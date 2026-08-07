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"Ia ingin pergi" - direktur Newcastle mengonfirmasi Bruno Guimaraes memaksakan kepindahan ke Arsenal setelah permohonan transfer emosional
Guimaraes siap pindah ke Arsenal dengan nilai £75 juta
Arsenal siap menuntaskan transfer senilai £75 juta untuk kapten Newcastle, Guimaraes, setelah tercapai terobosan dalam pembicaraan. Gelandang Brasil itu dilaporkan mengucapkan salam perpisahan dengan haru kepada rekan-rekan setim dan staf di kamp latihan pramusim mereka di Spanyol. Transfer ini menjadi pukulan besar bagi Newcastle, yang sebenarnya tidak berniat menjual pemimpin andalan mereka pada musim panas ini. Namun, klub merasa harus bertindak setelah pemain berusia 28 tahun itu secara tegas meminta untuk hengkang.
- Getty
Permohonan emosional sang kapten memaksa Newcastle bertindak
Direktur olahraga Newcastle Ross Wilson mengakui bahwa menjual Guimaraes tidak pernah menjadi bagian dari strategi klub pada musim panas ini. Namun, dewan klub harus bereaksi setelah sang kapten memperjelas posisinya.
"Yang harus kami pertimbangkan adalah, dengan penuh rasa hormat dari Bruno melalui sikapnya terhadap kami, juga dengan sangat emosional, dia pada dasarnya memberi tahu kami bahwa dia ingin pergi dan melanjutkan karier di tempat lain," kata Wilson, seperti dikutip BBC.
"Itu tidak berarti dia bisa pergi, tetapi itu jelas berperan dalam pertimbangan kami ketika angkanya mencapai kisaran tertentu. Tidak benar jika dikatakan itu adalah bagian dari strategi kami dan ada dalam rencana kami pada musim panas ini, karena memang tidak. Namun, kami harus fleksibel dan bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi."
Kepuasan finansial meski kehilangan besar dalam skuad
Guimaraes menjadi pemain kunci keempat yang meninggalkan Newcastle dalam kurun kurang dari setahun. Sandro Tonali dan Anthony Gordon baru-baru ini bergabung dengan Tottenham dan Barcelona, sementara Alexander Isak pindah ke Liverpool musim panas lalu. Chief executive David Hopkinson mengonfirmasi bahwa Arsenal awalnya mengajukan angka yang lebih rendah untuk gelandang tersebut, yang akan berusia 29 tahun pada November. Meski demikian, Newcastle mengamankan biaya transfer yang memenuhi ekspektasi finansial mereka.
"Anda berhadapan dengan pihak-pihak yang sangat piawai di masing-masing sisi," katanya. "Seperti itulah bentuk negosiasi. Ini adalah biaya transfer yang memuaskan kami. Jika Anda ingin melihatnya dari sisi merchandising, ini adalah biaya tertinggi untuk seorang pemain di posisi itu pada usia tersebut, dan semua hal itu ikut berperan.
"Apakah ini kesepakatan yang bagus untuk Newcastle United? Saya yakin begitu, tetapi Arsenal mendapatkan pemain dan pribadi yang sangat istimewa. Ini berjalan baik dari perspektif finansial bagi kedua pihak."
- AFP
Newcastle mencari pengganti gelandang berpengalaman
Newcastle kini aktif bergerak di bursa transfer untuk merekrut pengganti langsung sebelum jendela transfer ditutup pada 1 September. Klub itu berencana mendatangkan beberapa tambahan lagi selain seorang gelandang baru. Empat dari lima rekrutan musim panas Newcastle berusia 20 tahun ke bawah. Karena itu, Newcastle United memprioritaskan pemain dengan pengalaman lebih banyak di level tertinggi untuk menggantikan kapten mereka yang akan pergi.
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