermain di level junior Paris Saint-Germain, didatangkan HSV dengan nilai empat juta dari tim promosi Ligue 1, ESTAC Troyes.

"Saya menantikan pemain muda ini, yang bisa dimainkan di mana saja di lini tengah, yang memiliki intensitas tinggi dan tetap punya daya jelajah ke depan. Dia bukan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga hasratnya untuk berlari dan bergerak," kata pelatih Merlin Polzin tentang pemain yang delapan kali memperkuat tim nasional U20 Prancis itu, yang musim lalu mencuri perhatian di divisi 2 dengan sebelas gol dan 13 assist (tidak ada yang punya assist lebih banyak!) dalam 36 laga kompetitif. Ia masuk nominasi pemain terbaik Ligue 2.

"Dia punya sesuatu yang belum kami miliki. Intensitas ini dan gairah untuk duel. Bahwa dia tidak hanya mendefinisikan dirinya lewat kecintaan pada sepak bola, tetapi juga lewat kerja keras," lanjut Polzin memuji. Kalimat-kalimat ini juga bisa menggambarkan Adeline sebagai pribadi. Sebab, dengan dirinya, HSV mungkin telah merekrut profesional paling tidak biasa di Bundesliga.