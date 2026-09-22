Bek tengah berusia 27 tahun itu sangat menikmati kesempatan untuk bekerja di bawah idolanya sejak kecil dengan antusiasme yang tulus. Merefleksikan kekagumannya terhadap kualitas teknik sang pelatih yang tetap terjaga saat berbicara kepada para wartawan, Upamecano berkata: "Kami semua adalah penggemarnya ketika masih muda, ini sebuah kesenangan. Saya sangat senang bisa belajar darinya."

Bercanda tentang olah kaki memukau sang pelatih kepala selama sesi latihan, bek tersebut menambahkan: "Kami melakukan beberapa latihan teknik, dan kami melihat bahwa dia masih memilikinya. Akan sulit untuk meniru apa yang mampu dilakukan Zidane secara teknik. Kami sangat senang dengan sesi latihan yang baru saja selesai. Kami antusias untuk melihat apa berikutnya."

Menepis anggapan adanya tekanan sebelum latihan saat turun di bawah Zidane, Upamecano menyatakan: "Tidak, tidak, sama sekali tidak. Kami semua antusias untuk berpartisipasi."