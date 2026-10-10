"Ia mencoba menyelesaikannya dengan terlalu berisiko!" - Eberl mengkritik blunder Neuer saat Bayern kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga dalam hasil imbang melawan Augsburg

Terlepas dari besarnya sorotan terhadap kesalahan itu, Eberl cepat menegaskan bahwa hasil tersebut bukan semata kesalahan sosok di bawah mistar. Ia mencatat bahwa tim secara keseluruhan gagal memaksimalkan banyak peluang yang mereka ciptakan untuk mengunci kemenangan. "Kami menyulitkan diri sendiri dengan serangkaian kesalahan. Manu terlibat dalam hal itu, tetapi yang lain juga," tambahnya, seperti dikutip Sky Sports. "Kami tetap punya cukup banyak peluang untuk memenangi pertandingan."

Fellhauer, sosok yang paling jadi sorotan, mengakui setelah peluit akhir bahwa ia mungkin bisa menuntaskan peluang itu lebih cepat, meski ia memilih akurat ketimbang terburu-buru. "Saya bisa menembak lebih cepat. Tetapi risikonya terlalu besar bola akan melebar," kata Fellhauer kepada media. Gol itu secara resmi dicatat terjadi sedikit lewat delapan detik, mencetak rekor baru sebagai gol tercepat yang pernah tercipta di kasta tertinggi Jerman. Dengan menjebol gawang secepat itu, ia melampaui rekor sebelumnya, yaitu sembilan detik, yang dipegang bersama oleh Kevin Volland dan Karim Bellarabi, sekaligus mengukir namanya dalam buku rekor Bundesliga dengan mengorbankan salah satu kiper terhebat dalam sejarah sepak bola.