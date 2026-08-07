Direktur olahraga Newcastle Ross Wilson mengakui bahwa menjual Guimaraes tidak pernah menjadi bagian dari strategi klub pada musim panas ini. Namun, dewan klub harus bereaksi setelah sang kapten memperjelas posisinya.

"Yang harus kami pertimbangkan adalah, dengan penuh rasa hormat dari Bruno melalui sikapnya terhadap kami, juga dengan sangat emosional, dia pada dasarnya memberi tahu kami bahwa dia ingin pergi dan melanjutkan karier di tempat lain," kata Wilson, seperti dikutip BBC.

"Itu tidak berarti dia bisa pergi, tetapi itu jelas berperan dalam pertimbangan kami ketika angkanya mencapai kisaran tertentu. Tidak benar jika dikatakan itu adalah bagian dari strategi kami dan ada dalam rencana kami pada musim panas ini, karena memang tidak. Namun, kami harus fleksibel dan bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi."