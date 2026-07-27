Ada pergerakan di Hamburger SV. Sejak transfer Andre Hahn pada Januari 2017, ketika enam juta euro dibayarkan kepada Borussia Mönchengladbach, mereka belum lagi mengeluarkan uang sebanyak itu untuk pemain baru seperti pada musim panas ini.
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Ia mendobrak setiap klise pesepakbola! HSV merekrut pemain profesional paling tak biasa di Bundesliga
Dan langsung dua kali: pemain Denmark berusia 25 tahun Albert Grönbaek menelan biaya 4,7 juta euro, setelah sebelumnya datang dengan status pinjaman yang dimulai pada Januari lalu dan kini bergabung secara permanen dari Stade Reims. Masih dari Prancis, HSV juga merekrut Martin Adeline. Pemain berusia 22 tahun itu, yang pernah bermain di level junior Paris Saint-Germain, didatangkan HSV dengan nilai empat juta dari tim promosi Ligue 1, ESTAC Troyes.
"Saya menantikan pemain muda ini, yang bisa dimainkan di mana saja di lini tengah, yang memiliki intensitas tinggi dan tetap punya daya jelajah ke depan. Dia bukan hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga hasratnya untuk berlari dan bergerak," kata pelatih Merlin Polzin tentang pemain yang delapan kali memperkuat tim nasional U20 Prancis itu, yang musim lalu mencuri perhatian di divisi 2 dengan sebelas gol dan 13 assist (tidak ada yang punya assist lebih banyak!) dalam 36 laga kompetitif. Ia masuk nominasi pemain terbaik Ligue 2.
"Dia punya sesuatu yang belum kami miliki. Intensitas ini dan gairah untuk duel. Bahwa dia tidak hanya mendefinisikan dirinya lewat kecintaan pada sepak bola, tetapi juga lewat kerja keras," lanjut Polzin memuji. Kalimat-kalimat ini juga bisa menggambarkan Adeline sebagai pribadi. Sebab, dengan dirinya, HSV mungkin telah merekrut profesional paling tidak biasa di Bundesliga.
- AFP
Martin Adeline mengambil pelajaran teater di mantan klubnya, Troyes
Adeline, yang tumbuh sebagai anak tunggal, memiliki minat yang biasanya tidak diasosiasikan dengan kalangan pesepakbola. Pemain Prancis itu misalnya menikmati film, pameran seni, atau bepergian. Di Troyes, ia mengambil pelajaran teater. "Saya pada dasarnya sangat ingin tahu. Ketertarikan saya pada aktivitas seperti itu sebagian berasal dari pendidikan saya. Ibu saya sering mengajak saya bepergian dan memberi saya kesempatan untuk mengenal berbagai budaya dan lanskap," jelasnya pernah dalam sebuah wawancara.
Adeline pernah mengatakan bahwa hal tersulit dari kehidupan sebagai pesepakbola adalah kesepian. Ketika ia pindah ke tim U17 PSG pada 2018 dalam usia 14 tahun, ia mengalami masa-masa yang sangat berat pada bulan-bulan pertamanya. Ia rutin berdiri sambil menangis di kamar mandi asrama Paris dan sempat berpikir untuk berhenti.
Pengalaman-pengalaman itu serta berakhirnya segalanya secara mendadak bertahun-tahun kemudian di Stade Reims memang tidak membuat ambisi sepak bolanya untuk mencapai level tertinggi hancur. Namun, perlahan ia menyadari bahwa dirinya sendiri harus melakukan sesuatu agar hidupnya di luar olahraga tetap memiliki makna.
- AFP
Martin Adeline ingin “melepaskan diri dari gelembung sepakbola”
"Saya memang baru 21 tahun, tetapi itu tidak berarti saya mencurahkan seluruh hati dan jiwa saya ke sepak bola!" katanya tahun lalu. "Saya senang bertukar pikiran dengan orang-orang dari bidang pekerjaan lain untuk memperluas wawasan saya. Saya berusaha menemukan keseimbangan batin, melepaskan diri dari gelembung sepak bola, dan berkembang sebagai manusia."
Setelah musim pertamanya di Troyes, pada Juni 2025 Adeline kemudian mengambil keputusan untuk menghabiskan masa tanpa sepak bola dengan backpacking. Itu juga karena teman-temannya masih sibuk dengan studi mereka dan merencanakan liburan mereka pada Agustus.
Adeline kemudian berangkat seorang diri. "Saya frustrasi karena melewatkan kehidupan mahasiswa, duduk di ruang kuliah saat perkuliahan. Jadi saya berpikir: Mengapa tidak bersekolah di luar negeri? Itu tampak seperti cara yang aman untuk berkenalan dengan anak-anak muda," ujarnya kepada L'Equipe.
- AFP
Perjalanan Martin Adeline: Dari Sevilla ke Dublin
Setelah itu, Adeline terbang ke Sevilla untuk mengikuti kursus bahasa setiap hari dari pukul 9 hingga 13. Masalahnya: tidak ada anak muda yang ikut. "Saya kira itu universitas, tetapi ternyata saya salah. Sahabat terbaik saya di sana adalah seorang pria Jerman berusia 50 tahun. Kami kemudian berteman dan berkeliling kota bersama," tutur Adeline.
Bersama mahasiswa lain, ia sempat bermain di lapangan sepak bola. Namun, Adeline bungkam soal alasan mengapa ia begitu piawai mengolah bola: "Saya tidak ingin dimasukkan ke dalam kotak tertentu, karena itu akan menimbulkan citra yang terdistorsi."
Dari Sevilla, ia melanjutkan perjalanan ke ibu kota Irlandia, Dublin, hanya dengan bagasi kabin, sebuah ransel kecil, dan empat set pakaian. Adeline menempati akomodasi mahasiswa klasik: meja tulis, tempat tidur, dan kamar mandi, tidak ada yang lain. "Itulah tepat yang saya inginkan. Dan saya berpikir: salut untuk para mahasiswa," katanya, lalu mengikuti kursus bahasa lainnya.
- PsnewZ
Keterbukaan terhadap hal-hal baru berkat sang ibu
Adeline menjalin beberapa pertemanan, lalu pada sore harinya agenda dilanjutkan dengan wisata. "Rasanya seperti berburu harta karun. Kami berbagi perasaan yang mendalam. Saat berpisah, kami nyaris menitikkan air mata. Kami merasa telah mengalami sesuatu yang magis," kenangnya.
Perjalanan berikutnya membawanya bersama seorang teman masa kecil dalam road trip spontan melintasi selatan Irlandia, sebelum ia sempat kembali sejenak ke Troyes, hanya untuk tak lama kemudian berangkat ke wilayah barat Amerika Serikat. Di sana, Adeline berkeliling bersama sepuluh orang berusia antara 25 dan 37 tahun dengan sebuah bus sekolah. Fakta bahwa mereka semua lebih tua darinya "sangat cocok untuk saya", ujarnya. Sebab: "Saya berpikir bahwa dengan begitu kami pasti akan menjalani percakapan yang mendalam."
Ia berutang soal keterbukaan terhadap hal-hal baru dan keberanian keluar dari zona nyaman kepada ibunya. Sang ibu lebih memilih menghabiskan uang untuk perjalanan ketimbang barang konsumsi. Dengan tujuan melakukan tiga perjalanan setiap tahun bersama putranya. "Kami mengunjungi ibu kota-ibu kota Eropa dan melakukan satu perjalanan besar pada musim panas, ke Amerika Serikat, ke Kanada, Namibia," kata Adeline.
- PsnewZ
Martin Adeline untuk pertama kalinya dalam kariernya bermain di luar Prancis bersama HSV
"Pencarian akan keterhubungan antarmanusia" yang ia kaitkan dengan perjalanan-perjalanannya, seperti yang digambarkan rekrutan baru HSV itu, kini sangat mungkin juga akan ia lanjutkan di lingkungan barunya bersama Die Rothosen. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Adeline bermain di luar Prancis. Ibunya ikut menemaninya ke Hamburg.
Ia yakin proses adaptasinya akan berhasil - juga berkat pengalaman yang telah ia kumpulkan di luar lapangan sepak bola. "Saya tahu bahwa saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan apa pun - entah itu di pinggiran kota atau di dunia orang-orang kaya," katanya.
Martin Adeline: Data performa sepanjang kariernya
Periode Tim Pertandingan resmi Gol Assist 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (pinjaman) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (pinjaman) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 sejak 2026 Hamburger SV
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