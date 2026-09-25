Manajer Inggris itu menegaskan bahwa kehadiran rutin di pemusatan latihan tim nasional tidak bisa ditawar bagi mereka yang ingin tetap masuk dalam rencananya untuk jangka panjang. Juru taktik asal Jerman itu, yang baru-baru ini mengambil alih tim nasional, saat ini tengah mempersiapkan rangkaian tiga pertandingan melawan Spanyol, Republik Ceko, dan Kroasia. Namun, persiapannya terganggu oleh serangkaian penarikan diri pemain-pemain ternama, dengan Cole Palmer dari Chelsea dan Kobbie Mainoo dari Manchester United termasuk di antara mereka yang tidak tersedia untuk dipilih.

Berbicara kepada media jelang laga melawan Spanyol, Tuchel menekankan bahwa persaingan ketat di skuad Inggris berarti tak seorang pun bisa absen. "Para pemain sangat tahu bahwa jika Anda melewatkan satu pemusatan latihan dan ada pemain lain yang bagus di posisi Anda, persaingan akan selalu ada," kata Tuchel dalam konferensi pers.

"Pintu akan selalu terbuka dan Anda harus memastikan diri tersedia serta memberikan penampilan terbaik di pemusatan latihan, dan jika Anda melakukannya, itu akan berarti sesuatu. Saya pikir saat ini, itu bukan dalam daftar kekhawatiran saya. Saya tiba di sini pada hari Senin dan fokus penuh saya 100 persen tertuju pada para pemain yang ada di sini dan memang seperti itulah saya. Tidak ada ancaman, tidak ada ketidakpercayaan dan tidak ada ancaman akan konsekuensi, itu akan terjadi secara alami."