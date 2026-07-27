Dan langsung dua kali: Albert Grönbaek, pemain Denmark berusia 25 tahun itu, menelan biaya 4,7 juta euro setelah datang secara permanen dari Stade Reims menyusul masa peminjamannya yang dimulai Januari lalu. HSV juga merekrut Martin Adeline dari Prancis. Pemain berusia 22 tahun, yang pernah bermain di level junior Paris Saint-Germain, didatangkan HSV dengan nilai empat juta dari tim promosi Ligue 1, ESTAC Troyes.

"Saya menantikan pemain muda ini, yang bisa dimainkan di mana saja di lini tengah, yang memiliki intensitas tinggi dan tetap punya daya jelajah ke depan. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga hasratnya untuk terus berlari dan bergerak," kata pelatih Merlin Polzin tentang pemain yang delapan kali membela tim nasional U20 Prancis itu, yang musim lalu mencuri perhatian di divisi 2 dengan 11 gol dan 13 assist (tidak ada yang punya assist lebih banyak!) dalam 36 pertandingan kompetitif. Ia masuk nominasi pemain terbaik Ligue 2.

"Dia punya sesuatu yang belum kami miliki. Intensitas ini dan gairah untuk duel. Bahwa dia tidak hanya mendefinisikan dirinya lewat kecintaan pada sepak bola, tetapi juga lewat kerja keras," lanjut Polzin penuh kekaguman. Kalimat-kalimat ini juga bisa diterapkan pada Adeline sebagai pribadi. Sebab bersama dirinya, HSV telah merekrut mungkin pemain profesional paling tidak biasa di Bundesliga.