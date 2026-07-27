Ada perkembangan di Hamburger SV. Sejak transfer Andre Hahn pada Januari 2017, ketika enam juta euro ditransfer ke Borussia Mönchengladbach, mereka belum lagi mengeluarkan uang sebanyak itu untuk pemain baru seperti pada musim panas ini.
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Ia mematahkan semua klise pesepakbola! HSV merekrut pemain profesional paling tak biasa di Bundesliga
Dan langsung dua kali: Albert Grönbaek, pemain Denmark berusia 25 tahun itu, menelan biaya 4,7 juta euro setelah datang secara permanen dari Stade Reims menyusul masa peminjamannya yang dimulai Januari lalu. HSV juga merekrut Martin Adeline dari Prancis. Pemain berusia 22 tahun, yang pernah bermain di level junior Paris Saint-Germain, didatangkan HSV dengan nilai empat juta dari tim promosi Ligue 1, ESTAC Troyes.
"Saya menantikan pemain muda ini, yang bisa dimainkan di mana saja di lini tengah, yang memiliki intensitas tinggi dan tetap punya daya jelajah ke depan. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga hasratnya untuk terus berlari dan bergerak," kata pelatih Merlin Polzin tentang pemain yang delapan kali membela tim nasional U20 Prancis itu, yang musim lalu mencuri perhatian di divisi 2 dengan 11 gol dan 13 assist (tidak ada yang punya assist lebih banyak!) dalam 36 pertandingan kompetitif. Ia masuk nominasi pemain terbaik Ligue 2.
"Dia punya sesuatu yang belum kami miliki. Intensitas ini dan gairah untuk duel. Bahwa dia tidak hanya mendefinisikan dirinya lewat kecintaan pada sepak bola, tetapi juga lewat kerja keras," lanjut Polzin penuh kekaguman. Kalimat-kalimat ini juga bisa diterapkan pada Adeline sebagai pribadi. Sebab bersama dirinya, HSV telah merekrut mungkin pemain profesional paling tidak biasa di Bundesliga.
- AFP
Martin Adeline mengikuti kelas teater di mantan klubnya, Troyes
Adeline, yang tumbuh sebagai anak tunggal, memiliki minat-minat yang biasanya tidak dikaitkan dengan kalangan pesepakbola. Pemain asal Prancis itu, misalnya, menyukai film, pameran seni, atau bepergian. Di Troyes, ia mengikuti kelas teater. "Saya pada dasarnya sangat penasaran. Ketertarikan saya pada aktivitas-aktivitas seperti itu sebagian berakar dari cara saya dibesarkan. Ibu saya sering mengajak saya bepergian dan memberi saya kesempatan untuk mengenal budaya serta lanskap yang berbeda-beda," jelasnya pernah dalam sebuah wawancara.
Adeline pernah mengatakan bahwa hal tersulit dalam kehidupan sebagai pesepakbola adalah kesepian. Ketika ia pindah ke tim U17 PSG pada 2018 saat berusia 14 tahun, ia mengalami masa-masa yang sangat berat dalam beberapa bulan pertama. Ia kerap berdiri sambil menangis di kamar mandi asrama Paris dan sempat berpikir untuk berhenti.
Pengalaman-pengalaman tersebut, serta berakhirnya segalanya secara tiba-tiba bertahun-tahun kemudian di Stade Reims, memang tidak membuat ambisi sepak bolanya untuk mencapai level tertinggi patah. Namun, perlahan ia menyadari bahwa dirinya sendiri harus melakukan sesuatu agar hidupnya di luar olahraga tetap memiliki makna.
- AFP
Martin Adeline ingin "melepaskan diri dari gelembung sepak bola"
"Memang saya baru 21 tahun, tetapi itu bukan berarti saya mencurahkan seluruh hati dan jiwa saya ke sepakbola!", katanya tahun lalu. "Saya senang bertukar pikiran dengan orang-orang dari bidang profesi lain untuk memperluas wawasan saya. Saya berusaha menemukan keseimbangan batin, melepaskan diri dari gelembung sepakbola, dan berkembang sebagai manusia."
Setelah musim pertamanya bersama Troyes, pada Juni 2025 Adeline kemudian memutuskan untuk menghabiskan masa tanpa sepakbola dengan backpacking. Salah satu alasannya, teman-temannya masih sibuk dengan studi mereka dan merencanakan liburan pada Agustus.
Setelah itu, Adeline berangkat sendirian. "Saya frustrasi karena melewatkan kehidupan mahasiswa, duduk di ruang kuliah saat perkuliahan. Jadi saya berpikir: Mengapa tidak bersekolah di luar negeri? Itu tampak seperti cara yang aman untuk berkenalan dengan anak-anak muda," ujarnya kepada L'Equipe.
- AFP
Perjalanan Martin Adeline: Dari Sevilla ke Dublin
Adeline kemudian terbang ke Sevilla untuk mengikuti kursus bahasa setiap hari dari pukul 9 hingga 13. Masalahnya: tidak ada anak muda yang ikut. "Saya pikir itu universitas, tetapi saya keliru. Sahabat terbaik saya di sana adalah seorang pria Jerman berusia 50 tahun. Kami berteman dan berkeliling kota bersama," cerita Adeline.
Bersama mahasiswa lain, ia sempat bermain di lapangan sepak bola. Namun, Adeline bungkam soal alasan mengapa ia begitu piawai mengolah bola: "Saya tidak ingin dimasukkan ke dalam kotak tertentu, kalau tidak, orang akan mendapat gambaran yang keliru."
Dari Sevilla, ia melanjutkan perjalanan ke ibu kota Irlandia, Dublin, hanya dengan membawa tas kabin, ransel kecil, dan empat set pakaian. Adeline menempati akomodasi mahasiswa yang klasik: meja tulis, tempat tidur, dan kamar mandi, tidak lebih. "Itulah yang saya inginkan. Dan saya berpikir: salut untuk para mahasiswa," katanya, lalu mengikuti kursus bahasa lainnya.
- PsnewZ
Keterbukaan terhadap hal-hal baru berkat sang ibu
Adeline menjalin beberapa pertemanan, lalu pada sore hari mereka berwisata. "Rasanya seperti berburu harta karun. Kami berbagi perasaan yang intens. Saat berpisah, kami nyaris menitikkan air mata. Kami merasa telah mengalami sesuatu yang magis," kenangnya.
Perjalanan berikutnya membawanya bersama seorang teman masa kecil dalam road trip spontan melintasi selatan Irlandia, sebelum sempat kembali ke Troyes untuk sesaat, lalu tak lama kemudian berangkat ke wilayah barat Amerika Serikat. Di sana, Adeline berkeliling bersama sepuluh orang berusia antara 25 hingga 37 tahun dengan sebuah bus sekolah. Fakta bahwa mereka semua lebih tua darinya "sangat menguntungkan bagi saya", katanya. Sebab: "Saya berpikir bahwa dengan begitu kami pasti akan menjalani percakapan yang mendalam."
Ia berterima kasih atas keterbukaan terhadap hal-hal baru dan keberanian keluar dari zona nyaman kepada ibunya. Sang ibu lebih memilih menghabiskan uang untuk perjalanan ketimbang barang konsumsi. Tujuannya, melakukan tiga perjalanan setiap tahun bersama putranya. "Kami mengunjungi ibu kota-ibu kota Eropa dan melakukan satu perjalanan besar pada musim panas, ke Amerika Serikat, Kanada, Namibia," kata Adeline.
- PsnewZ
Martin Adeline untuk pertama kalinya dalam kariernya bermain di luar Prancis bersama HSV
"Pencarian akan keterhubungan antarmanusia" yang terkait dengan perjalanannya, seperti yang digambarkan rekrutan anyar HSV itu, kini sangat mungkin juga akan ia lanjutkan di lingkungan barunya bersama Rothosen. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Adeline bermain di luar Prancis. Ibunya menemaninya ke Hamburg.
Ia yakin proses adaptasinya akan berhasil, juga berkat pengalaman yang telah ia kumpulkan di luar lapangan sepak bola. "Saya tahu bahwa saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan apa pun, entah itu di pinggiran kota atau di dunia orang-orang kaya," katanya.
Martin Adeline: Statistik performa sepanjang kariernya
Periode Tim Pertandingan resmi Gol Assist 2022-2024 Stade Reims 18 4 1 2023 AF Rodez (pinjaman) 8 0 0 2023-2024 FC Annecy (pinjaman) 23 2 3 2024-2026 ESTAC Troyes 63 13 15 sejak 2026 Hamburger SV
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