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'Ia mencoba menjadikannya satu keluarga besar!' - Di dalam skema taktis Mark van Bommel bersama De Bruyne dan Tielemans
Van Bommel menetapkan struktur organisasi yang jelas di skuad Belgia
Menurut Nieuwsblad, pelatih kepala Belgia Mark van Bommel berupaya membangun lingkungan yang solid dan bernuansa kekeluargaan saat ia mulai beradaptasi dengan peran barunya di level internasional. Gelandang Mandela Keita, yang memenangi gelar liga Belgia di bawah Van Bommel bersama Royal Antwerp, menegaskan bahwa metode sang pelatih tetap tidak berubah.
Keita menyoroti bahwa Van Bommel membawa kejelasan taktik secara instan, stabilitas organisasi, dan kemampuan manajemen pemain kelas elite ke dalam tim nasional.
Belgia bersiap menghadapi Turki di Sclessin setelah menjalani periode persiapan skuad yang intens.
- Belga
Manajer memanfaatkan De Bruyne dan Tielemans untuk membangun kekompakan skuad
Van Bommel mengandalkan para pemimpin senior Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, dan Romelu Lukaku untuk menciptakan lingkungan yang mudah didekati bagi anggota skuad yang lebih muda. Keita mengungkapkan bahwa trio senior tersebut secara aktif mendukung talenta-talenta yang sedang berkembang, memperkuat visi kolektif sang manajer.
Gelandang Parma itu memuji kemampuan Van Bommel untuk menanamkan kepercayaan penuh di seluruh skuad.
"Dia persis sama seperti dulu," kata Keita tentang Van Bommel. "Mark adalah pemain yang sangat hebat; dia punya pemahaman yang sempurna tentang apa yang dibutuhkan kelompok ini. Dia memberi tim stabilitas dan organisasi. Ide-idenya sangat jelas. Dan selain itu, dia berusaha menjadikannya sebagai satu keluarga besar."
Keita memuji ketegasan taktis yang berani dan komunikasi Van Bommel
Merefleksikan karakter kepelatihan Van Bommel, Keita mengenang bagaimana pelatih asal Belanda itu tidak pernah ragu membuat perubahan taktis yang tegas dalam pertandingan-pertandingan bertekanan tinggi. Ia menepis kekhawatiran media terkait kendala bahasa, dengan menegaskan bahwa Van Bommel berkomunikasi tanpa kesulitan dengan setiap anggota skuad.
Keita menunjuk De Bruyne dan Tielemans sebagai sosok-sosok kunci yang membantu mendorong standar Van Bommel di lapangan.
"Pemain lain juga melihatnya seperti itu," tambah Keita. "Kevin, Youri, dan Romelu: mereka sangat mudah didekati. Para pemain muda selalu bisa datang kepada mereka; kami bisa belajar dari mereka. Sang pelatih sangat kuat secara taktis dan ia berani turun tangan. Ia bisa berkomunikasi dengan semua orang. Hampir semua orang memahami bahasa Belanda, dan jika tidak, selalu ada bahasa Inggris."
- Isosport
Belgia bersiap menghadapi ujian Turki saat Van Bommel mengelola kedalaman skuad
Van Bommel dan staf pelatihnya menuntaskan persiapan hari pertandingan jelang menjamu Turki di Liege. Dengan Romeo Lavia dikelola secara hati-hati karena beban kerja, Van Bommel mempertimbangkan untuk memainkan sejak awal Keita atau Nicolas Raskin di lini tengah.
Belgia menargetkan tiga poin saat mereka membangun momentum di bawah kepemimpinan Van Bommel.
Skuad itu ingin menunjukkan identitas taktik baru mereka di hadapan para pendukung tuan rumah.
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