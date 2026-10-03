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imago-sport-1084057979.jpgPhoto News
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

'Ia memancarkan kebahagiaan!' - Mark van Bommel menyoroti Kevin De Bruyne setelah kemenangan atas Turki

Belgium
M. van Bommel
K. De Bruyne
Belgium vs Turkiye
Turkiye
UEFA Nations League A

Pelatih Belgia Mark van Bommel mengungkapkan kepuasannya atas kemenangan 3-0 timnya atas Turki di Nations League. Pelatih asal Belanda itu memuji performa luar biasa Kevin De Bruyne, sambil menyoroti area yang masih bisa ditingkatkan Belgia dalam menjaga penguasaan bola.

  • Van Bommel bawa Belgia meraih kemenangan meski sempat tampil ceroboh

    Pelatih Belgia Mark van Bommel merayakan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Turki di UEFA Nations League A di Stadion Maurice Dufrasne, Liege. Dua gol dari Kevin De Bruyne dan sundulan telat dari pemain pengganti Romelu Lukaku memastikan tiga poin vital bagi Belgia.

    Kemenangan ini membawa Belgia ke enam poin di Grup A, tetap tepat di belakang pemuncak grup Prancis.

    Van Bommel mencatat bahwa meski skor akhir terlihat nyaman, pertandingan ini sempat berlangsung kacau dalam beberapa periode.

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    Pelatih kepala menyoroti hasrat dan ketajaman De Bruyne di depan gawang

    Berbicara setelah pertandingan, Van Bommel memberikan pujian setinggi-tingginya kepada kaptennya, yang mencetak gol ke-201 dalam kariernya pada laga tersebut. Sang manajer menyoroti hasrat De Bruyne untuk tampil di setiap pertandingan dan bagaimana energi positifnya mengangkat seluruh tim.

    Van Bommel menegaskan bahwa kebahagiaan De Bruyne di atas lapangan berbuah langsung menjadi momen penentu kemenangan.

    "Kevin De Bruyne selalu ingin bermain," kata Van Bommel. "Italia, Prancis, hari ini. Dia sedang dalam ritme yang sangat bagus. Dia memancarkan kegembiraan, dan Anda bisa melihatnya dari gol-gol yang ia cetak."

  • Pelatih asal Belanda menganalisis hilangnya penguasaan bola dan fase kontrol

    Terlepas dari selisih tiga gol, Van Bommel mengakui bahwa Belgia sesekali ceroboh saat menguasai bola, sehingga Turki tetap memiliki harapan dalam situasi transisi. Namun, ia menegaskan bahwa unit pertahanan timnya memastikan kemenangan itu tak pernah benar-benar berada dalam risiko.

    Turki gagal memaksimalkan periode tekanan mereka, sehingga membuat mereka terpuruk di dasar klasemen grup tanpa poin.

    Van Bommel tetap fokus untuk mempertajam kontrol taktis Belgia dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

    "Saya sangat senang dengan kemenangan 3-0 ini," tambah Van Bommel. "Kami ceroboh dalam penguasaan bola dari waktu ke waktu dan memberi lawan perasaan bahwa mereka bisa menciptakan peluang. Pertandingan berjalan bolak-balik, dan kami tidak cukup terkontrol dalam fase-fase itu. Kami membiarkan mereka tetap berada dalam pertandingan untuk waktu yang lama, meski saya tak pernah merasa kami berada dalam bahaya untuk kalah."

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  • imago-sport-1084053200.jpgPhoto News

    Belgia membangun momentum seiring kampanye Nations League berlanjut

    Van Bommel dan skuadnya kini mengalihkan fokus ke laga-laga tersisa di Grup A saat mereka memburu posisi puncak klasemen. Manajer Belgia itu berniat mempertahankan standar taktik yang tinggi sambil terus mengintegrasikan anggota skuad yang lebih muda bersama para pemimpin senior.

    Turki mengalihkan perhatian untuk mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun mereka pada pertandingan berikutnya.

    Belgia berupaya melanjutkan start kuat mereka pada jeda internasional berikutnya.

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