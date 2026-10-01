Menurut Nieuwsblad, pelatih kepala Belgia Mark van Bommel berupaya membangun lingkungan yang solid dan bernuansa kekeluargaan saat ia mulai beradaptasi dengan peran barunya di level internasional. Gelandang Mandela Keita, yang memenangi gelar liga Belgia di bawah Van Bommel bersama Royal Antwerp, menegaskan bahwa metode sang pelatih tetap tidak berubah.

Keita menyoroti bahwa Van Bommel membawa kejelasan taktik secara instan, stabilitas organisasi, dan kemampuan manajemen pemain kelas elite ke dalam tim nasional.

Belgia bersiap menghadapi Turki di Sclessin setelah menjalani periode persiapan skuad yang intens.