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"Ia mencoba menyelesaikannya dengan terlalu berisiko!" - Eberl mengkritik blunder Neuer saat Bayern kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga dalam hasil imbang melawan Augsburg
Eberl menyoroti kurangnya ketenangan Neuer
Pertandingan ini akan dikenang karena momen sejarah yang tidak diinginkan bagi raksasa Bavaria itu. Tepat setelah sepak mula oleh Luis Diaz, bola dialirkan kembali ke arah Neuer, yang kesulitan mengontrol operan tersebut dengan baik. Melihat peluang, Robin Fellhauer dari Augsburg menyambar bola liar itu, memanfaatkan keraguan yang tak biasa dari Neuer untuk menceploskan bola ke gawang.
"Dia melakukan kesalahan, menerima bola dengan buruk, lalu dia ingin menyelesaikannya dan menyelesaikannya dengan terlalu berisiko," kata Eberl saat membahas momen spesifik yang membuat Bayern tertinggal bahkan sebelum banyak suporter sempat duduk di kursi mereka.
- AFP
Sejarah Bundesliga tercipta dalam delapan detik
Terlepas dari besarnya sorotan terhadap kesalahan itu, Eberl cepat menegaskan bahwa hasil tersebut bukan semata kesalahan sosok di bawah mistar. Ia mencatat bahwa tim secara keseluruhan gagal memaksimalkan banyak peluang yang mereka ciptakan untuk mengunci kemenangan. "Kami menyulitkan diri sendiri dengan serangkaian kesalahan. Manu terlibat dalam hal itu, tetapi yang lain juga," tambahnya, seperti dikutip Sky Sports. "Kami tetap punya cukup banyak peluang untuk memenangi pertandingan."
Fellhauer, sosok yang paling jadi sorotan, mengakui setelah peluit akhir bahwa ia mungkin bisa menuntaskan peluang itu lebih cepat, meski ia memilih akurat ketimbang terburu-buru. "Saya bisa menembak lebih cepat. Tetapi risikonya terlalu besar bola akan melebar," kata Fellhauer kepada media. Gol itu secara resmi dicatat terjadi sedikit lewat delapan detik, mencetak rekor baru sebagai gol tercepat yang pernah tercipta di kasta tertinggi Jerman. Dengan menjebol gawang secepat itu, ia melampaui rekor sebelumnya, yaitu sembilan detik, yang dipegang bersama oleh Kevin Volland dan Karim Bellarabi, sekaligus mengukir namanya dalam buku rekor Bundesliga dengan mengorbankan salah satu kiper terhebat dalam sejarah sepak bola.
Blunder langka Neuer jadi sorotan
Terlepas dari blunder langka ini, kiper berusia 40 tahun itu memiliki rekam jejak gemilang bersama Bayern Munich. Sejak datang dari Schalke pada 2011, Neuer telah mengangkat trofi Bundesliga 13 kali, DFB-Pokal dalam enam kesempatan, serta menjuarai Liga Champions dan Piala Dunia Antarklub masing-masing dua kali, di samping deretan trofi bergengsi lainnya. Sepanjang kariernya yang luar biasa, ia telah mencatatkan 604 penampilan untuk raksasa Bavaria itu di semua kompetisi, dengan torehan 272 clean sheet yang mencengangkan.
"Kita semua tahu, Anda jarang melihat hal seperti itu dari Manuel Neuer," lanjut Eberl. "Saya tidak tahu 800 atau lebih pertandingan kompetitifnya dan saya tidak tahu apakah dia pernah membuat blunder yang lebih besar di sana. Dia membuat kesalahan, menerima bola dengan buruk, lalu dia ingin menyelesaikannya, pada akhirnya menyelesaikannya dengan terlalu berisiko."
- AFP
Peluang untuk merebut posisi puncak terlewatkan
Hasil imbang ini menjadi peluang besar yang terlewat bagi Bayern Munich, yang memasuki akhir pekan dengan kesempatan untuk merebut kembali posisi mereka di puncak klasemen Bundesliga setelah Borussia Dortmund bermain imbang melawan Werder Bremen kemarin. Setelah sebelumnya juga ditahan imbang oleh Schalke pada pekan kedua musim ini, Bayern gagal memanfaatkan terpelesetnya Dortmund dan kini berada di posisi kedua klasemen dengan 11 poin, tertinggal dua poin dari pemuncak liga.
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