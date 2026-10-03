Pelatih Belgia Mark van Bommel merayakan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Turki di UEFA Nations League A di Stadion Maurice Dufrasne, Liege. Dua gol dari Kevin De Bruyne dan sundulan telat dari pemain pengganti Romelu Lukaku memastikan tiga poin vital bagi Belgia.

Kemenangan ini membawa Belgia ke enam poin di Grup A, tetap tepat di belakang pemuncak grup Prancis.

Van Bommel mencatat bahwa meski skor akhir terlihat nyaman, pertandingan ini sempat berlangsung kacau dalam beberapa periode.