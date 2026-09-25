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'Ia melewatkan terlalu banyak kesempatan' - Thomas Tuchel memperingatkan Cole Palmer dan Kobbie Mainoo bahwa mereka berisiko turun dalam urutan pilihan England setelah penarikan diri terbaru
Tuchel menuntut komitmen pada perjuangan itu
Manajer Inggris itu menegaskan bahwa kehadiran rutin di pemusatan latihan tim nasional tidak bisa ditawar bagi mereka yang ingin tetap masuk dalam rencananya untuk jangka panjang. Juru taktik asal Jerman itu, yang baru-baru ini mengambil alih tim nasional, saat ini tengah mempersiapkan rangkaian tiga pertandingan melawan Spanyol, Republik Ceko, dan Kroasia. Namun, persiapannya terganggu oleh serangkaian penarikan diri pemain-pemain ternama, dengan Cole Palmer dari Chelsea dan Kobbie Mainoo dari Manchester United termasuk di antara mereka yang tidak tersedia untuk dipilih.
Berbicara kepada media jelang laga melawan Spanyol, Tuchel menekankan bahwa persaingan ketat di skuad Inggris berarti tak seorang pun bisa absen. "Para pemain sangat tahu bahwa jika Anda melewatkan satu pemusatan latihan dan ada pemain lain yang bagus di posisi Anda, persaingan akan selalu ada," kata Tuchel dalam konferensi pers.
"Pintu akan selalu terbuka dan Anda harus memastikan diri tersedia serta memberikan penampilan terbaik di pemusatan latihan, dan jika Anda melakukannya, itu akan berarti sesuatu. Saya pikir saat ini, itu bukan dalam daftar kekhawatiran saya. Saya tiba di sini pada hari Senin dan fokus penuh saya 100 persen tertuju pada para pemain yang ada di sini dan memang seperti itulah saya. Tidak ada ancaman, tidak ada ketidakpercayaan dan tidak ada ancaman akan konsekuensi, itu akan terjadi secara alami."
- Getty Images Sport
Kekhawatiran atas ketersediaan Palmer
Situasi terkait Palmer memang sangat rumit. Penyerang Chelsea itu tampil menonjol di bawah asuhan Xabi Alonso di Stamford Bridge, dengan bermain cukup sering di Premier League musim ini meski mengatasi masalah selangkangan kronis. Namun, keterlibatannya bersama tim nasional berlangsung sporadis, dengan penampilan terakhirnya untuk Inggris terjadi saat menghadapi Jepang pada Maret lalu.
Tuchel menjelaskan bahwa memang tidak ada cedera baru, tetapi pemain 24 tahun itu mengalami "ketidaknyamanan dan rasa sakit yang membuatnya tak bisa bermain di level tertinggi." Ketidakhadiran berulang ini jelas mulai menguji kesabaran sang manajer saat ia berusaha membangun kekompakan taktik di lapangan latihan.
Saat ditanya apakah jeda internasional ini menjadi peluang yang terlewatkan bagi Palmer, Tuchel berkata: "Tentu saja, ini peluang lain yang terlewatkan. Dia melewatkan terlalu banyak peluang dan saya tidak menyalahkannya untuk itu, itu hanya fakta. Tapi dia terlalu sering melewatkan pemusatan latihan karena cedera dan saya hanya ingin bergantung pada apa yang saya saksikan sendiri di dalam tim saya dan untuk itu Anda harus berada di pemusatan latihan. Jika tidak, ada level berikutnya yang tidak bisa Anda capai, Anda hanya bisa melakukannya jika Anda bersama kami di lapangan."
Menetapkan standar bersama sang kapten
Berbeda dengan mereka yang mengundurkan diri, Tuchel menunjuk kaptennya, Harry Kane, sebagai contoh sikap yang ia harapkan dari setiap anggota skuad. Menanggapi perbedaan tingkat komitmen, Tuchel menekankan pentingnya memiliki pemimpin yang memprioritaskan tim nasional. "Semua sangat ingin datang. Kapten kami mencatatkan menit bermain terbanyak untuk klub dan negara dan senang berada di sini, sementara beberapa rekan setimnya menikmati libur tujuh atau 10 hari. Tapi dia ingin berada di sini dan itulah panutan yang kami inginkan. Namun tidak ada kekhawatiran," tambah mantan bos Bayern Munich dan Chelsea itu.
- Getty Images Sport
Persaingan memperebutkan tempat semakin memanas
Waktu dari absennya para pemain ini sangat tidak menguntungkan bagi Mainoo, yang gagal tampil sama sekali di Piala Dunia musim panas lalu. Dengan begitu banyak talenta yang bermunculan di lini tengah Inggris, pemain muda Manchester United itu menghadapi perjuangan untuk membuktikan bahwa ia layak masuk starting XI. Filosofi Tuchel berpusat pada apa yang ia lihat selama sesi latihan, yang berarti setiap sesi yang dilewatkan menjadi peluang bagi rival untuk mengukuhkan klaim mereka.
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