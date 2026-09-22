ZUMA Press Wire
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'Ia masih punya sedikit lagi di dalam dirinya!' - Dayot Upamecano terpukau saat Zinedine Zidane memutar kembali waktu dalam sesi latihan Prancis
Ikon menampilkan keterampilan lawas
Sesi latihan pertama Zidane sebagai pelatih kepala Prancis di Clairefontaine meninggalkan dampak yang mendalam dan bertahan lama bagi Upamecano. Gelandang serang legendaris itu dan pelatih kepala baru Prancis terlibat langsung di lapangan, memperagakan teknik olah bola di depan skuadnya. Upamecano bergabung dengan 11 rekan setimnya dalam latihan pembuka ringan yang dirancang untuk menumbuhkan kebersamaan menjelang padatnya jadwal internasional pada musim gugur.
- ABACAPRESS
Bek memuji kecemerlangan pelatih
Bek tengah berusia 27 tahun itu sangat menikmati kesempatan untuk bekerja di bawah idolanya sejak kecil dengan antusiasme yang tulus. Merefleksikan kekagumannya terhadap kualitas teknik sang pelatih yang tetap terjaga saat berbicara kepada para wartawan, Upamecano berkata: "Kami semua adalah penggemarnya ketika masih muda, ini sebuah kesenangan. Saya sangat senang bisa belajar darinya."
Bercanda tentang olah kaki memukau sang pelatih kepala selama sesi latihan, bek tersebut menambahkan: "Kami melakukan beberapa latihan teknik, dan kami melihat bahwa dia masih memilikinya. Akan sulit untuk meniru apa yang mampu dilakukan Zidane secara teknik. Kami sangat senang dengan sesi latihan yang baru saja selesai. Kami antusias untuk melihat apa berikutnya."
Menepis anggapan adanya tekanan sebelum latihan saat turun di bawah Zidane, Upamecano menyatakan: "Tidak, tidak, sama sekali tidak. Kami semua antusias untuk berpartisipasi."
Skuad menyambut transisi manajerial
Kedatangan Zidane membawa energi baru bagi Prancis saat mereka menjalani periode adaptasi awal setelah masa kepelatihan panjang Didier Deschamps. Mantan pelatih Real Madrid itu memilih dialog yang hangat dan kolaboratif untuk meredakan kegugupan di dalam tim sambil secara bertahap memaparkan rencana jangka pendeknya.
Mengenang diskusi perkenalan grup mereka dengan pelatih baru, Upamecano menjelaskan: "Itu lebih seperti sebuah pertukaran, kesempatan untuk saling mengenal karena kami tidak mengetahui nama semua orang. Dia juga menyampaikan program hari ini."
Menolak untuk terbawa dalam perbandingan antara Zidane dan Deschamps, bek itu menegaskan: "Kami tidak akan masuk ke perdebatan... Saya sangat senang memilikinya sebagai pelatih saya. Didier Deschamps telah banyak membantu saya berkembang di banyak aspek. Saya berusia 27 tahun, saya masih harus banyak belajar, saya terbuka terhadap masukan, dan kami sangat senang dia ada di sini."
- ZUMA Press Wire
Jadwal padat yang melelahkan menanti di musim gugur
Prancis kini menghadapi rangkaian berat empat pertandingan UEFA Nations League, yang dimulai dengan laga tandang sulit melawan Turki pada 25 September. Duel bergengsi kontra Belgia dan Italia antara 28 September dan 5 Oktober 2026 akan menuntut disiplin bertahan maksimal dari Upamecano dan rekan-rekan setimnya di lini belakang. Pemusatan latihan intensif selama tiga pekan ini menjadi kesempatan krusial bagi skuad untuk menyerap cetak biru taktik Zidane dan mengamankan poin-poin penting.
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